«Ломаченко просто не взять. Аутсайдером его не считаю». Погодин — про бой украинца и Хэйни

7 мая на турнире Top Dog FC 20 Денис Погодин провёл свой последний поединок в кулачных боях. Он в блестящем стиле победил Ису «Палача» Бегаева. Денис изначально заявил, что собирается покинуть индустрию. Мы поговорили с Погодиным о планах на будущее, топовых боксёрских поединках, а также жизни вне спорта.

– Как прошёл последний бой? Это ваш последний поединок по кулáчке?

– Да, это последний бой по кулáчке. Эмоции самые положительные, самые хорошие. Мне всё понравилось. Публика в Top Dog просто шикарная, всегда болеет. Всё пошло по моему плану. В момент боя всё удалось. Поэтому очень доволен, что закончил таким образом.

– В связи с чем приняли решение уйти из кулáчки, оно назревало давно?

– Да, оно давно назревало. Принял решение, потому что достаточно опасно драться на кулаках. Долго этим заниматься, на мой взгляд, нельзя.

– А Регбист не пытался уговорить остаться в Top Dog?

– Нет, он сразу понял меня. Пошёл мне навстречу. Всё в порядке, мы договорились, всё хорошо. Ему спасибо огромное за всё, что произошло со мной в этой организации.

Денис Погодин Фото: Top Dog

– Вы разделяете мнение Магомеда Исмаилова по поводу кулачных боёв?

– Его мнение слышал, но не дословно. Он говорил, что это жёстко, что ему не понравилось. Я с этим мнением не совсем согласен. Конечно, это всё опасно. Однако это именно моё решение. У меня маленький ребёнок, я уже достаточно возрастной спортсмен. Кулачные бои всегда были. Из них родился бокс. Думаю, что это точно вид спорта, просто немножко агрессивный в плане восприятия, крови много. А насчёт травм, там, конечно, кулаки, переломы и всё прочее. В боксе тоже много смертей в последнее время.

– А получилось ли посмотреть последний турнир RCC, как вам поединок Кратоса и Фролича?

– Весь бой не смотрел, только обзор. Жёстко, конечно. Кратос вообще такой боец. Он сам по себе жёсткий. У него в крови заруба. Я немного другой в этом плане. У него все бои похожие.

– В кулáчку собрался Иван Штырков. Как вы оцениваете его перспективы?

– В кулачном поединке у всех есть шансы. Они только увеличиваются у таких больших ребят. Он достаточно обученный спортсмен. Хоть у него база MMA, он в любом случае подготовится. Тем более важно, кого ему дадут. Если поставят человека не из кулáчки, не будет никаких проблем. Сейчас все боксируют, все, кто хочет, пробуют. Это и зрителям интересно, и бойцам. Причём идут из разного спорта, из разных стилей.

– Какие у вас планы на ближайшее будущее, чем планируете заняться?

– Чуть-чуть восстановлюсь, а потом буду тренировать детей. Сам понемногу тренируюсь. Если будут хорошие предложения, по боксу выступлю. У меня есть тренер. Он поможет подобрать соперника. С ним вместе оценим и решим. У меня команда образовалась уже давно. Обсудим. Не могу сейчас назвать никаких имён. Пока восстанавливаюсь и отдыхаю, а дальше — будет видно.

– В последнее время многие ребята удачно переходят из кулáчки в бокс. Как вам эта тенденция?

– Это правильно. Тут кто и как хочет. Так и развивается. Хочет, пробует себя в кулáчке, боксе, кикбоксинге. Кулáчка – это медийка. За счёт этого можно дальше двигать себя.

Денис Погодин Фото: Top Dog

– Бокс – это любовь или способ заработать денег?

– Боксом я увлекаюсь лет с 12. Я за всем слежу, тренирую, слежу за ребятами. Мне всё нравится, смотрю.

– Получилось посмотреть чемпионат мира по боксу? Как вы оцениваете результаты сборной России?

