«Я прикончу этого парня». Хабиба не будет, Умар подерётся за всю банду Орла! LIVE

В ночь с 14 на 15 января на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится первый в 2023 году турнир промоушена UFC. В главном поединке сойдутся средневес Нассурдин Имавов, родившийся в Дагестане, но представляющий Францию, а также представитель США Шон Стрикленд, ради которого бой будет перенесён в полутяжёлый вес. Основной кард откроет поединок брата Хабиба Умара Нурмагомедова (15-0), выступающего в легчайшем весе. Затем средневес Роман Копылов пройдёт проверку на прочность американцем Пунахеле Сориано.
«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Умар Нурмагомедов пообещал «прикончить» Раони Барселоса
Умар поделился мнением о предстоящем поединке с Раони Барселосом.
«Думаю, что Барселос очень крутой парень. Он мощно бьёт ногами, его грэпплинг также очень хорош. Это просто один из тех парней, с которыми я должен драться. Когда меня спросили, буду ли я драться с Барселосом, я ответил — да. Мне всё равно, с кем драться.
Каким вижу предстоящий поединок? Я прикончу этого парня», — заявил Умар Нурмагомедов на пресс-конференции.
Усман, Хабиб и Умакр Нурмагомедовы, Хавьер Мендес
Фото: Getty Images
Где смотреть турнир UFC Вегас 67 с боем Нурмагомедов – Барселус
Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
Основной кард турнира в Лас-Вегасе откроет поединок Умара Нурмагомедова с опасным бразильцем Раони Барселусом. Одной из главных интриг можно безусловно признать отсутствие в углу своего брата легендарного Хабиба, который принял решение уйти из мира смешанных единоборств и сосредоточиться на семье. Выступление Умара может стать показательным, продемонстрировать реальное влияние Орла на команду и всю индустрию.
Подробнее на «Чемпионате»:
Стрикленд установил уникальный рекорд
Шон Стрикленд принимал участие в последнем турнире промоушена в 2022 году, где в главном бою спорно уступил Джареду Каннонье раздельным судейским решением. И теперь Стрикленд становится участником главного боя на втором турнире UFC подряд! Между двумя этими событиями прошло менее месяца. Такого не делала ни одна суперзвезда с тех пор, как турниры промоушена перестали проходить по олимпийской системе с тремя поединками для финалистов.
Подробнее на «Чемпионате»:
Когда состоится UFC Вегас 67 с главным боем Имавов – Стрикленд
Турнир UFC Вегас 67 с главным боем Нассурдин Имавов – Шон Стрикленд состоится в ночь с 14 на 15 января на арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас (Невада, США). Начало бойцовского вечера — в 00:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 03:00 мск.
В своём последнем поединке Нассурдин Имавов одержал победу над американцем Хоакином Бакли. Встреча прошла 3 сентября 2022 года на турнире UFC Fight Night в Париже (Франция) и продлилась все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Нассурдину. Для французского бойца эта победа стала 12-й в смешанных единоборствах при трёх поражениях.
Шон Стрикленд вышел на замену на ультра коротком уведомлении
Изначально соперником Имамова в главном поединке турнира должен был стать американец Келвин Гастелум. Но он выбыл из-за травмы лица. Шон Стрикленд вызвался выйти на замену. Правда, условия и формат самого поединка изменились. Бой останется пятираундовым, но теперь будет проводиться на весовую категорию выше, в полутяжёлом дивизионе.
Полный кард UFC Вегас 67
Основной кард
- Нассурдин Имавов (№12, 12-3-0) – Шон Стрикленд, полутяжёлый вес;
- Дэн Иге (№13, 15-6-0) – Деймон Джексон (22-4-1), полулёгкий вес;
- Пунахеле Сориано (9-2-0) – Роман Копылов (9-2-0), средний вес;
- Кетлин Виейра (№2, 13-2-0) – Ракель Пеннингтон (№5, 14-8-0), женский легчайший вес;
- Умар Нурмагомедов (№11, 15-0-0) – Раони Барселус (17-3-0), легчайший вес.
Предварительный кард
- Клаудио Рибейру (10-2-0) – Абдул Разак Альхассан (11-5-0), средний вес;
- Матеуш Рембецкий (16-1-0) – Ник Фиоре (6-0-0), лёгкий вес;
- Джавид Башарат (13-0-0) – Матуес Мендонса (10-0-0), легчайший вес;
- Аллан Насименту (19-6-0) – Карлос Эрнандес (8-1-0);
- Исаак Далгариан (5-0-0) – Дэниел Аргета (8-1-0), полулёгкий вес;
- Чарльз Джонсон (12-3-0) – Джимми Флинк (16-5-0), наилегчайший вес;
- Присцила Качоэйра (12-4-0) – Сиджара Юбэнкс (7-7-0), женский наилегчайший вес.
- 13 января 2023
-
19:03
-
19:01
-
18:20
-
18:05
-
17:41
-
16:55
-
16:05
-
15:45
-
15:30
-
14:49
-
14:28
-
13:35
-
13:34
-
12:47
-
11:57
-
10:21
-
10:08
-
09:27
-
00:28
-
00:12
- 12 января 2023
-
23:52
-
23:19
-
22:23
-
21:08
-
20:48
-
20:05
-
19:49
-
19:06
-
18:46
-
18:35
-
18:15
-
17:21
-
16:50
-
15:51
-
14:54