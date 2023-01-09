«Я делал ставки на себя!» Даже топовые бойцы готовы рискнуть карьерой ради лёгких денег?

Октябрь 2022 года стал очень важным для UFC, поскольку лига приняла вынужденное, но давно назревающее решение. Она запретила делать ставки бойцам, выступающим в промоушене. Последней каплей стало поведение тренера Джеймса Краузе, который готовил и выводил Дэррика Миннера на один из турниров. Дело обернулось грандиозным скандалом.

Количество ставок на быстрое поражение американца выросло в разы буквально за несколько часов до начала боя. В итоге подопечный Краузе продержался против Шайлана Нурданбека чуть больше минуты и проиграл техническим нокаутом. Ситуация сразу вызвала повышенный интерес, поскольку показалась очень подозрительной. А позже и вовсе стало известно, что Миннер намеренно вышел на поединок с травмой. Решение UFC последовало молниеносно – запрет на ставки оказался тотальным!

Казалось, что подобными манипуляциями могут пользоваться только те бойцы, которые не рассчитывают подниматься высоко в рейтинге, но оказалось совсем иначе. Очень любопытное интервью дал Дастин Порье, который признался, что совершал ставки на UFC. Более того, Бриллиант додумался заключить пари даже на свой поединок: «Я раньше уже делал ставку на свою победу. Ничего сумасшедшего, чтобы хвастаться — ставил 200 баксов, всего пару сотен. Вы знаете такие вещи. И я не думаю, что это проблема. Проблема была бы, если бы я ставил против себя. Тогда у нас действительно были бы проблемы».

Более того, Дастин рассказал, что довольно часто баловался ставками на события промоушена, а ситуация с проколом Краузе сберегла для Порье крупную сумму: «Запрет ставок для бойцов? Я бы потерял кучу денег, если бы ставил. Я бы поставил на то, что Матеуш Гамрот победит Бенеила Дариуша, поставил бы на то, что Пётр победит О’Мэлли — и проиграл бы все эти ставки, так что этот запрет сэкономил мне немного денег. Но я не могу точно сказать, что думаю обо всём этом. Я не знаю подробностей. Знаю, что есть некоторые подозрительные вещи, и, возможно, со временем мы получим некоторую ясность обо всём, что произошло. Однако я понятия не имею, что именно происходит».

Пугающим выглядит то обстоятельство, что топовый боец UFC совершенно спокойно ставил, да ещё и умудрялся зарядить прямо на свой поединок. Видимо, потенциальное расследование промоушена может затронуть многих ярких представителей каждого из дивизионов. Процесс уже запущен, поэтому сейчас некоторые любители пощекотать себе нервы могут сыграть на опережение. Такое признание Порье вполне можно воспринимать как чистосердечное признание, заслуживающее раскаяния.