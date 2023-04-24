Отомстит за избиение Фёдора? Третий брат Емельяненко получил жуткого соперника

Когда Александр Емельяненко рассказывал, что готовит к дебюту в профессиональных единоборствах своего брата Ивана, многие сочли это за шутку. Александр — известный шутник, а тут ещё делал он это заявление сразу по выходу из очередного «странного периода». Но оказалось, что средний брат Емельяненко говорил чистую правду, что вскоре подтвердил и промоутер Владимир Хрюнов. А теперь стало известно имя первого соперника Ивана Емельяненко в профессиональных ММА.

Как рассказал ТАСС Хрюнов, в дебютном бою третий брат Емельяненко встретится не с кем-нибудь, а с самим Фабио Мальдонадо. Парень, у которого 0 профессиональных поединков в ММА, будет биться с ветераном, в активе которого под пятьдесят боёв, плюс опыт в боксе! Напомним, несколько лет Фабио выступал в UFC, где успел подраться с такими парнями, как Стипе Миочич и Гловер Тейшейра. Это точно подходящий соперник для Ивана?

Понятно, какой логикой руководствовались промоутеры, организующие дебют Ивана. В своё время Мальдонадо дал сложнейший бой Фёдору Емельяненко, жестоко избив Последнего Императора. Да, тогда Фёдору отдали спорную победу раздельным решением судей, но выглядел он, мягко говоря, ничуть не лучше соперника. Теперь, видимо, Иван должен отомстить бразильцу за старшего брата. Вот только шансы на успех фактически ничтожны, если, конечно, Фабио будет драться в полную силу.

Да, в последние годы Мальдонадо уже не тот, что прежде. Фабио откровенно постарел и в двух последних боях был нокаутирован уже в первом раунде. Но дрался-то он с Сергеем Харитоновым и Кириллом Сидельниковым, а не с парнем, который когда-то давно считался талантливым самбистом. Любительские достижения младшего Емельяненко остались давно в прошлом. Что Иван вообще сможет противопоставить такому опытному бойцу, как Мальдонадо?