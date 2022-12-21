Емельяненко хочет драться с 61-летним Джигурдой! Ради денег Александр готов на всё?

Меньше недели прошло с того момента, как Александр Емельяненко проиграл свой очередной странный бой. На сей раз он не совладал с блогером Святославом Коваленко, который, к слову, был легче на 33 килограмма. 2022 год вообще складывается для «Феникса» провально. Сначала он долго и с пафосом готовился к поединку с Вячеславом Дациком. В Екатеринбурге сделали для него больше, чем было возможно. Но Александр в итоге улетел в глухой нокаут за 13 секунд.

Обещание вернуться на Урал и продолжить восстановление навыков и былой формы наш «герой» не сдержал. К разборам его боя и подготовки к нему со стороны уважаемых коллег он не прислушался. Выбрал максимально (как тогда казалось) безопасный для себя вариант — блогер, который меньше года занимается ММА. И провёл этот бой максимально слабо, неубедительно и (далее можете свои эпитеты подобрать)…

Последняя, не более-менее убедительная, а просто — последняя (!) победа датируется далёким 2018 годом. Какое-то время симпатизирующие дяде Саше люди надеялись, что он сумеет вернуться к профессиональным боям, боям с хорошими соперниками и с шансами на победу. Но деньги, а не наследие, управляют Александром. и ради них Емельяненко готов выйти даже против соперника, который старше на 20 лет!



В социальных сетях Александра появилась фотография, которая очень быстро завирусилась в бойцовском мире. На ней он проводит стердаун с Никитой Джигурдой. Емельяненко подписал публикацию словами своего менеджера Никиты Бурчака: «Бой с Джигурдой? Почему нет».



Емельяненко и Джигурда действительно провели импровизированный стердаун на дне рождения основателя промоушена «Наше Дело» Артура Арутюняна. А ведь конфликт Александра и Никиты имеет долгую историю. В 2020 году Джигурда в грубой форме оскорблял Емельяненко и вызывал его на бой. Тогда всё это закончилось лишь разговорами. Видимо, теперь соперники готовы сойтись в октагоне.

Стоит напомнить, что Джигурда даже в свои 61 (!) находится в прекрасной физической форме. 15 лет назад он очень здорово показал себя в телевизионном шоу «Король ринга», а теперь становится звездой поп-MMA. Чуть больше года понадобилось Никите, чтобы трижды выйти в октагон в промоушене «Наше Дело». Сначала он отлупил депутата Виталия Милонова, затем отправил в глухой нокаут шоумена Отара Кушанашвили. Остановить Джигурду смог только Александр Шпак. Но рекорд 2-1 выглядит для Никиты вполне прилично.

Никита Джигурда Фото: Скриншот из трансляции

Видимо, в погоне за деньгами и хайпом Емельяненко готов на всё. Он даже может выйти против соперника, который вполне годится ему в отцы. Вот только Джигурда находится в такой форме, что может нанести Александру пятое поражение подряд. И тогда на карьере «Феникса» будет окончательно поставлен жирный крест.