Лучше поздно, чем никогда. Третий брат Емельяненко тоже решил стать звездой

После долгого перерыва скандальный Александр Емельяненко снова вышел на связь. В коротком интервью рассказал, что скоро вернётся к выступлениям, объяснил скандальное видео со своим участием и поделился сенсационной новостью. Александр объявил, что его брат Иван переходит в профессиональные единоборства и будет сотрудничать с известным промоутером Владимиром Хрюновым! И это чрезвычайно интересный эксперимент.
Иван — младший из братьев Емельяненко. Он вовсе не чужд единоборствам, и дело не в фамилии: всё детство и юность Иван тренировался вместе с братьями. Младший Емельяненко демонстрировал неплохие успехи в боксе, получил спортивные звания в самбо и рукопашном бое. Александр и Фёдор высоко оценивали перспективы брата и даже готовили его профессиональный дебют. Но потом что-то пошло не так: старшие братья начали всё чаще обвинять Ивана в лени, и вскоре он окончательно оставил спорт.
Младший Емельяненко продолжал жить в Старом Осколе, работал в охране и абсолютно не светился в СМИ. Иван был абсолютно обычным человеком, собирался подписывать контракт с армией России, но тут внезапно решил вернуться в спорт — после настолько большого перерыва. Напомним, хотя Иван и младший брат, но ему в нынешнем году исполняется уже 35 лет! Возможно, Ивана убедил Александр, с которым они хорошо общаются.
Говорить про перспективы Ивана сейчас нет смысла — слишком мало информации. Да, в своё время младший Емельяненко был хорошо обучен и регулярно проходил сборы со своими легендарными братьями. Но с того времени утекло много воды. Продолжал ли Иван заниматься единоборствами? В какой он физической форме, учитывая достаточно солидный возраст? Мы продолжим следить за возвращением в спорт третьего брата Емельяненко.
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