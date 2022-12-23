Глава RCC Клименко: боксёрский бой Исмаилова и Штыркова будет интересен всем

Российская лига смешанных единоборств RCC стала самой успешной в уходящем 2022-м году. Организация провела восемь солидных турниров, в том числе и бой года в российских ММА — Шлеменко vs Исмаилов. Особой гордостью уральского промоушена стало реалити-шоу для молодых бойцов. Наставниками для двух команд стали Лысый Хищник и Шторм. Это противостояние двух легенд стало предвестником их очной встречи в октагоне.
Результат того поединка, думается, известен всем. Именно с него мы и начали подведение итогов года с главой RCC Николаем Клименко.
— Две недели минуло после боя Шлеменко Исмаилов, видите ли вы возможность организации реванша и нужен ли он?
— Мне кажется, должно пройти чуть больше времени, чтобы это обсуждать. На данный момент не вижу актуальности в этом поединке. Для начала Александру надо закрыть поражение, а после мы сможем вернуться к обсуждению реванша.
— То есть Александр будет драться в RCC и дальше?
— Да, конечно. Александр нам интересен. Я думаю, мы всегда сможем найти достойного соперника. У меня в голове уже есть пара вариантов.
— После поражения Исмаилову Александра как-будто списали со счетов. Есть мнение, что Александру пора заканчивать карьеру. Что думаете об этом?
— Я считаю, что рано говорить о завершении карьеры, учитывая какой конкурентный бой показал Александр с Магомедом. Такими боями он наоборот доказывает, что может конкурировать в рамках современного ММА и быть достойной оппозицией любому молодому спортсмену.
— Есть ли планы по второму бою Магомеда в RCC?
— Да. Мы почти каждый день на связи с Магомедом. Я думаю, что в новом году мы так же его увидим в RCC.
Главный бой года — Исмаилов vs Шлеменко
Фото: RCC: MMA & Boxing
— Исмаилов уже во второй раз провёл в рамках RCC стердаун со Штырковым. Какова вероятность этого поединка, может быть уже есть дата?
— Вероятность очень высокая. Я думаю, что на сегодняшний день им интересней попробовать себя именно по правилам бокса. Тем более, что оба уже имеют опыт в этой дисциплине.
— Вам самому такой бой интересен?
— Да. Любое противостояние с этими бойцами привлечёт внимание зрителей. Особенно, если бой пройдёт на Урале.
— Безусловно, но глобально зачем такой бой? Ради хайпа, или он поможет развитию бокса или индустрии в целом?
— Этот бой — не просто шоу, здесь будет и спортивная составляющая. Лично для меня Штырков и Исмаилов — это настоящие профессионалы. Здесь не важно по каким правилам будет проходить поединок, я уверен, они выложатся на 100 процентов. Бой безусловно привлечёт внимание и добавит интереса к индустрии бокса.
— Обсуждается бой Штырков vs Виктор Немков. Единственный, наверное, бой в ММА, который напрашивается для Ивана. Реально его сделать?
— Мы уже полгода планируем этот поединок. Все зависит исключительно от команды Виктора. Иван давно дал свое согласие. Поэтому, ждём удобную дату для дальнейших шагов в организации поединка.
— Кто ещё может стать для Ивана достойным соперником?
— Не так много свободных имён осталось в российском ММА в этом весе. Но, есть одна интересная идея.
— На RCC 13 были два спорных решения — Алибеков vs Кунченко, Нагибин vs Абдулхаликов. Были ли протесты, будут ли реванши?
— Спорные решения бывают всегда. Это неизбежная часть спорта. Протесты приняты, и мы ждём финальный ответ от федерации ММА.
— Шара Буллет за два боя вырос в звезду RCC. Какие планы на него?
— Шара действительно ворвался в лигу RCC и навёл здесь шума. Он просто зачистил средний вес в RCC. Но у нас всегда есть интересные предложения. Думаю, что уже скоро мы его вновь увидим в нашей лиге.
Босс RCC Николай Клименко (справа)
Фото: RCC: MMA
— Какие новые звёзды на ваш взгляд появились в RCC ещё?
— О звёздах пока говорить рано. Тем не менее, мне очень нравится, что благодаря проекту RCC Fight Show растет новое поколение молодых спортсменов в нашей системе.
— Вернётся ли Илич и Эномото в RCC? С кем они могут подраться? Если могут, то прорабатывались ли уже какие то варианты?
— Оба спортсмена интересны. Для каждого найдется хороший вариант.
— Эномото vs Шлеменко — возможен ли такой реванш? Можно ли это назвать громкой вывеской?
— Почти любая вывеска с этими именами привлекает внимание. На данный момент этот поединок маловероятен. Я думаю, что смогу предложить что-то поинтереснее.
— Кстати, какой дивизион считаешь в лиге самым крутым и конкурентным?
— Веса от 70 до 84 кг. Здесь у нас уже сформировался достаточно стабильный ростер бойцов. Конкуренция высокая в каждом весе.
— Сколько турниров лига планирует на следующий год?
— От 12 до 14 турниров по ММА, 4-5 турниров по кикбоксингу.
Я очень надеюсь, что мы выведем кикбоксинг на большие арены. По итогам 2022 года мы видим, что он набирает обороты, вновь становится узнаваемым. Мы и дальше, планируем поддерживать этот вид спорта и вкладываться в эту индустрию.
— Будет ли запущена кулачная лига?
— Да, мы находимся на финальной стадии объявления даты турнира.
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