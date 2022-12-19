«Лучший матч в истории». Хабиб восхищён Катаром, Канело — величием Месси

18 декабря завершился чемпионат мира по футболу – 2022 в Катаре. И его настоящим украшением стал легендарный уже финальный матч, в котором схлестнулись Аргентина и Франция, Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Футболисты выдали невероятное шоу, основное и дополнительное время завершилось вничью (3:3), а в серии пенальти итоговая победа досталась аргентинцам – 4:2. В стороне от триумфа феноменальной сборной не остались и представители бойцовского мира. Мы собрали самые яркие реакции, которые были оставлены ими в социальных сетях.
Хабиб Нурмагомедов: Лучшая игра всех времен. Лучший турнир всех времен. Поздравляю Аргентину! Большое спасибо, Катар!
Камил Гаджиев: Месси и Марадона – два лучших игрока в истории футбола! Теперь уже точно! Аргентина, с победой!
Ислам Махачев: Аргентина – чемпион мира.
Сауль Альварес: Поздравляю Аргентину и Месси. Они это заслужили.
Гилберт Бёрнс: Величайший – Лионель Месси!
Франсис Нганну: Хочу поздравить Францию с фантастическим выступлением на чемпионате мира в Катаре. Они обязательно вернутся. Финал чемпионата мира получился невероятным!
Камару Усман: Что за игра?! Финал чемпионата мира. Аргентина – это Месси.
Джейк Пол: Просто мурашки по коже. Фантастический финал. Мбаппе и Месси устроили шоу. Месси – величайший футболист всех времен!
Хорхе Масвидаль: Величайший три раза пытался завоевать Кубок, он никогда не сдавался. Мои поздравления Месси и Аргентине! Люблю моих латиноамериканских братишек.
Келвин Гастелум: Месси – Величайший!
Чемпионат мира – 2022 в Катаре завершился, но он потряс и оставил невероятные воспоминания абсолютно всем. Лучшие бойцы планеты восхищаются сборными Аргентины и Франции, а также поражаются величию Лионеля Месси!
А какие эмоции этот легендарный финал вызвал у вас?
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