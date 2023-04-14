Железный Шторм против Ковбоя из UFC! Даже в 38 лет Шлеменко дерётся чаще, чем молодёжь

21 апреля 38-летний Александр Шлеменко проведёт свой очередной профессиональный поединок. На этот раз – по правилам кикбоксинга. Организацией занимается «Бойцовский клуб РЕН ТВ», а в соперниках – опытный Ясубей Эномото. Причём для бойцов этот поединок станет реваншем – в 2014 году Шторм уже побеждал оппонента. Но самое интересное, что Александр ещё не успел провести этот бой, а уже узнал имя следующего соперника.

На пресс-конференции своего промоушена Shlemenko Fighting Championship, посвящённой предстоящему турниру SFC-8, Александр сделал яркое заявление. Он сообщил, что будет драться с бывшим бойцом UFC Алексом Оливейрой. Поединок состоится в июле в Омске. Таким образом, за четыре месяца Шторм решил провести сразу два боя, причём по разным правилам – кикбоксинга и MMA. Неплохое испытание на прочность.

Оливейра носит прозвище Ковбой. И в UFC он выступал с далёкого 2015 года, когда уже в дебютном бою рубился с Гилбертом Бёрнсом. За время выступления в лучшем промоушене на планете его рекорд 11-10-1. Правда, ушёл Алекс на серии из четырёх поражений. Но и в соперниках были топы – Шавкат Рахмонов, Кевин Холланд. Сейчас Ковбой идёт на серии из двух побед. Сначала техническим нокаутом был повержен Хелисом Круз да Сильва, а затем на турнире SBC 45 – Serbian Battle Championship 45: Revenge капитулировал Асламбек Арсамиков.

Александр в свои 38 лет показывает, что серьёзных вызовов не боится. Провести пять поединков за год – не вопрос, выйти против бывшего бойца UFC – легко. Но Шторму стоит очень внимательно отнестись к разбору соперника. На стороне Ковбоя опыт сражений с Дональдом Серроне, Гуннаром Нельсоном, Майком Перри и другими серьёзными парнями. Сам Алекс очень хорош в стойке, что показывают последние поединки. Технические нокауты и остановки докторами – лучшее тому подтверждение. Однако Шлеменко намерен биться без остановки, поэтому решительно идёт к новым горизонтам. Если Александр и дальше будет продвигаться по такому графику, то не так далеко и до сотни боёв!