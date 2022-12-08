Цзю от Магомеда не убежит. Звезде российского бокса нужно разбить парня с 31 нокаутом

Если вы думали, что после боя-возвращения Тайсона Фьюри бокс в 2022 году закончился, то это глубокое заблуждение. Нас ждут несколько топовых поединков — как за океаном, так и в России. В ближайший уикенд в ринг выйдут Теренс Кроуфорд и Давид Аванесян (WBO World Welter), а также Теофимо Лопес и Сандер Мартин (WBO International Super Light).

Но и российским фанатам бокса будет на что посмотреть. 11 декабря в Екатеринбурге пятый номер рейтинга WBA Магомед Курбанов (23-0, 13 KO) проведёт свой очередной бой. Соперником 27-летнего непобеждённого россиянина станет венесуэлец Йохан Гонсалес (31-1, 31 KO), занимающий третью строчку в рейтинге Всемирной боксёрской ассоциации. Бойцу 31 год. Большинство своих поединков он провёл на родинеродине, а часть – в Панаме.

По сути, Магомед уже давно должен биться за титул, но сложившиеся обстоятельства откладывают это событие на неопределённый срок. Нет сомнений, что в Екатеринбурге уже организовали бы поединок за один из региональных или временных титулов, но мешает запрет на проведение боёв за пояса на территории России. А тут ещё и WBC забанила россиян в своей организации. Курбанов в их рейтинге — на 16-й позиции.

Авторитетный ресурс BoxRec дал этому бою четыре звезды, поставив его на второе место в мировом уикенде. Гонсалес идёт на серии из девяти побед, но ещё больше поражает воображение 31 победа нокаутом в 31 бою. И тут уже неуместно говорить о том, что это раздутый боксёр местного значения, лупил он и очень серьёзных парней. Плюс он стоит выше в рейтинге, чем россиянин.

Магомед Курбанов Фото: Пресс-служба RCC Boxing

И Магомеду будет непросто. В сложившихся обстоятельствах он буквально топчется на месте. Самый желанный его поединок постоянно откладывается. Речь идёт о бое с восходящей звездой, старшим сыном легендарного Кости Цзю Тимофеем. Австралийско-российский боксёр аккуратно уклоняется от предложений из России. Точнее, его отец неоднократно заявлял, что такой поединок может навредить репутации Тима в нашей стране.

Но после того, как Магомед обошёл Тимофея в мировом рейтинге, уйти от этого противостояния не удастся. Да, самому Курбанову нужно одержать убедительную победу, ведь 28 января 2023 года Цзю уже сразится за титул с Джермеллом Чарло. И из всего этого может получиться очень крутая медийная и финансовая история. И перспективы этого сражения просматриваются из тумана где-то в обозримом будущем.

Об этом перед турниром в Екатеринбурге сообщил генеральный директор RCC Boxing Promotions. Герман Титов заявил, что Магомед проведёт-таки поединок с Тимофеем Цзю, как только снимут ограничения с российских боксёров.

«Как только российским боксёрам разрешат драться за титулы, я думаю, Магомед сразу же или через бой будет боксировать с ним», — приводит слова Титова телеграм-канал промоушена.

Магомед Курбанов Фото: Пресс-служба RCC Boxing

Новость, безусловно, отличная. Да, это лишь мнение, но мнение человека, профессионально занимающегося организацией боёв. Значит, мосты наводятся, переговоры ведутся. Магомед откровенно засиделся внутри России. Парень заслуживает внимания и узнаваемости на уровне Бивола и Бетербиева.

У него удивительная и непростая судьба, о которой он рассказывал в колонке «Чемпионата», невероятно яркий и эмоциональный стиль ведения боя, отменная техника и несгибаемый характер. По факту он — типичный боксёр из фильмов про легендарных чемпионов, которые росли в крайне суровых условиях, где сначала закалялся характер, а затем уже формировалась боксёрская техника.

Пожелаем Маге удачи и держим кулаки за долгожданный большой бой против Тима Цзю. В крайнем случае, если мексиканские боссы WBC будут продолжать упираться, за хорошие деньги бой можно организовать и не за титул именно этой организации. Мир клином на них не сошёлся, да и от денег в этом самом мире отказаться может не каждый.