«У него должен быть рекорд 27-0». Единственное поражение Джонса стало дикой нелепостью

Осталось меньше двух дней до грандиозного турнира UFC 285, где главным событием станет возвращение легендарного Джона Джонса. Пропустивший три года Костяной сменил весовую категорию и сразу получил титульный шанс: американец сразится за пояс в тяжёлом весе с французом Сирилем Ганом. Переход в новый дивизион позволит Джонсу сделать очередной шаг к величию. Впрочем, большинство поклонников ММА и так считает Джона величайшим бойцом в истории. Как, кстати, и Дана Уайт.

«Нечасто натыкался на людей, которые спорят с тем, что Джонс — величайший боец в истории. Но если такие люди существуют, то победа Джона над Ганом станет финалом спора. Джонс — непобеждённый боец, у него должен быть рекорд 27-0. В том бою, который он проиграл, он должен был победить остановкой, его не должны были дисквалифицировать. Это меня раздражает, а его и подавно. Если мы посмотрим на людей, которых Джонс победил, это сильно впечатлит. Несомненно, Джон — величайший боец в истории», – рассказал президент UFC на пресс-конференции.

С Уайтом можно соглашаться или нет, но единственное поражение Джонса действительно получилось сомнительным. В 2009 году Костяной, проводивший свой четвёртый поединок под крылом UFC, встретился в октагоне с глухим бойцом Мэттом Хэмиллом. Тот был вполне неплох, но конкурировать с Джонсом было просто невозможно. Будущий чемпион легко повалил соперника и начал забивать в партере. В азарте Костяной забыл о правилах и начал бить локтями удары под углом 90 градусов — так называемые «12 на 6».

Хэмилл стал терять сознание, и рефери остановил избиение — Джонс нелепо проиграл дисквалификацией бой, где максимально доминировал! С точки зрения буквы правил всё было правильно, но Уайт и многие эксперты уверены, что Джонс не заслуживал поражения — результат схватки лучше было бы аннулировать. Президент UFC в своё время даже обещал приложить усилия, чтобы стереть злосчастную неудачу из рекорда Джонса, но цифры остались прежними.

Если бы не такая глупая неудача, Костлявый сейчас бы имел рекорд 27-0 и вполне мог бы перекрыть знаменитые цифры Хабиба через три поединка. Впрочем, американец вряд ли серьёзно переживает из-за такой ерунды. Если Джон сможет стать чемпионом в тяжёлом весе, да ещё и проведёт парочку успешных защит, его величие станет абсолютно неоспоримым. К Джонсу можно относиться по-разному, но отрицать его гениальность не получится. Какие бы цифры в его рекорде не значились.