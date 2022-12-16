Емельяненко так и не догнал блогера! Огромный перевес не помог Александру

Уже нынешним вечером знаменитый Александр Емельяненко снова выйдет в октагон. Его соперником станет Святослав Коваленко — известный блогер и одновременно достаточно толковый боец с неплохим бэкграундом в поп-ММА. Впрочем, в плане опыте и мастерства спортсменов нельзя даже сравнивать: Емельяненко когда-то дрался на таком уровне, куда Коваленко и не мечтал заглянуть. Вдобавок за Александра сегодня будет говорить огромное преимущество в весе — Коваленко легче на 33 килограмма!

Впрочем, не спешите ставить крест на Святославе, хотя он действительно аутсайдер. Ведь Емельяненко уже не тот, что прежде: возраст и разгульный образ жизни серьёзно подорвали здоровье и спортивную форму брата Последнего Императора. Да, мышечная память у Александра ещё работает, но скорость и выносливость проседают с каждым днём. Кстати, Емельяненко уже не в первый раз будет драться с блогером намного меньше и легче себя — Артём Тарасов в декабре 2021 года дал легенде неплохой бой.

В первом раунде Александр и вовсе выглядел несколько беспомощно, попросту не успевая за быстрым и лёгким соперником. Тарасов сближался, пробивал короткую серию и отходил. Грузный Емельяненко старался вложиться в один сильный удар, но его кулаки лишь рассекали воздух. В самых опасных ситуациях Артём не стеснялся откровенно убегать от звезды ММА, понимая, что превосходство Александра в весе может легко стать роковым. И выиграл раунд!

После перерыва Емельяненко постепенно поймал нужный ритм — его удары стали достигать цели. Это заставило блогера убегать уже на регулярной основе: пару раз Александр всё-таки крепко по нему приложился, заставив Тарасова присесть на одно колено. А на старте третьего раунда Артём оказался уже в полноценном нокдауне, попавшись на жёсткий боковой Емельяненко. После чего бой превратился в избиение блогера, который полностью сосредоточился на бегстве. И Тарасов своей промежуточной цели достиг, дотерпев до конца боя и проиграв лишь судейским решением.



Таким образом, Коваленко нужно попросту использовать тактику Тарасова, немного её модифицировав. Святослав пообещал, что не будет в открытую убегать, но рубиться даже с таким Емельяненко — смерти подобно. Блогеру нужно быстро сокращать дистанцию, выбрасывать несколько ударов и снова отходить. Если хватит скорости и реакции, шансы на победу у Коваленко обязательно будут, пусть и небольшие. Всё-таки Александр остаётся страшной силой, а вкупе с преимуществом в весе даже короткие его удары будут обладать нокаутирующей силой.