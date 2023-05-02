Мужественный серб дотянул до гонга. Но дальше на ЧМ по боксу идёт наш боксёр

Любительский бокс — приятная отдушина для отечественного болельщика в нынешнее сложное время. Усилиями Международной боксёрской ассоциации россиянам вернули законное право выступать на всех турнирах, да ещё и под своим флагом. Сегодня, 2 мая, сборная России взяла старт на мужском чемпионате мира, который проходит в Ташкенте. Да, турнир бойкотировали 12 стран во главе с США, но чемпионат мира всё равно остаётся таковым, даже если доезжают не все возможные участники.

Честь стать первым участником соревнований от России выпала Шарабутдину Атаеву — талантливому спортсмену из Дагестана. Атаев приезжал на турнир в качестве одного из уверенных фаворитов, ведь он дважды выигрывал чемпионат России в полутяжёлом весе. Кстати, на счету 23-летнего Шарабутдина есть и четыре классные победы на профессиональном ринге. Соперником россиянина в первом круге стал опытный сербский боксёр Милослав Савич, имеющий солидную базу профессионального бокса.

На старте поединка парни никуда не торопились. Шарабутдин аккуратно кружил вокруг соперника, пробивая одиночные удары. Постепенно боксёры разгонялись, перейдя на серийную работу. Россиянин выглядел легче на ногах, серб старался взять физической силой. Атаев не лез в размены, атаковал чуть точнее, но серб выглядел достойно. Наш спортсмен выиграл первый раунд только со счётом 3-2 на судейских записках.

Милослав действовал в манере профессионального боксёра: лез на короткую дистанцию, давил мощью и не стеснялся поддразнивать оппонента. Впрочем, на Атаева это не производило никакого впечатления — он стабильно перебивал серба, вчистую забрав второй раунд. В заключительной трёхминутке Шарабутдин и вовсе избил Савича, который с трудом достоял до гонга, пусть и с нокдауном. Есть победа на старте чемпионата мира! Хотя один судья всё-таки отдал преимущество сербу — как он её насчитал?