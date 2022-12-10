«Если в UFC предложат бой с Анкалаевым, не откажусь!» Яркое интервью с братьями Немковыми

10 декабря в Кемерове состоится турнир ASI Championship – «Сила Сибири», на котором пройдёт сразу несколько ярких поединков по профессиональному кикбосингу. Перед этим интересным событием мы решили пообщаться с одним из участников ивента Виктором Немковым, а также его родным братом Вадимом, который совсем недавно стал чемпионом Bellator и обладателем $ 1 млн. Они ответили на самые интересующие фанатов вопросы, поделились планами на будущее и вспомнили свои предыдущие победы!

— Как именно возник бой со Степаном Горшечниковым? Потому что был анонс поединка против Ивана Штыркова. Сейчас и соперник, и дата другие. Можете рассказать, как это случилось?

Виктор: бой предложили уже давно, ещё осенью. И он постоянно откладывался, откладывался. Только начинаешь тренироваться, выйдешь на пик, его отложат. Сейчас приехал с чемпионата мира по боевому самбо, предложили подраться, я согласился. Форма хорошая, желание подраться есть, надо драться.

Фото: pflmma.com

— А почему в итоге бой с Иваном был отменён? Был уже анонс, всё было готово. Но буквально за месяц поединок пропал.

Виктор: у Ивана тогда с почками были проблемы. Потом вообще турнир отменили. А сейчас такой бой уже не предлагался. У меня уже три или четыре соперника сменилось.



— Как изменилась подготовка? В каком вы пребывали режиме?

Виктор: все бойцы разные планировались. Подготовка немного скомканная получилась, но за счёт того, что у меня до этого была отличная форма, на мир съездил, там провёл несколько боёв, а там готовились ко всем бойцам: и к левшам, и к правшам, я готов показать хороший бой.

— Насколько вам сейчас интересно было бы провести поединок со Штырковым, учитывая его медийный и спортивный вес?

Виктор: Иван – звезда MMA в России, конечно, с ним интересно провести бой. Но сейчас я этим голову не забиваю. 10 декабря у меня мероприятие. Нужно там выступить, а потом уже думать о других каких-то боях.



— Вадим, вы совсем недавно прилетели с Bellator, где был анонсирован бой на 4 февраля. Вы сейчас можете ответить на вопрос, будете ли вы драться через два месяца или всё-таки нужно чуть больше времени?

Вадим: сейчас не могу ответить на этот вопрос, кое-какие моменты нужно решить. Сейчас пока всё находится в подвешенном состоянии. Зависеть всё будет от самочувствия в первую очередь.



— Хотелось бы услышать прогнозы на бой Анкалаева и Блаховича, когда закончится, в каком раунде?

Вадим: я думаю, что бой продлится все пять раундов, Магомед будет работать на очки, будет держать Блаховича на дистанции. Нокаут может произойти в любом случае, но я склонен думать, что будет полный бой.

Виктор: думаю, что выиграет Анкалаев. Скорее всего, бой продлится все пять раундов. Магомед хорошо чувствует и ведёт бой. Он победит решением.

— Вадим, если после теоретического перехода в UFC будет бой с Анкалаевым, вы готовы? Это не проблема, что он россиянин?

Вадим: какие там проблемы, это же спорт. Если в UFC будет бой, то мне какая разница – россиянин или не россиянин. Выйдем и будем биться. Наоборот, это хорошо для российских смешанных единоборств. Два представителя России будут драться за пояс в лучшей лиге. Но пока я нахожусь в другой лиге, поэтому такой бой невозможен. Я пока стараюсь не думать об этом. Но если гипотетически такой бой дадут, я не откажусь.



— Вадим, вам самому интересен поединок с Анкалаевым?

Вадим: интересен, но сейчас об этом говорить преждевременно. Время покажет, загадывать не будем. Пока мы в разных лигах, но в теории он интересен.

— Вадим, у вас были тренировки в Таиланде и США. Где вам больше понравилось, готовы ли вы и дальше на регулярной основе ездить за границу и тренироваться там?

Вадим: понравилось и там и там, есть свои плюсы и минусы, своя атмосфера. В Америке, наверное, минусов меньше. В Таиланде можно подхватить что-то, заболеть. Но и там и там атмосфера очень понравилась. В Америке было всё более организованно, потому что там была своя команда, свои бойцы. В Тайланде можно в один день прийти на тренировку, там будет очень много народу, а в другой – мало. В Америке ты можешь быть уверен, что тренеры тебе обязательно всё организуют. А так, очень много новых спарринг-партнёров. Особенно это чувствовалось в Таиланде, в Америке не такая текучка. За три недели привыкаешь, с одними и теми же людьми работаешь. А в Таиланде там постоянно меняется народ, кто-то уезжает, кто-то приезжает. В дальнейшем буду уезжать, если будет получаться. Сейчас с Фёдором будем готовиться, буду помогать. По обстоятельствам.

Фото: Личный архив Ивана Грачёва

— Есть ли в Bellator соперник, с которым вы раньше не встречались и хотели бы помериться силами?

Вадим: ну, это Йоэль Ромеро. Пока с ним не встречался, но ему бой за титул дали за заслуги перед смешанными единоборствами в общем. Если лиге так интересно, то пусть, мне всё равно, с кем драться. А так, появился какой-то парень из Европы, больше никого нового я не видел. А реванши – Фил Дэвис, Кори Андерсон.



