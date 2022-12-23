Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Глава RCC Николай Клименко — о будущем Александра Шлеменко, бое Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова, Шара Буллет

Глава RCC Клименко: боксёрский бой Исмаилова и Штыркова будет интересен всем
Игорь Брагин
Глава RCC Николай Клименко и Магомед Исмаилов
Комментарии
В интервью «Чемпионату» Николай Клименко рассказал о перспективах Александра Шлеменко, вариантах для Шары Буллета и бое Маги и Халка.

Российская лига смешанных единоборств RCC стала самой успешной в уходящем 2022-м году. Организация провела восемь солидных турниров, в том числе и бой года в российских ММА — Шлеменко vs Исмаилов. Особой гордостью уральского промоушена стало реалити-шоу для молодых бойцов. Наставниками для двух команд стали Лысый Хищник и Шторм. Это противостояние двух легенд стало предвестником их очной встречи в октагоне.

Результат того поединка, думается, известен всем. Именно с него мы и начали подведение итогов года с главой RCC Николаем Клименко.

300 ударов даже со сломанным носом! Может, Шлеменко ещё не так плох? 300 ударов даже со сломанным носом! Может, Шлеменко ещё не так плох?
RCC 13: Мага переиграл и уничтожил Шлеменко в стойке! Капа Шторма летала по клетке RCC 13: Мага переиграл и уничтожил Шлеменко в стойке! Капа Шторма летала по клетке
Исмаилов разбил Шлеменко и забрал пояс. Как прошёл бой года в России? Исмаилов разбил Шлеменко и забрал пояс. Как прошёл бой года в России?

— Две недели минуло после боя Шлеменко Исмаилов, видите ли вы возможность организации реванша и нужен ли он?
— Мне кажется, должно пройти чуть больше времени, чтобы это обсуждать. На данный момент не вижу актуальности в этом поединке. Для начала Александру надо закрыть поражение, а после мы сможем вернуться к обсуждению реванша.

— То есть Александр будет драться в RCC и дальше?
— Да, конечно. Александр нам интересен. Я думаю, мы всегда сможем найти достойного соперника. У меня в голове уже есть пара вариантов.

— После поражения Исмаилову Александра как-будто списали со счетов. Есть мнение, что Александру пора заканчивать карьеру. Что думаете об этом?
— Я считаю, что рано говорить о завершении карьеры, учитывая какой конкурентный бой показал Александр с Магомедом. Такими боями он наоборот доказывает, что может конкурировать в рамках современного ММА и быть достойной оппозицией любому молодому спортсмену.

— Есть ли планы по второму бою Магомеда в RCC?
— Да. Мы почти каждый день на связи с Магомедом. Я думаю, что в новом году мы так же его увидим в RCC.

Главный бой года — Исмаилов vs Шлеменко

Главный бой года — Исмаилов vs Шлеменко

Фото: RCC: MMA & Boxing

— Исмаилов уже во второй раз провёл в рамках RCC стердаун со Штырковым. Какова вероятность этого поединка, может быть уже есть дата?
— Вероятность очень высокая. Я думаю, что на сегодняшний день им интересней попробовать себя именно по правилам бокса. Тем более, что оба уже имеют опыт в этой дисциплине.

— Вам самому такой бой интересен?
— Да. Любое противостояние с этими бойцами привлечёт внимание зрителей. Особенно, если бой пройдёт на Урале.

— Безусловно, но глобально зачем такой бой? Ради хайпа, или он поможет развитию бокса или индустрии в целом?
— Этот бой — не просто шоу, здесь будет и спортивная составляющая. Лично для меня Штырков и Исмаилов — это настоящие профессионалы. Здесь не важно по каким правилам будет проходить поединок, я уверен, они выложатся на 100 процентов. Бой безусловно привлечёт внимание и добавит интереса к индустрии бокса.

Даже Халку нужно дышать. Штырков смертельно устал — но снова победил! Даже Халку нужно дышать. Штырков смертельно устал — но снова победил!
На избиение от Маги встают в очередь. Теперь получить в ринге готов Уральский Халк На избиение от Маги встают в очередь. Теперь получить в ринге готов Уральский Халк
«Минеев повёл себя неадекватно». Глава RCC о схватке Исмаилов vs Шлеменко и кулачных боях «Минеев повёл себя неадекватно». Глава RCC о схватке Исмаилов vs Шлеменко и кулачных боях

— Обсуждается бой Штырков vs Виктор Немков. Единственный, наверное, бой в ММА, который напрашивается для Ивана. Реально его сделать?
— Мы уже полгода планируем этот поединок. Все зависит исключительно от команды Виктора. Иван давно дал свое согласие. Поэтому, ждём удобную дату для дальнейших шагов в организации поединка.

— Кто ещё может стать для Ивана достойным соперником?
— Не так много свободных имён осталось в российском ММА в этом весе. Но, есть одна интересная идея.

— На RCC 13 были два спорных решения — Алибеков vs Кунченко, Нагибин vs Абдулхаликов. Были ли протесты, будут ли реванши?
— Спорные решения бывают всегда. Это неизбежная часть спорта. Протесты приняты, и мы ждём финальный ответ от федерации ММА.

— Шара Буллет за два боя вырос в звезду RCC. Какие планы на него?
— Шара действительно ворвался в лигу RCC и навёл здесь шума. Он просто зачистил средний вес в RCC. Но у нас всегда есть интересные предложения. Думаю, что уже скоро мы его вновь увидим в нашей лиге.

Босс RCC Николай Клименко (справа)

Босс RCC Николай Клименко (справа)

Фото: RCC: MMA

— Какие новые звёзды на ваш взгляд появились в RCC ещё?
— О звёздах пока говорить рано. Тем не менее, мне очень нравится, что благодаря проекту RCC Fight Show растет новое поколение молодых спортсменов в нашей системе.

— Вернётся ли Илич и Эномото в RCC? С кем они могут подраться? Если могут, то прорабатывались ли уже какие то варианты?
— Оба спортсмена интересны. Для каждого найдется хороший вариант.

— Эномото vs Шлеменко — возможен ли такой реванш? Можно ли это назвать громкой вывеской?
— Почти любая вывеска с этими именами привлекает внимание. На данный момент этот поединок маловероятен. Я думаю, что смогу предложить что-то поинтереснее.

— Кстати, какой дивизион считаешь в лиге самым крутым и конкурентным?
— Веса от 70 до 84 кг. Здесь у нас уже сформировался достаточно стабильный ростер бойцов. Конкуренция высокая в каждом весе.

— Сколько турниров лига планирует на следующий год?
— От 12 до 14 турниров по ММА, 4-5 турниров по кикбоксингу.

Я очень надеюсь, что мы выведем кикбоксинг на большие арены. По итогам 2022 года мы видим, что он набирает обороты, вновь становится узнаваемым. Мы и дальше, планируем поддерживать этот вид спорта и вкладываться в эту индустрию.

— Будет ли запущена кулачная лига?
— Да, мы находимся на финальной стадии объявления даты турнира.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022