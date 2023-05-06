Джервонта Дэвис — на свободе. Судьба вернула великому чемпиону должок!

Джервонта Дэвис – один из самых талантливых профессиональных боксёров. Две недели назад он в блестящем стиле разбил Райана Гарсию и одержал 29-ю победу. А вот дальше у Танка начались непростые времена. Его ждало судебное заседание, по итогам которого американец мог на длительный срок оказаться за решёткой. Тогда о продолжении славной карьеры чемпиона не могло бы быть и речи. Но судьба оказалась благосклонной к Джервонте.

Дэвис перед судебным заседанием решил поставить на кон всё. Он не просто провёл поединок против непобеждённого соотечественника. Соперники заключили пари, по итогам которого победитель забирал оба гонорара. Танк вышел триумфатором спора и должен был получить $ 2,5 млн. Но Джервонта отказался оставлять поверженного Гарсию без гонорара – проявил милосердие.

Видимо, судьба решила отдать Дэвису должок. А ведь изначально прогнозы были крайне неутешительными. Танк поучаствовал в ДТП, в котором пострадали четыре человека. А ещё собрал целый ворох отягчающих обстоятельств. Боксёр испугался и скрылся с места происшествия, а также не имел права находиться за рулём, так как был лишён водительского удостоверения. Изначально велись разговоры о том, что Джервонта мог отправиться в тюрьму на срок до 7 лет и 55 дней.

И всё-таки случилось настоящее чудо! Главного американского таланта в мире профессионального бокса решили оставить на свободе. Боксёр был приговорён к 90 дням домашнего ареста и 200 часам общественных работ после того, как признал свою вину. Три года условного срока – не страшное наказание на фоне того, что действительно могло грозить Джервонте. А ещё очень любопытно, что Дэвис будет отбывать домашний арест в доме своего тренера Келвина Форда. Видимо, подготовка к следующему поединку стартует сразу и будет идти полным ходом.

Конечно, окончательно выдохнуть пока не получается. 26 мая состоится ещё один суд в отношении Танка. Но там особенных проблем быть не должно. Джервонта проходит по делу о домашнем насилии, но девушка уже заявила, что не хочет судебного срока для Дэвиса. Поэтому совсем скоро мы снова сможем увидеть его в ринге.