— Мы видим вас двоих, родных братьев. Было ли так, что старший брат заступался за младшего?

Вадим: заступался… Бывало, что старшие пацаны разруливали одну ситуацию, там именно помогали. А так, мы не косячили сильно. Все знали, кто у нас братья старшие. И все знали, что если нас обидят, то они придут и сделают всех «через бедро». Поэтому у нас таких историй мало. А по поводу той самой ситуации. Мы, младшие, дали одним «прикурить», а они начали писать заявление. Старшие ребята пообщались, после чего заявление забрали. А мы не смогли пообщаться нормально. Но я там не дрался, я разнимал. А в городе уже никто не дерётся. В городе только стреляем и ножами режем (смеётся). Но мы обычно первые заканчиваем, они не успевают.



— Виктор, у вас контракт с Bellator, почему вы перестали там выступать?

Виктор: я сейчас ездил на чемпионат мира по самбо. А летом у меня должен был быть бой, но я на подготовке травмировался. А потом уже была поездка на чемпионат мира, нельзя было смешивать. Всё-таки в Bellator нужно вес гонять, другие какие-то моменты. Плюс у меня сейчас виза закончилась, в октябре. После Нового года нам будут делать визу.



— Вадим, в Bellator есть Карл Альбректссон, который выигрывал и у тебя, и у Виктора. Хотелось бы с ним встретиться? Хотя он и находится намного ниже в рейтинге.

Вадим: желания отомстить нет. Если брать меня, был равный бой, подслили и всё. Отомстить… Можно было бы подраться. Но сейчас тяжело будет. Он проиграл бой, тяжело будет организовать такой поединок. А так можно было бы собраться.

Фото: bellator.com

— Вадим, что у вас с визой, вы планировали полететь в Бахрейн?

Вадим: думал, но потом всё поменялось, собеседование перенесли. Может, в январе поедем, может, в конце декабря. Пока нет конкретики. Как скажут. Вообще, обещали 8 декабря собеседование, но что-то пошло не так.



— Как вам бой Павловича с Туивасой?

Вадим: я знал, что Сергей выиграет, но не думал, что так быстро. Когда я был в Таиланде, Туиваса прилетал туда тренироваться. Все пацаны сказали, что он «мёртвый». И все сказали, что Сергей его в первом раунде разберёт. Так в итоге и произошло. Он не особенно боксирует, скорее, рубится. Он надеется на один удар. Попадёт – хорошо, нет – не попал. Тут Сергей его перебил, попал и добил. Как Туиваса одержал пять побед подряд? Попадал. Удар есть – вот и всё!

— Вадим, вы в Таиланде работали с Дарреном Тиллом. Какое он произвёл впечатление?

Вадим: я с ним пару раз стоял в спарринге. Он взрывной, очень жёстко работает. Он очень хорошо сокращает дистанцию, влетает с большого расстояния с одним-двумя ударами. Первый раз он не в форме был, перегружен. А во второй раз по раундам мы с ним поработали, подзарубились чуть-чуть даже. Я его перебивал. Но без нокдаунов, всё нормально было.



— Один из самых ожидаемых поединков в тяжёлом весе в UFC – Павлович и Нганну. Как считаете, как может сложиться этот бой?

Вадим: если Сергей не полезет в рубку, у него есть шансы переработать, переиграть Нганну. Главное с ним не рубиться. Насколько помню, с Туивасой тоже была задача не рубиться, но Сергей после удачного попадания пошёл вперёд. С Нганну такого делать вообще нельзя, он с любого положения опасен.



— Павлович заметил, что у вас хорошая подготовка. А хорошо ли дышит Сергей Павлович?

Вадим: да, он хорошо дышит. Опять же, бывает, на тренировках всё хорошо, а бывает не очень. Это сборы: сегодня ты нагрузился, завтра у тебя спарринги. Но он реально хорошо дышит. Мы боксировали с ним в хорошем темпе, он выдерживал.

Фото: Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

— Виктор, в каком бою вы больше всего переживали за Вадима?

Виктор: предыдущий бой с Кори Андерсоном. Я ещё вижу, когда всё идёт не по плану. А вообще Вадим все бои проводил уверенно и выигрывал.



— Вадим, вы получили 1 млн долларов за победу в Bellator. Успели ли потратить, на что они уходят?

Вадим: да они ещё и не пришли. Может, они будут на счету в Америке лежать. Пока ни на что не планирую потратить. Как увижу их, сфотографируюсь и дам знать.



— Вадим, Анкалаев сказал, что ему было бы интересно посмотреть на тебя в UFC. Ты согласен, что в Bellator для тебя не осталось соперников?

Вадим: Bellator – это такая лига, в которой когда я подрался с Бейдером, там тоже не с кем было драться, а потом подписали очень много полутяжей. И вес наполнился сразу, появилось много соперников. Неизвестно, что сейчас будет. Может, я подерусь с Ромеро, а они подтянут ещё несколько человек из UFC. Я поспорил бы, что в UFC наш вес конкурентнее. Там Дэвис и Кори могут перевернуть весь дивизион! Кто там? Прохазка травмирован, Тейшейра, Анкалаев, Блахович – вот и всё.