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Fury FC 76: Джанни Васкес — Эдгар Чайрез, ужасная ошибка судьи, боец потерял сознание, рефери не остановил бой, видео

«Уснувшего» бойца душили ещё 30 секунд! Халатность судьи едва не привела к трагедии. Видео
Роман Дёмин
Джанни Васкес — Эдгар Чайрез, ужасная ошибка судьи
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От смерти Джанни Васкеса спасло настоящее чудо.

На днях состоялся яркий турнир Fury FC 76, который привлёк к себе внимание огромного количества болельщиков смешанных единоборств. К сожалению, главной причиной этого стала чудовищная ошибка судьи, которая заставила всю арену и зрителей у экранов переживать за жизнь одного из бойцов.

Поединок между Джанни Васкесом и Эдгаром Чайрезом мог получиться абсолютно проходным. Мексиканцы боролись в партере, где редко бывает что-то невероятно эффектное. Но в одном из моментов Эдгар поймал соперника на ошибке и начал проводить удушающий приём. Васкес не хотел сдаваться и «уснул» в треугольнике соотечественника. Но судья Фрэнк Коллазо не остановил поединок! 30 секунд Джанни находился без сознания, а Чайрез продолжал душить оппонента.

Права на видео принадлежат Fury Fighting Championship.

Такая халатность рефери могла привести к настоящей трагедии – смерти Васкеса. Но его спасло чудо. Через полминуты мексиканец очнулся и попытался выбраться из этих тисков. В итоге Чайрез перешёл на болевой на руку, обессиленный Джанни постучал, а поединок наконец-то был остановлен.

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В социальных сетях моментально накинулись на Коллазо. Судью упрекают в непрофессионализме, отсутствии внимательности, халатности. А главное, его нельзя назвать неопытным. По имеющимся сведениям, рефери вот уже девять лет обслуживает поединки на очень высоком уровне. Более того, он даже привлекался к работе на турнирах от UFC, в том числе – номерных!

Благо с Васкесом всё обошлось. Мексиканец «родился в рубашке», отделался лёгким испугом. Но он всё равно остался недоволен сложившейся ситуацией, упрекнул Фрэнка и даже обозвал его глупым: «Я совершил ошибку, и это стоило мне боя, который, как я чувствовал, выигрывал. И из-за какого-то глупого рефери, который не остановил бой, когда я был в отключке, теперь мне приходится иметь дело с потенциальным переломом руки и повреждением некоторых связок».

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