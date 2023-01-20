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UFC 283: Тейшейра — Хилл, Фигейреду — Морено, где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию, прогнозы на бокс/ММА

UFC 283: где смотреть онлайн-трансляцию боя Тейшейры и Хилла. С кем подерётся Анкалаев?
Роман Дёмин
UFC 283
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На турнире случится и самый позорный бой UFC.

Дата и время турнира UFC 283

В ночь с 21 на 22 января на «Jeunesse Arena» в бразильском городе Рио-де-Жанейро пройдёт турнир UFC 283. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию события. В главном бою вечера за чемпионский пояс в полутяжёлом весе сразятся бразилец Гловер Тейшейра и американец Джамал Хилл. В их противостоянии определится потенциальный соперник россиянина Магомеда Анкалаева.

В соглавном поединке вечера за титул чемпиона организации в наилегчайшем весе будут биться бразилец Дейвисон Фигейреду и мексиканец Брэндон Морено. Это четвёртый (!) бой между соперниками. По одной победе досталось Фигейреду и Морено, а один из поединков завершился ничьей. Видимо, дивизион настолько обеднел на таланты, что за пояс больше некому драться. Для лучшего промоушена на планете — это настоящий позор!

Предварительный кард турнира UFC 283 стартует в 2:00 по московскому времени. Основной — в 6:00 по Москве. Поединок Гловера Тейшейры и Джамала Хилла ориентировочно начнётся не ранее этого времени.

Прямая трансляция боя Гловер Тейшейра — Джамал Хилл

Посмотреть трансляцию турнира UFC 283 с чемпионскими поединками Тейшейра — Хилл и Фигейреду — Морено можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 283: Тейшейра — Хилл

Основной кард

Гловер ТейшейраДжамал Хилл (главный бой, титульный поединок в полутяжёлом весе);
Дейвисон Фигейреду — Брэндон Морено (титульный поединок в наилегчайшем весе);
Гилберт Бёрнс — Нил Мэгни (полусредний вес);
Лорен Мёрфи — Джессика Андраде (женский наилегчайший вес);
Пол Крейг — Джонни Уокер (полутяжёлый вес).

Предварительный кард

Маурисио Руа — Игорь Потеря (полутяжёлый вес);
Грегори Родригес — Бруно Феррейра (средний вес);
Тиаго Мойзес — Мелкизаэл Коста (лёгкий вес);
Шамиль Абдурахимов — Жаилтон Алмейда (тяжёлый вес);
Габриэль Бонфим — Мунир Лаззез (полусредний вес).

Ранние прелимы

Луан Ласерда — Коди Стэменн (легчайший вес);
Исмаэль Бонфим — Терренс Маккинни (лёгкий вес);
Ворли Алвес — Николас Далби (полусредний вес);
Джозиане Нунес — Зара Файрн дос Сантос (женский полулёгкий вес);
Саймон Оливейра — Даниэль Маркос (легчайший вес).

Материалы о турнире UFC 283

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Прогноз на бой Гловер Тейшейра — Джамал Хилл

Бразильский полутяжеловес UFC Джонни Уокер поделился своим прогнозом на титульный поединок между Гловером Тейшейрой (33-8) и Джамалом Хиллом (11-1).

«Тейшейра очень крепок и крайне опытен. Хилл моложе и быстрее его, но Гловер зрелый боец с большим количеством боёв за плечами. Болеть я буду за Гловера, но если победит Джамал – не сильно расстроюсь.

Гловер дал Прохазке конкурентный бой, несмотря на разницу в возрасте. Он был медленнее, но выглядел лучше в плане техники и точности. В предстоящем поединке букмекеры называют фаворитом Джамала, однако я всё равно считаю, что у Гловера шансов больше».

Также своими ожиданиями поделился американский ветеран Энтони Смит.

«Я сказал Джамалу: «Не жди, что Гловер ошибётся дважды». Бой с Прохазкой, по всей видимости, стал исключением. Всё будет сложнее. Если Гловер будет таким же, как и в последнем бою, то Джамала ждёт лёгкий бой. Но я на это не рассчитываю.

Гловер мотивирован. Это его последний шанс. Так что это будет крутейший Гловер, которого вы только видели, потому что Бразилия — его дом, а ему уже за 40. Это его последняя возможность».

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