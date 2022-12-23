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Конфликт Сауля Альвареса и Лионеля Месси, победа Аргентины на ЧМ-2022, боксёр Канело

Косячили не только футболисты. Канело опозорился перед Месси, но признал величие Аргентины
Александр Фролов
Конфликт Сауля Альвареса и Лионеля Месси
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Боксёр угрожал лучшему нападающему планеты.

Чемпионат мира по футболу завершился триумфальной победой сборной Аргентины. Главным творцом триумфа, разумеется, стал прославленный Лионель Месси. Хотя по ходу турнира звёздному форварду пришлось выслушать немало претензий, зачастую — абсолютно надуманных. Особенно нелепо выступил абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес, больше известный под прозвищем Канело. После матча Аргентина — Мексика (2:0) боксёр разразился проклятиями в адрес Лионеля.

«Пусть молится богу, чтобы я его не нашёл! Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Точно так же, как Аргентина должна уважать Мексику, мы должны уважать Аргентину! Я не говорю о стране [Аргентине], я говорю о Месси и его поступке. Поскольку мексиканская футболка лежит на полу, это уже оскорбление, хватит придуриваться, рассуждая, было это или нет», — написал Альварес в социальных сетях.

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Дело в том, что в порыве буйной радости Месси наступил ногой на футболку сборной Мексики, лежащей на полу раздевалки. Это не был акцентированный жест, да и футболку на пол никто специально не бросал, но Канело это не волновало. Он продолжал изрыгать угрозы в адрес Месси и оскорблял всех, кто пытался объяснить действия капитана Аргентины. Даже футболисты сборной Мексики говорили боксёру, что ничего трагичного не произошло — и постепенно Сауль всё-таки понял, что облажался.

«В последние дни я был сам не свой из-за страсти и любви к моей родине и сделал неуместные комментарии, поэтому хочу извиниться перед Месси и народом Аргентины. Каждый день мы узнаём что-то новое, в этот раз была моя очередь», — извинился Альварес.

Сборная Аргентины

Сборная Аргентины

Фото: Getty Images

После грандиозной развязки ЧМ-2022 Сауль и вовсе сделал реверанс в сторону победителей: «Поздравляю Аргентину. Они это заслужили. Я всегда буду защищать свою страну. Да, возможно, были какие-то вещи, которые вышли из-под контроля. Но это часть процесса обучения. Я счастлив, что Аргентина выиграла. Они этого заслуживают, поздравляю этих парней».

Эти слова делают честь Альваресу. Да, он изрядно опозорился с глупой и неуместной агрессией в адрес лучшего футболиста мира, но вовремя извинился. Умение признавать свои ошибки — важнейшее качество для публичной персоны такого уровня, как Канело. Мексиканский спортсмен в очередной раз доказал, что пропущенные удары никак не повлияли на его сообразительность. Сауль не зря носит статус самого высокооплачиваемого боксёра мира — он не только силён, но и умён.

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