«Емельяненко будет драться? Чего?» Брату Фёдора очень плохо

Александра пора спасать, но не для того, чтобы снова загнать в клетку.

Совсем недавно активно велись разговоры о том, что Александр Емельяненко может в ближайшее время выйти на ринг. Более того, даже называлось имя потенциального соперника – Джеффа Монсона. Но за будущее этого поединка и самого Феникса становится всё тревожнее. В январе стало известно, что Александр вновь употребляет алкоголь. Появилось резонансное видео, на котором его выгнали из торгового центра. А теперь Емельяненко и вовсе пропал.

Дядя Саша всегда славился своей открытостью. Он активно вёл социальные сети (или его компаньон и менеджер?) и радовал своих фанатов интересными цитатами, последними новостями и общением. Но с 1 марта Емельяненко совсем перестал выходить на связь. Ни в одной из них свежих постов нет, что вызывает у поклонников большие опасения. В комментариях к старым записям одни пытаются выйти с Фениксом на связь, чтобы попытаться помочь, а другие практически уверены, что Александр снова начал злоупотреблять алкоголем.

Ещё один тревожный фактор – отсутствие новостей от российского промоутера Владимира Хрюнова. Совсем недавно в эксклюзивном интервью «Чемпионату» он рассказывал, что 10 марта сообщит новость-бомбу о следующем поединке Александра. Но в итоге никакой информации так и не появилось. А Монсон и вовсе запланировал боксёрский бой с совсем другим соперником.

За здоровье Емельяненко становится всё страшнее! Такой топовый промоутер, как Владимир, совершенно точно объяснил бы, почему в названный срок так и не получилось организовать бой: договориться по деньгам, решить вопросы с соперником. А если он молчит, то срыв никак от него не зависел.

Менеджер Емельяненко, Никита Бурчак, продолжает рассказывать, что всё идёт по плану. Он сообщил о ведущихся переговорах (вот только ни одной фамилии называть не стал), а также раскрыл причину отсутствия Александра в социальных сетях:

«Всё в порядке, просто мы разбаловали наших фанатов ежедневным, регулярным выкладыванием контента, доказыванием, что всё в порядке. Александр немножко от этого устал. На самом деле, это сложная работа, целый год каждый день что-то выкладывать. Придумывать что-то новое, актуальное. Поэтому теперь пауза. Это и моя работа была в том числе».

А вот Иван Штырков молчать не стал. Наш богатырь отлично знает, как обстоят дела у непутёвого брата Фёдора: «Чего? У Саши Емельяненко будет бой? Хорошо, ждём. Вот такое у меня отношение. Я просто знаю, в каком он сейчас состоянии».

Иван действительно знает, о чём говорит. Как стало известно «Чемпионату», центр в Екатеринбурге, который помогал Александру в подготовке к последним боям, разорвал с ним все отношения. И это стало ещё одним тревожным сигналом. Вряд ли такое сотрудничество стали бы обрубать без веских причин. И алкоголь мог стать одним из триггеров, после которых ситуация окончательно вышла из-под контроля.

Спортивное сообщество давно обеспокоено состоянием Александра. Известные бойцы, топовые промоутеры и рядовые болельщики в один голос просят перестать выдавливать из него последние соки. И все последние события говорят о том, что что-то идёт не так. Это и молчание Хрюнова, и такой ответ Штыркова, в котором всё читается буквально между строк.

Александр Емельяненко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Хочется верить, что Александр ушёл в тень лишь ради того, чтобы лучше подготовиться к предстоящим поединкам. Вот только поводов для оптимизма пока мало. Во время последних схваток было заметно, что проблемы со здоровьем становятся всё более серьёзными. А новые события заставляют по-настоящему переживать за дядю Сашу.

Окружение Александра продолжает «готовить» его к бою. Вот только каждый новый поединок может стать последним в карьере. Выходы на ринг – это деньги, хайп. Но какой ценой это всё добывается, какой ценой?