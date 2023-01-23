«О Саше уже мало кто думает». Окружение Емельяненко загоняет его в угол

На днях появились печальные новости об Александре Емельяненко. Российский боец был замечен на улице в состоянии алкогольного опьянения. Сначала его не пустили в торговый центр, а затем он, шатаясь, побрёл домой. Грустно, что державшийся на протяжении длительного времени Феникс вновь сорвался, но это реалии. А на следующий день появилось объяснение от менеджера Никиты Бурчака. И оно вновь заставило задуматься о том, что Емельяненко интересен своему окружению лишь как инструмент для заработка денег.

«Александр, очевидно, расслабился, позволил себе расслабиться. Не совсем понимаю, почему он не может себе этого позволить. У нас начали появляться продвижения с потенциальной встречей с Фрэнсисом Нганну, вот и Александр, видимо, решил отметить это дело. Ну, выпил человек. Человек, который его со спины снял, узнал же Александра. Нет, чтобы помочь, он как крыса поступил. Ничего такого не произошло. Могу подтвердить, что это был первый раз после возвращения из Екатеринбурга. На текущий момент утром позвонил Александр, абсолютно трезвый», — сказал Бурчак на канале «Ушатайка» в YouTube.



А ещё менеджер отметил, что следующий бой Емельяненко запланирован на 17 марта. И состоится он «при любой погоде». Видимо, окружение Александра не особенно интересует ментальное и физическое состояние бойца. Главное, чтобы он вышел в ринг и продержался хотя бы 13 секунд, сорвав очередной приличный гонорар. А разговоры о «подвижках» в переговорах о потенциальном бое с Фрэнсисом Нганну выглядят насмешкой над теми, кто действительно переживает за здоровье Феникса.

Примечательно, что Александра продолжают кидать под всех подряд. Сначала его вырубил Вячеслав Дацик, который славится своей убойной колхозкой. Затем пришлось вытерпеть три раунда с блогером Святославом Коваленко, после которых на лице Емельяненко отпечатался серьёзный полученный урон. И пока нет особенных предпосылок к тому, что уровень оппозиции, а значит, и вреда для здоровья будет снижаться.



Очень ярко о поведении окружения Александра высказался боец AMC и чемпион Hardcore Дмитрий Арышев: «Считаю, если смотреть правде в глаза, в спортивном плане он уже не сможет себя показать, помотала его жизнь, к сожалению. Остаётся смотреть только на его битвы с блогерами. А если ему сделают бои с какими-то серьёзными соперниками, менеджера можно за такое под суд пускать. В таком состоянии он не должен драться с серьёзными бойцами. Со стороны выглядит всё так, что окружение Александра пытается выжать из него все соки. А о нём самом мало кто думает».

Александр не безгрешен, но он старается исправляться. За последнее время им была проделана колоссальная работа. Емельяненко стал лучше выглядеть, активно появляться в медийном пространстве. А ещё Феникс развлекает аудиторию шутками и своей добротой. Поэтому он заслуживает уважения и бережного отношения. Уходить из спорта вовсе не обязательно – Александру нравится выходить в ринг. Но уровень оппозиции нужно снижать, причём очень сильно!