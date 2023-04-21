Роковая ошибка Шлеменко. Шторма унесло с октагона за 20 секунд!

21 апреля состоится интереснейший турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера свой реванш проведут Александр Шлеменко и Ясубей Эномото. Они зарубятся по правилам кикбоксинга. Первый поединок этих соперников по MMA завершился победой Шторма единогласным решением судей. Предстоящий бой невероятно важен для россиянина, который идёт на серии из неудач. И начало этому положил серб Александр Илич.

26 августа 2022 года соперники провели поединок на турнире Russian Cagefighting Championship 12. К нему Александр подходил в прекрасном эмоциональном состоянии. Он выдал серию из трёх побед подряд. Дэвида Бранча получилось финишировать гильотиной, а Марсио Сантоса и Артура Гусейнова Шторм одолел единогласным судейским решением.

Илич, напротив, потерпел поражение от Карлоса Вемолы на турнире Oktagon MMA – Oktagon 34. Уже в первом раунде Александр позволил сопернику выйти на ручной треугольник и был вынужден сдаться. В четырёх последних боях серб и вовсе одержал лишь одну победу, разбив Адриана Дудека техническим нокаутом. Причём сделал это также в первой пятиминутке. Поединки Джокера вообще редко добирались хотя бы до второго раунда, не говоря уже о судейском решении.

От поединка Шлеменко и Илича многие ждали настоящего огня. Но такое развитие событий просчитать было практически невозможно. Джокер визуально выглядел намного крупнее Шторма. И именно он начал бой активнее, стал закидывать тяжёлые лоу-кики. А на 13-й секунде россиянин наклонился слишком низко и поймал убойный удар коленом в голову. Устоять после такого было уже невозможно. Шлеменко завалился на канвас, а серб почувствовал вкус крови и начал разбивать его со спины. Судья вмешался в дело и остановил поединок.

Права на видео принадлежат RCC. Просмотреть полный бой можно на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Поражение от Илича получилось для россиянина очень болезненным. После него Шторм никак не может прийти в себя. Сначала поединок с Клебером Соузой на турнире собственного промоушена Shlemenko Fighting Championship 5 завершился ничьей, судьи приняли именно такое решение. А затем на Russian Cagefighting Championship 13 Шлеменко уступил после пятираундовой зарубы с Магомедом Исмаиловым единогласным вердиктом.

Сегодня Шторм предпримет очередную попытку прервать чёрную полосу, которая начинает затягиваться. И в соперниках Эномото, которого Александр уже побеждал. Но теперь придётся биться по правилам кикбоксинга, что вызывает особенный интерес. И любопытно, насколько конкурентоспособно россиянин будет выглядеть на фоне японского швейцарца.