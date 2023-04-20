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Александр Шлеменко — Ясубей Эномото, где смотреть, прямая трансляция, бой Яньковой и Бостанажи

Шлеменко и Янькова улетят в нокаут? Где смотреть «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Александр Фролов
Александр Шлеменко — Ясубей Эномото. Превью
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Александр и Анастасия серьёзно рискуют.

Завтра, 21 апреля, в Москве состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера примет участие знаменитый Александр Шлеменко: после серии неудач ветеран решил сменить обстановку и выступит по правилам кикбоксинга. Его соперником станет опытный Ясубей Эномото: несколько лет назад россиянин и японский швейцарец провели поединок по правилам ММА — победа осталась за Штормом. Но в кикбоксинге Александру придётся крайне непросто.

Участниками соглавного боя станут Мариф Пираев и Родриго Капораль, а в третьем по значимости поединке вечера Анастасия Янькова попробует одолеть молодую турчанку Сюденюр Бостанажи. Янькова в своё время выступала в Bellator, но в последние годы девушка сосредоточилась на карьере телеведущей. Сможет ли Анастасия после такого длительного простоя одолеть яркую Бостанажи — большой вопрос.

Прямая трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Шлеменко — Эномото

Прямую трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» проведёт телеканал «РЕН ТВ». Эфир стартует 21 апреля в 23:00 по московскому времени.

Когда бой Александр Шлеменко — Ясубей Эномото

Бой Шлеменко и Эномото будет завершать турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок ветеранов начнётся не ранее 00:30 мск.

Полный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

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Прогнозы на бой Александр Шлеменко — Ясубей Эномото

Действующий чемпион мира по кикбоксингу по версии RCC Fair Fight Мамука Усубян уверен, что Шлеменко проиграет Эномото.

«Ясубей выиграет. Потому что он более гибкий, более чувствительный в плане тайминга. Шлеменко в маленьких перчатках может уронить, в больших — вряд ли. Эномото бьёт серийно. Я рад, что по кикбоксингу выступают такие топовые бойцы ММА. Мы же понимаем, что Шлеменко пришёл зарабатывать деньги. Вряд ли он хочет стать чемпионом RCC Fair Fight. А вот Эномото мы бы хотели увидеть в нашей лиге», — сказал Усубян в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Друг и соратник Шторма Андрей Корешков, напротив, считает фаворитом Александра.

«Я считаю, что Александр выиграет. Но бой с Ясубеем для любого бойца будет тяжёлым. Лёгкой прогулки там не будет. Это универсальный боец, который может адаптироваться под каждого и у которого достаточно неудобная манера, техничная. Ясубею по кикбоксингу будет удобнее драться. Мне кажется, его тактика будет такой: много двигаться, много выкидывать ударов. Работа чисто на очки», — рассказал Корешков РЕН ТВ.

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