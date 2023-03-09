Часовню тоже я развалил? Двуличный Мераб решил повесить На Петра Яна все смертные грехи

До поединка Петра Яна и Мераба Двалишвили остаётся всего несколько дней. В ночь на 12 марта парни наконец сумеют выяснить свои сложные отношения в октагоне. Напомним, Пётр серьёзно поссорился с Мерабом ещё когда проводил дилогию с Алджамейном Стерлингом: грузин входил в команду американца и всячески оскорблял Петра. Потом конфликт немного подутих, но незадолго до боя Двалишвили решил разжечь его вновь.

И начал Мераб с откровенной глупости — подстерёг Петра в гостиничном холле и попробовал спровоцировать. Естественно, грузин находился в компании видеооператора, рассчитывая заснять возможный скандал. Но Ян повёл себя максимально хладнокровно, вообще не отрегировав на провокацию. Вежливо поздоровался с Двалишвили, погрозил ему пальцем и ушёл по своим делам. Мераб расстроился и сразу попытался словить новый хайп — на пресс-конференции!

«Во-первых, этот бой — не просто бой. Это личное для меня. Пётр из России, я из Грузии. Россия не является демократической страной. Я знаю, что хочу победить для своего народа. У меня так много поддержки в моей стране и так много поддержки на Украине.

Пётр – отличный боец, бывший чемпион, мы все знаем, что он крутой. Он хороший семьянин, но не скромный парень. Не имеет значения, насколько ты хороший боец, ты должен быть хорошим человеком. Вы должны хорошо относиться к людям. Он мошенник. Был чемпионом и не знал правил, был неуважителен к моему другу. Когда он был чемпионом, не совершал больших дел, таких как благотворительность. Я не думаю, что он хороший парень», — вот самое основное, что наговорил грузин перед журналистами.

Двалишвили — не самый популярный боец, несмотря на хорошую победную серию. Проблема в том, что Мераб дерётся в скучноватом стиле, рассчитывая в основном на судейское решение. Да и харизмой грузин похвастаться не может. Но это не повод грязно примешивать политику! Двалишвили постоянно пытается продвинуть противостояние Россия vs Грузия, плюс ещё примешивает Украину — неужели нет другого способа поднять к себе интерес?

Личные претензии грузина к Петру тоже откровенно надуманные. Почему Ян мошенник, неужели из-за того, что случайно нанёс Стерлингу запрещённый удар? А ещё Пётр, оказывается, нехороший человек, потому что не занимается благотворительностью. А что Двалишвили об этом знает? Возможно, россиянин занимается добрыми делами молча — это никого не касается. Мераб считает, что имеет право оценивать моральные качества других, но лучше пусть последит за собой.

Мераб Двалишвили Фото: Chris Unger/Getty Images

Кстати, Пётр очень хорошо ответил грузину, подчеркнув его двуличность: «Я же говорю, ему нужно внимание, ему нужно себя продвигать. Он неинтересен, мне тоже неинтересно делать с ним какое-то шоу, продвигать его. Он постоянно сам себя навязывает, это никогда не было приятно и красиво. Без камеры говорит одно, на камеру ведёт себя совершенно по-другому. Когда камеры с ним нет, он вообще молчит».