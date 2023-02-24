Гаджиев замахнулся на мировой рекорд? Бойцы AMC провели два боя за полчаса!

Российские ММА остаются заметным явлением в мировых единоборствах. Да, наши промоушены не могут сравниться с UFC по количеству топовых бойцов или уровню организации, зато мы берём креативом и оригинальностью. Минувшим летом глава АСА Майрбек Хасиев вышел в октагон и волевым решением остановил скучнейший поединок Али Багова и Рашида Магомедова, сопроводив происходящее фразой «Держите нас за пацанов». Теперь же наступила очередь творить историю для знаменитого Камила Гаджиева.

Турнир AMC Fight Nights 118 в Сочи получался не самым интересным, пока в клетку не вышли российский боец тувинского происхождения Тумер Ондар и афганец Исмаил Хайдари. Поединок двух крепких парней завершился уже в первом раунде: Ондар поймал соперника на болевой приём, и тот постучал. Казалось бы, ничего необычного, однако проигравший оказался очень недоволен. Хайдари утверждал, что не собирался сдаваться, а просто ударил соперника открытой ладонью, что рефери ошибочно принял за сигнал о сдаче.

Права на видео принадлежат телеканалу «Удар». Посмотреть ролик можно в официальном сообществе телеканала «Удар» во «ВКонтакте».

Разруливать ситуацию в октагон вышел Гаджиев. После недолгого совещания со всеми заинтересованными сторонами промоутер предложил максимально нестандартный компромисс. Афганцу нужно было согласиться на поражение, тем более что результат в любом случае попал в официальную статистику, но Исмаил получил право на реванш. Здесь и сейчас! Оба парня подтвердили, что готовы драться, и удивлённый ринг-анонсер Александр Загорский объявил второй подряд бой между Ондаром и Хайдари. А что, так можно было?

Кстати, во втором бою афганский спортсмен продержался намного дольше — да, Ондар снова добыл победу, но на этот раз единогласным судейским решением. Прецедент, конечно, абсолютно уникальный. Незамедлительный реванш на том же турнире — такое ещё можно было представить в давние времена, когда ММА только начинали оформляться в спорт, но в 2023 году? Дана Уайт уже восхищался поступком Хасиева, прервавшего скучнейший бой, как же президент UFC отреагирует на креатив Гаджиева?

Сам президент АMC вполне доволен своим решением и даже называет его уникальным. Возможно, Гаджиев прав — такого в недавней истории точно припомнить сложно. Во всяком случае, Камил сумел порадовать зрителей, о чём и говорит: «Самый незамедлительный реванш в истории ММА. Кто-то скажет, что мы «фантазёры» и так, мол, не делается, но мы работаем для зрителя, а он доволен! Да и бойцы не внакладе — хайпанули! Теперь Тумера Ондара и Исмаила Хайдари точно знает гораздо больше людей!»