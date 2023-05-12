Странная девушка-рефери хотела «утопить» россиянина? Трудная победа Гаджимагомедова

12 мая на чемпионате мира по боксу по-настоящему жарко. Сразу шесть российских бойцов вышли в полуфинальную стадию турнира. Но началось всё плачевно – Эдмонд Худоян, Дмитрий Двали и Всеволод Шумков проиграли судейскими решениями и остались с бронзовыми медалями. Череду неудач прервал Шарабутдин Атаев, который свою путёвку в финал всё-таки отвоевал.

Пятым в ринге появился Муслим Гаджимагомедов. У него в соперниках оказался Лазизбек Муллажонов из Узбекистана. И это вызывало серьёзную тревогу, поскольку Двали домашнее судейство уже «ограбило». Не хотелось, чтобы эта же история повторилась и с другим россиянином.

Гаджимагомедов начал поединок не особенно убедительно. Он пропустил несколько болезненных контрвыпадов от Муллажонова. Но это заставило Муслима окончательно проснуться и прийти в себя. Россиянин начал работать сериями и забрал раунд в свою копилку – 3:2. Во второй трёхминутке наш соотечественник вновь действовал точнее и акцентированнее. Но было видно, что Гаджимагомедов с большим уважением относится к сопернику, опасается его опасных атак. И снова судьи насчитали счёт 3:2 в пользу Муслима.

Третий раунд заставил понервничать, причём очень сильно. Мало того, что Муллажонов пошёл отыгрывать очки и начал всё лучше попадать по Гаджимагомедову, так ещё и в одном из моментов случилась настоящая катастрофа. Девушка-рефери не разобралась в моменте и приняла абсолютно странное решение – отсчитала Муслиму нокдаун. Казалось, что ситуация близка к краху. До завершения трёхминутки оставались считаные секунды, по ходу которых ничего особенного уже не произошло.

Все ждали судейского вердикта с замиранием сердца. Никто так и не понял, как именно девушка-рефери пришла к решению отсчитать нокдаун. Так решили и судьи, которые отдали такую сложную и нужную победу Гаджимагомедову. Россиянин составит компанию соотечественнику Атаеву и сразится в финале чемпионата мира в Ташкенте.