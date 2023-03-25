UFC 2: Буйный Мондрагон против «колхозки» Дацика! Хватит ли Тарзану силёнок? LIVE

Сегодня, 25 марта, на арене СКК «Дворец спорта» в Самаре состоится турнир Ural Fighting Championship 2. В главном бою вечера встретятся россиянин Вячеслав Дацик, известный под прозвищем Рыжий Тарзан, и бразилец Джеронимо Дос Сантос, которого знают под прозвищем Мондрагон. Схватка пройдёт по правилам кикбоксинга. Во втором по значимости поединке вечера по правилам ММА сойдутся россиянин Гамзат Хирамагомедов и боец из Казахстана Даурен Ермеков, для которых это будет реванш.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира Ural Fighting Championship и всех событий вокруг него.