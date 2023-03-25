UFC 2: Буйный Мондрагон против «колхозки» Дацика! Хватит ли Тарзану силёнок? LIVE

Сегодня, 25 марта, на арене СКК «Дворец спорта» в Самаре состоится турнир Ural Fighting Championship 2. В главном бою вечера встретятся россиянин Вячеслав Дацик, известный под прозвищем Рыжий Тарзан, и бразилец Джеронимо Дос Сантос, которого знают под прозвищем Мондрагон. Схватка пройдёт по правилам кикбоксинга. Во втором по значимости поединке вечера по правилам ММА сойдутся россиянин Гамзат Хирамагомедов и боец из Казахстана Даурен Ермеков, для которых это будет реванш.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира Ural Fighting Championship и всех событий вокруг него.
Главная победа Дацика
Пожалуй, главную победу в своей карьере (за исключением Андрея Орловского, конечно), Дацик одержал совсем недавно. Рыжий Тарзан жёстко вырубил Александра Емельяненко.
Итоги взвешивания. Дацик потяжелее будет!
- К-1: Вячеслав Дацик (120 кг) vs Джеронимо Мондрагон (118.3 кг);
- ММА: Гамзат Хирамагомедов (84.45 кг) vs Даурен Ермеков (84.5 кг);
- К-1: Ариэль Мачадо (90.85 кг) vs Валерий Бизяев (90.65 кг);
- К-1 в ММА-перчатках: Шамиль Абасов (113.5 кг) vs Хусанхон Баратов (118.5 кг);
- ММА: Александр Маслов (107.7 кг) vs Дмитрий Андрюшко (110.3 кг);
- ММА: Рамис Терегулов (120 кг) vs Кодирхон Ганиев (109.4);
- ММА: Вячеслав Шулепов (77.4 кг) vs Рим Хазиахметов (77.4 кг);
- К-1: Александр Кобенко (70.4 кг) vs Мелетис Какубавас (69.45 кг);
- ММА: Никита Подковальников (72.95 кг) vs Серикбай Ходжабаев (74.5 кг)*;
- К-1: Александр Гельвих (75.95 кг) vs Бекжан уулу Адилет (76 кг);
- ММА: Владислав Фокин (92.3 кг) vs Кадыр Курстанбек Уулу (93.2 кг);
- К-1 в ММА-перчатках: Георгий Клим (79.75 кг) vs Александр Дмитренко (80.95 кг);
- ММА: Татьяна Постарнакова (57 кг) vs Милана Пагиева (58.38)*;
- ММА: Денис Сафуанов (65.75 кг) vs Владимир Шельпяков (65.9 кг).
Полный кард турнира Ural FC 2 с главным боем Дацик — Мондрагон
Основной кард
- Вячеслав Дацик – Джеронимо Дос Сантос;
- Даурен Ермеков – Гамзат Хирамагомедов;
- Валерий Бизяев – Ариэль Мачадо;
- Шамиль Абасов – Алексей Голуб;
- Александр Маслов – Дмитрий Андрюшко
Предварительный кард
- Кодиржон Ганиев – Рамис Терегулов;
- Рим Хазиахметов – Вячеслав Шулепов;
- Мелетис Какубавас – Артем Швецов;
- Никита Подковальников – Серикбай Ходжабаев;
- Александр Гельвих – Бекжан Уулу Адилет;
- Владислав Фокин – Якубджон Курбоназаров;
- Александр Дмитренко – Георгий Клим;
- Татьяна Постарнакова – Милана Пагиева;
- Владимир Шельпяков – Денис Сафуанов.
Чан с мухоморами от Дацика
Фото: Ural FC
На пресс-конференции Дацик наговорил много интересного. Выбрали самую сочную часть.
«Я видел форму Мондрагона, что он хорошо скинул. А в нашем возрасте и весе набрать такую форму проблематично. Понимаю, у него хороший фармаколог. Но меня в детстве уронили в чан с мухоморами, так что это не страшно», — сказал Дацик на пресс-конференции.
Где смотреть трансляцию боя Дацик — Мондрагон
- Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телевизионных каналах холдинга «Матч».
- На «Матч! Боец» прямой эфир стартует с предварительного карда – в 18:00 по московскому времени.
- На телеканале «Матч ТВ» пройдёт трансляция основного карда, которая начнётся в 20:00.
Парни уже подарили нам лучший стердаун года
Вы видели, что сотворили Дацик и Мондрагон на битве взглядов? Даже если видели, лучше пересмотреть. Это точно был лучший стердаун года, причём дважды подряд!
Время начала турнира Ural FC 2 с главным боем Дацик — Мондрагон
- Начало турнира — в 18:00 по московскому времени;
- основной кард стартует в 20:00;
- главный поединок вечера запланирован на 22:00 мск.
- 25 марта 2023
-
11:10
-
10:38
-
09:54
-
09:32
-
09:16
-
07:48
-
05:44
-
05:26
-
00:55
-
00:16
- 24 марта 2023
-
23:26
-
22:35
-
22:22
-
21:36
-
21:20
-
20:28
-
19:44
-
19:27
-
18:55
-
18:36
-
18:20
-
17:57
-
17:36
-
17:22
-
17:08
-
16:47
-
16:25
-
15:43
-
15:31
-
15:16
-
15:04
-
14:46
-
14:32
-
14:27
-
13:27