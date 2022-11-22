В UFC грядёт жуткий скандал! Тренер попался на ставках против своего бойца

Скандалы в UFC – вещь привычная. Организация часто отличается громкими историями, поскольку даёт своим бойцам возможность выходить за рамки дозволенного. Но есть и та черта, которую пересекать нельзя. В последнее время всё активнее стали говорить о ставках на спорт, в которых замешаны даже непосредственные участники событий. На днях Атлетическая комиссия штата Невада отстранила тренера Джеймса Краузе от работы на UFC Vegas 65.

Позже вышел специальный релиз ESPN, в котором стали известны причины такого решения. 5 ноября состоялся турнир UFC Fight Night 214, на который Джеймс Краузе готовил и выводил Дэррика Миннера. Количество ставок на его быстрое поражение стремительно выросло за несколько часов до начала поединка. В итоге подопечный Краузе продержался против Шайлана Нурданбека лишь чуть больше минуты и проиграл техническим нокаутом. Ситуация сразу вызвала повышенный интерес, поскольку показалась очень подозрительной.

Бой Дэррика Миннера против Шайлана Нурданбека Фото: Chris Unger/Getty Images

По информации ESPN, Краузе пока не отстранили от непосредственной работы с подопечными на тренировках. Но Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение, что до завершения расследования Джеймс не должен появляться в углу бойцов на турнирах. Дополнительные меры безопасности попытался обеспечить и Отдел по контролю за азартными играми Нью-Джерси. Он дал указание не принимать ставки на те события, к которым может быть непосредственно причастен тренер. При этом официальные лица пока высказываются довольно осторожно и указывают, что точной информации о причастности Краузе или любого из участников поединка к повышенной активности ставок пока не имеется. Но, судя по мерам в отношении Джеймса, подозрения действительно серьёзные.

Если причастность Краузе будет доказана, он может распрощаться с профессиональной карьерой тренера, в этом нет никаких сомнений. Скорее всего, наказанием станет длительная дисквалификация, после которой вряд ли кто-то захочет сотрудничать с провинившимся специалистом. Ещё более интересна судьба бойцов, которые принимали участие в поединке. Есть уверенность, что может быть выбрано максимально жёсткое наказание, чтобы в будущем полностью отбить желание даже попытаться повторить такой трюк.