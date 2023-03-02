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Мурат Гассиев — Майк Балогун: где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию, прогнозы на бокс/ММА

Где смотреть трансляцию боя Гассиева и Балогуна. Поможет ли Мурату смена гражданства?
Сергей Сорокин
Мурат Гассиев — Майк Балогун: всё о бое
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Наш соотечественник жаждет нанести американцу первое поражение в карьере!

Дата и время боксёрского вечера с главным боем Гассиев — Балогун

3 марта 2023 года в Армении состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера сойдутся Мурат Гассиев и Майк Балогун. Наш соотечественник имеет рекорд 29-1 (22 KO), а единственное поражение в карьере ему нанёс Александр Усик. В тяжёлом весе Гассиев провёл три боя и в каждом нокаутировал соперников. А американец с рекордом 20-0 (16 KO) постарается остаться непобеждённым, имеет на это запредельную мотивацию.

Главный бой вечера между Муратом Гассиевым и Майком Балогуном стартует не раньше 23:00 по Москве.

Прямая трансляция боя Мурат Гассиев — Майк Балогун

Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.

Полный кард боксёрского вечера с боем Гассиев — Балогун

  • Мурат Гассиев – Майк Балогун (тяжёлый вес);
  • Луис Мигель Байона – Музаффар Расулов (средний вес).

Остальные поединки карда будут анонсированы непосредственно перед турниром.

Материалы о боксёрском вечере с главным боем Гассиев — Балогун

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«Поднимете флаг Армении». Гассиев называл Россию домом, но сменил гражданство! «Поднимете флаг Армении». Гассиев называл Россию домом, но сменил гражданство!
Каждый новый соперник — хуже предыдущего. Гассиев идёт к титулу или бежит от него? Каждый новый соперник — хуже предыдущего. Гассиев идёт к титулу или бежит от него?

Прогноз на бой Мурат Гассиев — Майк Балогун

Своим прогнозом на бой поделился именитый российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов.

«Мурат Гассиев – известный боксёр. Он блистал в то время, когда успешно шёл к званию лучшего в одном карде с Александром Усиком. Я помню, что было интересное противостояние между ними. Тогда Гассиев уступил по очкам. После Мурат пропал на определённое время, набрал вес, перешёл в супертяжёлый вес. Сейчас выступает.

Я не знаю, в какой он форме сейчас. Но, наверное, выходит подготовленный и с новыми стремлениями, хочет стать лидером супертяжёлого веса. Посмотрим и будем болеть», – приводит слова Харитонова РЕН ТВ.

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