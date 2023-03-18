Гэтжи — последняя жертва Хабиба. Орёл задушил Хайлайта и сдержал слово, данное маме. Видео

В ночь с 18 на 19 марта состоится грандиозный турнир UFC 286. Особенные ожидания поклонников лучшего промоушена на планете связаны с поединком, в котором в октагон выйдут Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев. Оба участвуют в чемпионской гонке за титулом, принадлежащим Исламу Махачеву. А ещё бойцы считаются невероятно зрелищными. Гэтжи и вовсе уже держал в руках пояс, пусть и временный. А потерял его в сражении с легендарным Хабибом!

24 октября 2020 года Орёл и Джастин сошлись в Абу-Даби. Нурмагомедов вернулся в октагон после паузы в 13 месяцев. И в тот момент все рассчитывали, что Хабиб очередным поединком продолжит путь к заветным цифрам 30-0 в рекорде, а также проведёт успешную защиту пояса. А Гэтжи обладал титулом временного чемпиона, который он добыл в невероятной битве с Тони Фергюсоном. Поэтому к противостоянию было приковано запредельное внимание.

С первых же секунд стало понятно, что Джастин будет действовать предельно осторожно. Он держался на дистанции и старался не пропустить коронный проход в ноги от Хабиба. За всю стартовую минуту соперники выкинули считаные удары. А потом начали действовать намного активнее. Нурмагомедов разозлился и начал пытаться побороть американца. Гэтжи же демонстрировал чудеса устойчивости и бегал по октагону. В отдельных моментах это напоминало фарс. Американец просто отворачивался и делал ноги. Правда, под занавес раунда Хабиб даже пропустил несколько увесистых ударов. Но доминация Хабиба была тотальной.

Во втором раунде Хабиб не стал церемониться с соперником. Он бросился в атаку и начал колотить Гэтжи в стойке. А через минуту после старта пятиминутки подловил соперника на ошибке, отправил на канвас и накинул треугольник. Джастин – воин! Он не сдавался до самого конца и заснул в захвате Орла.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC Russia.

После этого Хабиб пришёл в центр октагона и заплакал, стоя на коленях. Уже тогда стало понятно, что случится что-то историческое. Так и получилось – Нурмагомедов рассказал об обещании, которое он дал маме, и завершил карьеру. А попутно Орёл очень сильно откинул Гэтжи от пояса.

С тех пор Джастин стал драться намного реже. Сначала осенью 2021 года он устроил бойню с Майклом Чендлером. Хайлайт добыл победу единогласным решением судей и получил от UFC ещё один шанс дотянуться до титула. Но битва за вакантный титул чемпиона организации в лёгком весе с Чарльзом Оливейрой была провалена. Бразилец не справился с весогонкой, обозлился и задушил американца в первом же раунде.

Теперь Гэтжи получил последний шанс вернуть себе пояс, которым сейчас обладает наш чемпион – Ислам Махачев. И Джастину обязательно нужно вырубать Физиева. Если же Хайлайт проиграет в третьем из четырёх последних боёв, с мечтами о титуле можно будет распрощаться. Предстоящий поединок станет вторым по важности в жизни американца. Да-да, вторым! Потому что обойти в таком списке последний бой легенды просто невозможно.