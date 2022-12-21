Емельяненко хочет драться с 61-летним Джигурдой! Ради денег Александр готов на всё?

Меньше недели прошло с того момента, как Александр Емельяненко проиграл свой очередной странный бой. На сей раз он не совладал с блогером Святославом Коваленко, который, к слову, был легче на 33 килограмма. 2022 год вообще складывается для «Феникса» провально. Сначала он долго и с пафосом готовился к поединку с Вячеславом Дациком. В Екатеринбурге сделали для него больше, чем было возможно. Но Александр в итоге улетел в глухой нокаут за 13 секунд.
Обещание вернуться на Урал и продолжить восстановление навыков и былой формы наш «герой» не сдержал. К разборам его боя и подготовки к нему со стороны уважаемых коллег он не прислушался. Выбрал максимально (как тогда казалось) безопасный для себя вариант — блогер, который меньше года занимается ММА. И провёл этот бой максимально слабо, неубедительно и (далее можете свои эпитеты подобрать)…
Последняя, не более-менее убедительная, а просто — последняя (!) победа датируется далёким 2018 годом. Какое-то время симпатизирующие дяде Саше люди надеялись, что он сумеет вернуться к профессиональным боям, боям с хорошими соперниками и с шансами на победу. Но деньги, а не наследие, управляют Александром. и ради них Емельяненко готов выйти даже против соперника, который старше на 20 лет!
В социальных сетях Александра появилась фотография, которая очень быстро завирусилась в бойцовском мире. На ней он проводит стердаун с Никитой Джигурдой. Емельяненко подписал публикацию словами своего менеджера Никиты Бурчака: «Бой с Джигурдой? Почему нет».
Емельяненко и Джигурда действительно провели импровизированный стердаун на дне рождения основателя промоушена «Наше Дело» Артура Арутюняна. А ведь конфликт Александра и Никиты имеет долгую историю. В 2020 году Джигурда в грубой форме оскорблял Емельяненко и вызывал его на бой. Тогда всё это закончилось лишь разговорами. Видимо, теперь соперники готовы сойтись в октагоне.
Стоит напомнить, что Джигурда даже в свои 61 (!) находится в прекрасной физической форме. 15 лет назад он очень здорово показал себя в телевизионном шоу «Король ринга», а теперь становится звездой поп-MMA. Чуть больше года понадобилось Никите, чтобы трижды выйти в октагон в промоушене «Наше Дело». Сначала он отлупил депутата Виталия Милонова, затем отправил в глухой нокаут шоумена Отара Кушанашвили. Остановить Джигурду смог только Александр Шпак. Но рекорд 2-1 выглядит для Никиты вполне прилично.
Никита Джигурда
Фото: Скриншот из трансляции
Видимо, в погоне за деньгами и хайпом Емельяненко готов на всё. Он даже может выйти против соперника, который вполне годится ему в отцы. Вот только Джигурда находится в такой форме, что может нанести Александру пятое поражение подряд. И тогда на карьере «Феникса» будет окончательно поставлен жирный крест.
- 21 декабря 2022
-
12:33
-
11:48
-
11:14
-
10:58
-
10:54
-
10:47
-
10:12
-
10:07
-
00:51
-
00:05
- 20 декабря 2022
-
23:27
-
23:21
-
22:29
-
22:25
-
21:44
-
21:42
-
20:59
-
20:56
-
20:39
-
20:06
-
20:01
-
19:31
-
19:27
-
18:49
-
18:40
-
18:32
-
18:16
-
17:42
-
16:42
-
15:36
-
15:00
-
14:49
-
13:57
-
13:49
-
12:43