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Первый боксёрский бой, Джон Корбетт — Боб Фицсиммонс, ретробой, каким бокс был раньше

Уникальное видео 126-летней давности. Первый бой в истории, снятый на киноплёнку
Александр Фролов
Первый боксёрский бой
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Кажется, будто Корбетт и Фицсиммонс дерутся в замедленном повторе.

Бокс — один из самых древних видов спорта. Лупить друг друга кулаками догадались ещё в далёкой древности, а первое «современное» упоминание бокса датировано 17 веком! Конечно, за сотни лет бокс изменился кардинально: правила, экипировка и тактика сейчас совершенно иные, нежели были на заре формирования профессионального спорта. Но спасибо братьям Люмьер: благодаря родоначальникам кино мы можем увидеть, каким был бокс в XIX веке!

Первый бой, снятый на киноплёнку, состоялся ровно 126 лет назад — 17 марта 1897 года. Событие для уникальной съёмки подобрали максимально громкое: знаменитые Джон Корбетт и Боб Фицсиммонс бились за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. Корбетт считался настоящей суперзвездой бокса и был кумиром женщин: он дрался в настолько коротких шортах, что сейчас его на ринг попросту не пустили бы. Фицсиммонс был не так красив и эффектен, зато умудрялся драться в тяжёлом весе, хотя весил около 78 килограммов.

Корбетт был абсолютным чемпионом мира и закономерно считался фаворитом схватки. Кстати, ранее боксёры столкнулись во время пробежки, и Джон повёл себя некрасиво, высокомерно отказавшись пожать руку своему сопернику. Начало поединка тоже осталось за Корбеттом: за счёт скорости чемпион вчистую переигрывал претендента, а в шестом раунде и вовсе отправил Фицсиммонса в тяжелейший нокдаун. Впрочем, Боб всё-таки поднялся и продолжил терпеливо ждать шанса. Его главным оружием были удары в корпус, которые постепенно замедляли Корбетта.

Чемпион медленно, но верно терял силы. Его защита регулярно давала сбои, а вот Фицсиммонс, наоборот, набирал обороты с каждой минутой. Решающим стал 14-й раунд: боксёры пошли в смелый размен, где претенденту удался чудовищный по силе удар в корпус. Корбетт упал, пополз к канатам, приподнялся — и снова упал. Фицсиммонс стал чемпионом мира в тяжёлом весе! Увы, проигравший снова повёл себя невежливо, минутой позже ударив счастливого победителя в спину. Но это уже ничего не решало.

Первый боксёрский бой

Первый боксёрский бой

Фото: Getty Images

Возможно, Корбетт так вёл себя, потому что чувствовал — его время ушло навсегда. Самому интеллектуальному и хитрому боксёру своего времени уже не хватало рефлексов и физической силы: Джон проиграет ещё несколько боёв и уйдёт из спорта. А вот Фицсиммонс потом выступал очень долго: потеряв титул в тяжёлом весе, он умудрился добыть пояс в полутяжёлом дивизионе, хотя ему было уже 40 лет. Имена Корбетта и Фицсиммонса одновременно внесут в Международный зал боксёрской славы в 1990 году.

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А нам остаётся только с любопытством наблюдать, как дрались боксёры на исходе XIX века. Отличия от современного бокса кардинальные: такое ощущение, что бойцы словно двигаются и бьют в замедленной съёмке. Оппоненты крайне редко атакуют сериями, больше полагаясь на одиночные попадания. Работа ног тоже совершенно другая, защита совсем не похожа на нынешние требования — это бокс, но совершенно другой. Разве что характеры боксёров такие же твёрдые, как и сейчас.

Есть ощущение, что тех чемпионов мира побил бы любой нынешний разрядник. Но это вовсе не камень в огород Корбетта и Фицсиммонса: для своего времени они были гениальными боксёрами, а сравнивать спортсменов из разных эпох — дело неблагодарное. Каждый хорош в своё время: через 100 лет нынешний бокс тоже будет казаться странным и неуклюжим, ведь спорт сделает гигантский рывок вперёд. Поэтому давайте без лишних сравнений просто наслаждаться гениями прошлого. Они были хороши.

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