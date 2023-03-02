Где смотреть трансляцию боя Гассиева и Балогуна. Поможет ли Мурату смена гражданства?

Дата и время боксёрского вечера с главным боем Гассиев — Балогун
3 марта 2023 года в Армении состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера сойдутся Мурат Гассиев и Майк Балогун. Наш соотечественник имеет рекорд 29-1 (22 KO), а единственное поражение в карьере ему нанёс Александр Усик. В тяжёлом весе Гассиев провёл три боя и в каждом нокаутировал соперников. А американец с рекордом 20-0 (16 KO) постарается остаться непобеждённым, имеет на это запредельную мотивацию.
Главный бой вечера между Муратом Гассиевым и Майком Балогуном стартует не раньше 23:00 по Москве.
Прямая трансляция боя Мурат Гассиев — Майк Балогун
Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
Полный кард боксёрского вечера с боем Гассиев — Балогун
- Мурат Гассиев – Майк Балогун (тяжёлый вес);
- Луис Мигель Байона – Музаффар Расулов (средний вес).
Остальные поединки карда будут анонсированы непосредственно перед турниром.
Материалы о боксёрском вечере с главным боем Гассиев — Балогун
Прогноз на бой Мурат Гассиев — Майк Балогун
Своим прогнозом на бой поделился именитый российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов.
«Мурат Гассиев – известный боксёр. Он блистал в то время, когда успешно шёл к званию лучшего в одном карде с Александром Усиком. Я помню, что было интересное противостояние между ними. Тогда Гассиев уступил по очкам. После Мурат пропал на определённое время, набрал вес, перешёл в супертяжёлый вес. Сейчас выступает.
Я не знаю, в какой он форме сейчас. Но, наверное, выходит подготовленный и с новыми стремлениями, хочет стать лидером супертяжёлого веса. Посмотрим и будем болеть», – приводит слова Харитонова РЕН ТВ.
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