«Делаем минимум, получать хотим максимум». Почему Иван Емельяненко так долго шёл к MMA?

Александр Емельяненко своим возвращением порадовал многих фанатов. Но, помимо этого, Феникс анонсировал очень интересную новость. В большой спорт рвётся третий брат семейства – Иван. Правда, изначально не было понятно, в какой именно дисциплине ему предстоит выступать. Но постепенно приходит ясность.

О будущем Ивана рассказал менеджер Никита Бурчак, который также представляет интересы Александра. Видимо, совсем скоро братьям предстоит подраться в одном карде: «С Ваней всё хорошо. Он уже на сборе, качается, делает ОФП, набирает физическую форму, много бегает. Вес у него сейчас 92 кг. Бой планируется на 26 мая — по правилам ММА. Выбираем соперника».

Прямо сейчас Ивану уже 35 лет. Солидный возраст для дебюта в смешанных единоборствах. И у многих возникает закономерный вопрос – почему младший Емельяненко не попытался прорваться в MMA раньше. Учитывая статус и уровень его братьев, проблем с попаданием в промоушен возникнуть не должно было. И всё-таки всё это время Иван находился в тени, не давал интервью и жил в Старом Осколе.

Первым о проблемах брата, которые мешают пробиться в профессиональный спорт, заговорил Фёдор. В 2006 году он готовил Ивана и рассчитывал, что у того всё-таки получится ворваться в MMA. Но постоянно что-то шло не по плану: «Он ещё не готов к соревнованиям такого уровня. У Ивана, к сожалению, проскальзывает такое — иногда он очень серьезно занимается, с желанием, а иногда делает это просто спустя рукава. Вероятно, думает, что добиться результатов можно, и занимаясь время от времени. У него та же проблема, что и у Александра. Если бы Саня подходил к тренировкам с большим усердием, уже давно мог бы претендовать на чемпионский титул, ну или по крайней мере уж точно уверенно дышал бы мне в спину».

Вскоре Фёдор перестал предпринимать попытки отправить Ивана в октагон. Но за дело взялся Александр, который создал собственную команду – АЕ Team. Тогда Феникс пытался раскрутить брата и постоянно привлекал его к различным активностям. Но даже он признавал, что затея кажется безнадёжной: «Иван — лентяй. Он не хочет тренироваться. У нас есть возможность научить его многому. Ему не пришлось бы, как мне или Феде, самому пробивать дорогу в смешанные единоборства. Его можно было бы грамотно, без травм, подготовить и вывести на бои со спортсменами хорошего уровня. Но Ваня никак не может решить, что ему нужно в этой жизни».

Видимо, Иван наконец-то преодолел ту самую проблему, о которой все эти годы говорили Фёдор и Александр. До дебюта осталось меньше двух месяцев. И очень интересно, сможет ли младший брат Емельяненко с первого же боя доказать, что все переживания были напрасны.