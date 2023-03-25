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Вячеслав Дацик — Джеронимо Мондрагон, UFC 2, прямая трансляция, смотреть онлайн, кто фаворит, прогнозы на ММА

UFC 2: Буйный Мондрагон против «колхозки» Дацика! Хватит ли Тарзану силёнок? LIVE
Игорь Брагин Александр Фролов
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Вячеслав Дацик — Джеронимо Мондрагон
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Кажется, даже Вячеслава напугал безумный напор бразильца.

Сегодня, 25 марта, на арене СКК «Дворец спорта» в Самаре состоится турнир Ural Fighting Championship 2. В главном бою вечера встретятся россиянин Вячеслав Дацик, известный под прозвищем Рыжий Тарзан, и бразилец Джеронимо Дос Сантос, которого знают под прозвищем Мондрагон. Схватка пройдёт по правилам кикбоксинга. Во втором по значимости поединке вечера по правилам ММА сойдутся россиянин Гамзат Хирамагомедов и боец из Казахстана Даурен Ермеков, для которых это будет реванш.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира Ural Fighting Championship и всех событий вокруг него.

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Полный кард турнира Ural FC 2 с главным боем Дацик — Мондрагон Где смотреть трансляцию боя Дацик — Мондрагон Время начала турнира Ural FC 2 с главным боем Дацик — Мондрагон
Live Александр Фролов

Главная победа Дацика

Пожалуй, главную победу в своей карьере (за исключением Андрея Орловского, конечно), Дацик одержал совсем недавно. Рыжий Тарзан жёстко вырубил Александра Емельяненко.

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10:58 Александр Фролов

Итоги взвешивания. Дацик потяжелее будет!

  • К-1: Вячеслав Дацик (120 кг) vs Джеронимо Мондрагон (118.3 кг);
  • ММА: Гамзат Хирамагомедов (84.45 кг) vs Даурен Ермеков (84.5 кг);
  • К-1: Ариэль Мачадо (90.85 кг) vs Валерий Бизяев (90.65 кг);
  • К-1 в ММА-перчатках: Шамиль Абасов (113.5 кг) vs Хусанхон Баратов (118.5 кг);
  • ММА: Александр Маслов (107.7 кг) vs Дмитрий Андрюшко (110.3 кг);
  • ММА: Рамис Терегулов (120 кг) vs Кодирхон Ганиев (109.4);
  • ММА: Вячеслав Шулепов (77.4 кг) vs Рим Хазиахметов (77.4 кг);
  • К-1: Александр Кобенко (70.4 кг) vs Мелетис Какубавас (69.45 кг);
  • ММА: Никита Подковальников (72.95 кг) vs Серикбай Ходжабаев (74.5 кг)*;
  • К-1: Александр Гельвих (75.95 кг) vs Бекжан уулу Адилет (76 кг);
  • ММА: Владислав Фокин (92.3 кг) vs Кадыр Курстанбек Уулу (93.2 кг);
  • К-1 в ММА-перчатках: Георгий Клим (79.75 кг) vs Александр Дмитренко (80.95 кг);
  • ММА: Татьяна Постарнакова (57 кг) vs Милана Пагиева (58.38)*;
  • ММА: Денис Сафуанов (65.75 кг) vs Владимир Шельпяков (65.9 кг).
10:51 Александр Фролов

Полный кард турнира Ural FC 2 с главным боем Дацик — Мондрагон

Основной кард

  • Вячеслав Дацик – Джеронимо Дос Сантос;
  • Даурен Ермеков – Гамзат Хирамагомедов;
  • Валерий Бизяев – Ариэль Мачадо;
  • Шамиль Абасов – Алексей Голуб;
  • Александр Маслов – Дмитрий Андрюшко

Предварительный кард

  • Кодиржон Ганиев – Рамис Терегулов;
  • Рим Хазиахметов – Вячеслав Шулепов;
  • Мелетис Какубавас – Артем Швецов;
  • Никита Подковальников – Серикбай Ходжабаев;
  • Александр Гельвих – Бекжан Уулу Адилет;
  • Владислав Фокин – Якубджон Курбоназаров;
  • Александр Дмитренко – Георгий Клим;
  • Татьяна Постарнакова – Милана Пагиева;
  • Владимир Шельпяков – Денис Сафуанов.
10:49 Александр Фролов

Чан с мухоморами от Дацика

Фото: Ural FC

На пресс-конференции Дацик наговорил много интересного. Выбрали самую сочную часть.

«Я видел форму Мондрагона, что он хорошо скинул. А в нашем возрасте и весе набрать такую форму проблематично. Понимаю, у него хороший фармаколог. Но меня в детстве уронили в чан с мухоморами, так что это не страшно», — сказал Дацик на пресс-конференции.

10:47 Александр Фролов

Где смотреть трансляцию боя Дацик — Мондрагон

  • Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телевизионных каналах холдинга «Матч».
  • На «Матч! Боец» прямой эфир стартует с предварительного карда – в 18:00 по московскому времени.
  • На телеканале «Матч ТВ» пройдёт трансляция основного карда, которая начнётся в 20:00.
10:46 Александр Фролов

Парни уже подарили нам лучший стердаун года

Вы видели, что сотворили Дацик и Мондрагон на битве взглядов? Даже если видели, лучше пересмотреть. Это точно был лучший стердаун года, причём дважды подряд!

10:45 Александр Фролов

Время начала турнира Ural FC 2 с главным боем Дацик — Мондрагон

  • Начало турнира — в 18:00 по московскому времени;
  • основной кард стартует в 20:00;
  • главный поединок вечера запланирован на 22:00 мск.
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