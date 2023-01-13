«Я прикончу этого парня». Хабиба не будет, Умар подерётся за всю банду Орла! LIVE

Умар Нурмагомедов пообещал «прикончить» Раони Барселоса

Умар поделился мнением о предстоящем поединке с Раони Барселосом.



«Думаю, что Барселос очень крутой парень. Он мощно бьёт ногами, его грэпплинг также очень хорош. Это просто один из тех парней, с которыми я должен драться. Когда меня спросили, буду ли я драться с Барселосом, я ответил — да. Мне всё равно, с кем драться.



Каким вижу предстоящий поединок? Я прикончу этого парня», — заявил Умар Нурмагомедов на пресс-конференции.