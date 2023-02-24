Где смотреть трансляцию боя Пола и Фьюри. Поединок ценой в миллиард рублей!

Дата и время боксёрского вечера с главным боем Пол — Фьюри

26 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский вечер. В главном бою сразятся Джейк Пол и Томми Фьюри. Американец является известным блогером, но успел набить приличный рекорд в боксе – 6-0. Британец имеет более весомую статистику – 8-0. Он является профессиональным боксёром и братом легендарного Тайсона Фьюри.

Боксёрский вечер с главным боем Джейка Пола и Томми Фьюри стартует в 22:00 по Москве.

Прямая трансляция боя Джейк Пол — Томми Фьюри

Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» максимально полно осветит все самые интересные события боксёрского вечера.

Полный кард боксёрского вечера с боем Пол — Фьюри

Джейк Пол (6-0) — Томми Фьюри (8-0);

Илунга Макабу (29-2) — Баду Джек (27-3-3);

Зияд Аль Мааюф (12-5) — Рональд Мартинес (10-0);

Мухсин Кейсон (10-0) — Тариэл Джафаров (12-5);

Бадер Самрин (7-0) — Виорель Симион (22-9).

Материалы о боксёрском вечере с главным боем Пол — Фьюри

Прогноз на бой Джейк Пол — Томми Фьюри

Прогнозом на бой поделился сам чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри: «Не думаю, что бой получится быстрым. Думаю, он его измотает. Это восемь раундов, поэтому я думаю, что Томми сможет измотать его и нокаутировать в последних раундах.

Как только Томми нанесёт ему несколько сильных ударов, я посмотрю, из чего сделан Джейк Пол. Потому что, когда Томми наносит мне сильные удары, надев большие перчатки, мне становится больно. Я знаю, что Джейк не такой крепкий, как я, и не такой большой, как я, так что он определённо будет чувствовать боль, и немалую».