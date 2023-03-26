Легенда самбо сдался в принципиальном бою! Трагедия Гамзата Хирамагомедова. Видео

25 марта в Самаре состоялся огненный турнир Ural Fighting Championship 2. Особенные ожидания возлагались на главный поединок вечера, в котором зарубились Вячеслав Дацик и Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос.

А прямо перед ними публику шикарно зарядили Даурен Ермеков и Гамзат Хирамагомедов. Они закрыли свою трилогию и расставили все точки над i.

Ермеков – первый чемпион из Казахстана в лиге Хабиба. Он грезит мечтами о чемпионском поясе Bellator и прикладывает максимальные усилия, чтобы громко заявить о себе. К принципиальному противостоянию он подходил на серии из двух побед подряд. Последовательно получилось разбить Нутсалхана Умаханова и всё того же Хирамагомедова. А последнее поражение случилось в сражении с Владимиром Минеевым, которому Даурен уступил техническим нокаутом.

Хирамагомедов – легенда российского самбо. И до 2019 года он шёл по профессиональной карьере без поражений. Но за последние время случилось два неудачных поединка. Сначала Гамзата досрочно снёс Глачо Франка. А затем на турнире Eagle FC 48 – Naiza FC 41 россиянина победил и Ермеков. Поэтому Хирамагомедов был решительно настроен взять реванш и решить исход трилогии в свою пользу.

Старт принципиальной битвы остался за Хирамагомедовым. Он работал в привычной манере и выписывал мощнейшие лоу-кики. Колено Даурена стремительно покрывалось следами от ушибов. Но к экватору первого раунда Ермеков смог перехватить инициативу. Он пошёл в борьбу, занял удобную позицию и начал наносить тяжелейшие удары по сопернику. Гамзату повезло, что прозвучал сигнал об уходе на паузу, который позволил перевести дух.

Даурен понял, что именно в борьбе он выглядит лучше всего. Похоже, сказалось то, что подготовку он проводил в Чечне. Поэтому на самом старте второго раунда представитель Казахстана перевёл дело в партер. Ермеков забрал спину и начал разбивать оппонента. Хирамагомедов неловко попытался вывернуться и допустил фатальную ошибку. Даурен моментально воспользовался этим и накинул ручной треугольник. Россиянин терпел изо всех сил, но всё-таки был вынужден сдаться.

Права на видео принадлежат URAL FC. Просмотреть запись боя можно на YouTube-канале URAL FC.

Ермеков одержал вторую подряд победу над Хирамагомедовым и закрыл все вопросы в этой трилогии. Более того, дважды Даурен решал всё досрочно. А вот Гамзат пережил настоящую личную трагедию. Уж сдаваться он точно не хотел, не ожидал такого сам от себя. Поэтому россиянин сразу же после завершения поединка ушёл из октагона. Он не смог смотреть на то, как поднимают руку его самого принципиального соперника в карьере.