– Нормально. Хорошие ребята, у нас сильная сборная. У нас два чемпиона мира. Считаю, что это хороший результат.

– Верите ли вы, что Артур Бетербиев подерётся с Дмитрием Биволом, а Никита Цзю с Магомедом Курбановым?

– Возможно. Я прогнозов не даю, у меня не получается. Когда равные боксёры дерутся – это в любом случае праздник. И неважно, кто из них победит.

– На этой неделе подерутся Хэйни и Ломаченко. Планируете смотреть?

– Да, конечно. Это из той же серии. Экспертом себя не могу считать, но вокруг меня ходит мнение, что Хэйни посильнее, что у него будет какое-то преимущество. Но, на мой взгляд, просто так Ломаченко не взять. Аутсайдером я его точно не считаю. Помогут, конечно, ноги. Нужно прибавить в скорости передвижения, в темпе. Он в каждом раунде будет увеличивать свои действия. Ломаченко – боксёр высочайшего уровня. Интересно будет смотреть.

– В Саудовской Аравии планирует провести турнир четырёх мощнейших бойцов: Фьюри, Усика, Джошуа и Уайлдера. Как вы его оцениваете?

– Мне кажется, всем было бы интересно посмотреть за этой битвой титанов. Но опять-таки, это всё прогнозы. Лично мне нравятся Тайсон Фьюри и Александр Усик. Очень жаль, что у них сорвался поединок. Фьюри поздоровее немножко, очень быстрый для своего веса. Однако Усик мне всегда нравился. Двигается на ногах, дышит шикарно. Но вы видели последние бои Фьюри против Уайлдера? Он его просто сломал.

– А как вы оцениваете индустрию поп-MMA? Согласились бы выйти и поучаствовать в такой теме?

– Да-да, конечно. Почему нет? Я к этому хорошо отношусь. Некоторые ругают. А по мне, больше народу смотрит, это хорошо. Конечно, бои не такого уровня, как Бетербиев – Бивол, но тоже неплохо. Детишки придут в зал, попробуют себя. А там, может, и появится новый Бивол. Например, тот же Джейк Пол. У него неплохо получается, на самом деле. Он неплохо боксирует.

– А слышали идею о поединке Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну в MMA-перчатках? По задумке их должен судить Майк Тайсон.

– Слышал. Когда против тебя выходит Нганну или Фьюри даже в перчатках-MMA, даже если он несильно тебя бьёт – это серьёзно. А вообще, это интересно выглядит. Особенно если рефом у них будет Майк Тайсон.

– На днях Дана Уайт резко высказался в сторону бокса…

– Я не согласен с ним. Бокс – это классика. Как вольная борьба, греко-римская борьба. Какие бои ты ни делай, всё равно будут любители бокса. Которые разбираются в нём, будут ценить. Так что бокс – это классика.

Денис Погодин (справа) Фото: Top Dog

– Вы увлекаетесь футболом?

– Не то чтобы увлекаюсь. Играю на любительском уровне с друзьями. В защите. Это единственное, что у меня получается. Я бегаю хорошо. Цепляюсь, отбираю мяч и отдаю своим. Меня сложно обвести.

– Как вы любите проводить свободное время?

– С семьёй, с сынишкой гуляю. На мотоцикле катаемся с друзьями.

– Сын тоже пойдёт в спорт?

– Не знаю, посмотрим. Ему три годика. Он занимался гимнастикой, прыгал на батутах. Занимается физической активностью.

– Вы планируете тренировать только детей или хотите поработать в будущем на взрослом уровне?

– Не знаю, как получится. У меня неплохие ребята 2009 года, 2010-го, 2011-го. У нас Андрюха Новиков второе место на ЦФО занял, Матвей Зайцев – третье.

– Обратитесь к своим фанатам?

– Фанатам огромная благодарность за то, что они меня поддерживали. Всегда очень тепло меня встречали. Могу лишь поблагодарить всех.