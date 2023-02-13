Для истинной славы нужно шоу! Исламу надо научиться самому важному приёму

На UFC 284 Ислам Махачев в очень красивом и конкурентном поединке смог одолеть Александра Волкановски. Ещё до начала схватки президент промоушена Дана Уайт заявил, что «это будет один из пяти крупнейших боёв всех времен». Крайне важная ремарка. Казалось бы, что может быть круче поединка, в котором впервые в истории сойдутся лидеры рейтинга P4P? Дана точно знает ответ.

Какой бой стал главным событием в истории UFC? Очевидно, Уайт и тотальное большинство болельщиков скажут: Хабиб – Конор. И дело вовсе не в спортивной составляющей. Просто и Нурмагомедов, и Макгрегор тогда вывели индустрию смешанных единоборств на новый уровень. Их поединок вышел далеко за рамки октагона.

Он разделил целый мир на два лагеря. Это была не схватка бойцов или стилей, а настоящая война, за которой следили даже далёкие от спорта люди. Именно она стала важной частью наследия Хабиба с Конором. И тут важно понимать, что работу по созданию этой атмосферы бойцы проделывали сами, задействуя все ресурсы – команды, соратников, СМИ, социальные сети.

А теперь вернёмся к Махачеву. Ислам перед встречей с Волкановски был недоволен слабой раскруткой своего поединка. «Что касается платных трансляций, то можно было сделать больше. Виделись с Волкановски всего раз, в Сиднее. Хотя можно было организовать турне, устроить пресс-конференцию в США», — говорил Махачев «РИА Новости Спорт».

Но Дана прекрасно понимал – бой, каким бы ни был его исход, не станет величайшим. Просто потому, что сами спортсмены ничего для этого не делали. Турне и пресс-конференции Ислам с Александром могли устраивать и самостоятельно, если хотели получить больше продаж трансляций. Уайт прямым текстом дал понять это Махачеву: «Что он знает о том, что происходит для продвижения боя? Он ничего не знает».

Ислам Махачев — Алекс Волкановски Фото: Paul Kane/Getty Images

Наглядный пример, как бойцам самим стоит раскручивать предстоящий бой, не так давно продемонстрировали Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко. И речь вовсе не об оскорблениях и грязном трэш-токе. Мага и Александр захватили социальные сети – стараясь не пропустить ни дня.

Подколы оппонентов с машинкой для стрижки и мячом. Оба проделали большую работу, чтобы создать ажиотаж. Того же ждёт и Уайт от подопечных. Но, кажется, Дана просто не знает, как намекнуть своим спортсменам – своим наследием и гонорарами они должны заниматься сами. Для истинной славы нужно шоу!

Победив Волкановски, Махачев заработал уважение и почёт, но чтобы шагнуть на следующий уровень, стать великим и завоевать сердца, Исламу нужно изменить подход. Научиться, возможно, самому важному приёму – работе с публикой. От этого получат выгоду все – сам Махачев, любой его потенциальный соперник и UFC.