Где смотреть бой Сергея Павловича и Кёртиса Блэйдса. Русский десантник летит за титулом

Дата и время турнира UFC 283

В ночь с 22 на 23 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «UFC Apex» состоится огненный турнир UFC Fight Night 222. Он привлекает запредельное внимание фанатов смешанных единоборств из России, поскольку в главном бою вечера Сергей Павлович сразится с американцем Кёртисом Блэйдсом. Наш богатырь идёт на серии из пяти побед в лучшем промоушене планеты. Но и соперник в порядке – Чёрный Хабиб оставил за собой семь из восьми последних боёв и занимает четвёртое место в рейтинге тяжеловесов.

Предварительный кард турнира UFC Fight Night 222 стартует в 23:00 по московскому времени. Основной — в 2:00 мск. Поединок Сергея Павловича и Кёртиса Блэйдса ориентировочно начнётся не раньше этого времени.

Прямая трансляция боя Сергей Павлович — Кёртис Блэйдс

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 222 с поединком Павлович – Блэйдс можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Fight Night 222: Павлович — Блэйдс

Основной кард

Сергей Павлович – Кёртис Блэйдс;

Брэд Таварес – Бруно Силва;

Бобби Грин – Джаред Гордон;

Ясмин Лусиндо – Броган Уокер;

Джереми Уэллс – Мэттью Семельсбергер.

Предварительный кард

Кристос Гиагос – Рики Гленн;

Рани Яхья – Монтел Джексон;

Карол Роза – Норма Дюмонт;

Мохаммед Усман – Джуниор Тафа;

Фрэнсис Маршалл – Уильям Гомис;

Присцила Кашоэйра – Карин Сильва;

Брэди Хистанд – Данаа Батгерел.

Материалы о турнире UFC Fight Night 222

Прогноз на бой Сергей Павлович — Кёртис Блэйдс

Экс-чемпион Bellator, российский боец Андрей Корешков высказался о предстоящем поединке тяжеловесов UFC Сергея Павловича и Кёртиса Блэйдса.

«Я думаю, что Блэйдс будет делать акцент на борьбу. В стойке… навряд ли он будет рисковать. Мне кажется, он будет работать в стойке, дразнить и откровенно вызывать на размен и в этом размене пытаться забрать ногу, перевести и «залежать».

В стойке зарубаться открыто он не рискнёт. Уже не один боец за такую грубую ошибку поплатился. Многих Павлович в размене и нокаутировал. И у Сергея хватит мощи, чтобы нокаутировать Блэйдса. Здесь уже надо смотреть, как Сергей будет готов к борьбе. Хотя он базовый борец вроде… Понимание борьбы у него есть. Надеюсь, Сергей выиграет», – приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.

Также мнением о его предстоящем поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом поделился Артём Бэра, ранее тренировавший Сергея Павловича.

«Не думаю, что Блэйдс может рассчитывать только на лаки-панч. Он улучшил свой джеб и знает, как использовать дистанцию. Он здорово работает передней рукой и старается читать своего противника. Можно вспомнить его бой с Крисом Дакасом. Тогда он нанёс точный встречный удар между рук, а в поединке с Аспиналлом можно было понять, над чем работает Кёртис. У него хорошая борьба. Не знаю, почему он использовал её всё меньше и меньше в последних боях.

Надеюсь, Сергей воспользуется этими ошибками. Полагаю, Блэйдс боится снова оказаться в нокауте. Это действительно часто случается с бойцами, которые погрузились в глубокий сон. В таких случаях нужно поработать со специалистами, и, если он этого не сделал, в его действиях будут заметны страх и чрезмерная осторожность. Он будет бороться, как только у него появится возможность, потому что понимает силу удара Сергея. Не вижу сходства между Блэйдсом и предыдущими соперниками Павловича. Не думаю, что Деррик Льюис или Тай Туиваса были настоящим испытанием для Сергея. Блэйдс станет для него первым подлинным вызовом. Но мне кажется, что Сергею достанется яркая победа – этот бой действительно стоит посмотреть», — приводит слова Бэры Telecomasia.net.