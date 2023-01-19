Дядя Саша, как же так? Похоже, Емельяненко снова уходит в штопор

Проблемы Александра Емельяненко с алкоголем не являются секретом ни для кого. Именно зелёный змий оставил от некогда топового спортсмена только громкое имя. Последние запои и вовсе едва не убили Александра: боец даже не мог нормально передвигаться, настолько его здоровье было подорвано. Помогла помощь семьи и друзей — Емельяненко удалось вывезти в Екатеринбург, где под присмотром специалистов началась реабилитация Саши. И постепенно ветеран снова стал похож на спортсмена.

Брат Последнего Императора посвежел внешне, стал нормально разговаривать и вообще расцвёл. Александр сменил имидж, активно занялся блогерской деятельностью и вернулся в профессиональный спорт. Да, в октагоне/ринге дела шли не так уж бодро: подорванное здоровье всё-таки сказывалось, и Емельяненко начал проигрывать всем подряд, включая блогера Святослава Коваленко. Однако налицо было главное — Александр превратился в абсолютно нормального человека и даже женился, пообещав как можно скорее «продолжить род».

Емельяненко был настолько уверен, что не вернётся к пагубной зависимости, что на одной из пресс-конференций даже предложил журналистам поспорить: боец обещал заплатить по 500 рублей любому, кто увидит его пьяным в течение года. Увы, Александр проспорил. Сегодня в Сети появилось видео, где Емельяненко, находящегося в странном состоянии, не пускают в торговый центр. К сожалению, по имеющейся информации, спортсмен действительно был пьян. И это невероятно грустная новость.

Изначально ничего не предвещало беды: Александр на новогодние праздники отправился с женой в Дубай, где алкоголь вообще под запретом. Публиковал оттуда забавные видео, активно общался с шейхами и даже успевал немного тренироваться. В общем, жил полноценной жизнью. Но возвращение в Россию, вероятно, сыграло с Емельяненко злую шутку. Хочется верить, что «промашка» станет единоразовой и Александр не продолжит возвращение на дно, где ранее успел побывать.

Мы надеемся, что с ветераном всё будет хорошо. Из-за своей пагубной привычки он уже подвергал своё здоровье тяжёлым испытаниям: ещё одного запоя Александр может попросту не выдержать, ведь он уже не молод. Емельяненко — замечательный шоумен и всё ещё неплохой спортсмен, имеющий армию фанатов. Пусть он останется главным героем нашего ММА, но только благодаря красивым поединкам или ярким шуткам, а не в результате алкогольных похождений. Александр, держись!