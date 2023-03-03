«Единственный, кого он избивал — это жена». Бойцы UFC не верят в успех Джона Джонса

В предстоящие выходные состоится номерной турнир UFC 285. Чем он примечателен? Легендарный Джон Джонс вернётся в октагон. Непобеждённый американец дебютирует в дивизионе тяжеловесов, где его ждёт титульный поединок с Сирилем Ганом. Костяной не проводил поединков на протяжении трёх лет, очень осторожно готовил своё возвращение. Но такой длительный простой может негативно сказаться на шансах Джонса завоевать пояс. Топовые бойцы UFC поделились своими прогнозами на предстоящий поединок.

В стороне от грандиозного возвращения Джона не остался наш чемпион Ислам Махачев. Он также предположил, вернёт ли Джонс первую строчку в рейтинге P4P в случае победы: «Результат зависит от того, в какой форме будет Джонс. Если он выйдет в той же форме, в какой мы его видели в начале карьеры, когда он тренировался и пахал, то такой Джонс сможет выиграть. А если мы увидим его таким, каким он проводил последние бои, то ему будет тяжело. А насчёт первого места в рейтинге – думаю, там очень много факторов. Карьера Джонса запачкана многим. Поэтому, даже если он выиграет, не считаю, что он является лучшим бойцом».

Своим мнением о возможных сценариях развития поединка поделился и непобеждённый казахстанский боец Шавкат Рахмонов: «Не знаю, в какой форме сейчас Джон Джонс. Он долгое время не дрался. Сириль — отличный ударник. Единственный шанс Джонса — перевести поединок в партер. Если бой пройдёт в стойке, то победа будет за Ганом».

Не особенно верит в доминацию Джонса и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье. Он отметил, что Костяной имеет много уязвимых мест: «Я могу точно сказать, что Джонс не слишком сильно бьёт руками. Да, он сильно бьёт коленями, как и ногами, локтями. У него много хороших сторон, но разрушительной силы в его ударах нет. Безусловно, после прибавки в весе его удары могли стать сильнее, но он никогда не сравнится с Сирилем Ганом в этом аспекте. При этом Ган тоже во многом не уступает Джону и спокойно сможет навязать ему конкуренцию во всём. Плюс он обладает мощью в руках».

Но жёстче всех по непобеждённому американцу проехался соотечественник Колби Ковингтон. Видимо, он давно точил зуб на Джона: «Может ли Джонс стать чемпионом? Конечно, он им не будет. Я не уверен, что он сейчас даже побьёт свою жену, этот парень жалок. Кто вообще поместил его в рейтинг pound-for-pound? Такие рейтинги делают люди, которые вообще ничего не добились в жизни. Единственный человек, которого Джонс в последние три-четыре года избивал — это его жена».

Конечно, были и те, кто поддерживают Джонса и верят в его победу. В их числе Генри Сехудо, Шон О’Мэлли, Алекс Перейра. Но даже они говорят о том, что Джону будет тяжело с пластичным и быстрым французом. А большинство бойцов очень скептично относятся к возвращению Костяного в октагон. А может, Ган был прав, и время американской легенды давно прошло?