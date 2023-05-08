«Когда фотографируются, как с клоуном, это плохо». Стхански жёстко прошёлся по Емельяненко

29 апреля в Екатеринбурге прошёл грандиозный турнир RCC Hard. Одним из его хедлайнеров стал Дауд «Стхански» Кельбиханов. Он в блестящем стиле победил Михаила Колобегова. А ещё боец является первым человеком, подписавшим контракт с этой лигой. Мы поговорили с Даудом о дебюте в кулачке от RCC, желании подраться с Вячеславом Дациком и Вадимом Немковым, хайпе Конора Макгрегора и возвращении Александра Емельяненко.

– Как прошёл поединок с Колобеговым? Насколько неудобно было противостоять бойцу, который классно использует клинч?

– Конечно, было неудобно. Не могу сказать конкретно, с чем это связано. Там картина такая была, что мы будто не били. Люди говорили, что им так показалось. У меня лично такого ощущения не было. Я в удары вкладывался. Хотел, конечно, закончить досрочно. У Миши чуть-чуть другая была цель, другой план боя. Наверное, его план сработал лучше, чем мой. Но со стороны люди говорили, что Миша более сушил бой. Это мнение людей. Я недоволен боем, но доволен победой. Победителей не судят.

– Внешне показалось, что ты не получил особенных повреждений. Как проходит восстановление?

– У меня есть небольшая травма. Средний палец на левой руке сейчас выглядит как три. Это минимум нужно четыре-пять дней для снятия отёчности. И тогда можно будет начинать работать рукой. На лице нету травм. Синячок под глазом, но это мелочи.

Думаю, что через месяц буду готов подраться. Из режима выходить не собираюсь. Мне нужно немного отдохнуть, чтобы войти в колею полную.

БОЙ ДАУДА КЕЛЬБИХАНОВА И МИХАИЛА КОЛОБЕГОВА НА RCC HARD Фото: RCC

– По поводу планов на ближайшее будущее – кого бы ты хотел вызвать на бой?

– Мне, конечно, интереснее гораздо Ваня Штырков. Это громкое имя для меня. Это имя, которое на Урале очень хорошо известно всем. Для меня было бы очень интересно с ним подраться. Но обстоятельства могут сложиться по-разному. Может быть, это будет и Кратос. Сергей – первая ступенька к Ване Штыркову, ну или последняя. Его люди очень хорошо приветствуют. Он очень тесно связан с Екатеринбургом. С ним бы тоже интересно было бы выйти. У нас с ним стили ещё разные. У него более ломовой, идущий вперёд. Я могу где-то подумать, встретить, сделать шаг назад. Это будет встреча стилей.

– А его поединок с Фроличем не устрашает? Там было много крови.

– Я считаю, что его можно и нужно переиграть. Я как левша стараюсь работать по корпусу. Эти удары заходят. Колобегов был на задней ноге, подобраться к его печени было очень сложно. Кратос же всегда идёт вперёд. Есть люди, которые могут выдержать любой удар в челюсть. Но нет таких, кто выдерживал бы сильный удар в печень.

Опасений нет никаких, нужно с головой работать. Я такие моменты уже проходил в кулачных боях. Сечки были серьёзные и травмы. Но мне кажется, что происходящее в его боях – это лишнее. Для собственного здоровья. Мне кажется, ему месяц понадобится на восстановление, не меньше. В это время нельзя ничего делать. Нужно просто ухаживать за собой и лечиться.

– А если предложат бой с Кратосом, ты готов его подождать?

– Конечно, мне было бы это интересно. Всякая индустрия – это бизнес. Я в нём не так силён. А вот мой менеджер рулит в этом вопросе. Если он позвонит мне и скажет, что запланирован бой, у меня никаких вопросов и не останется. Я готов к любым вызовам.

– Есть ли ещё желание вызвать на бой Дацика?

– Желание подраться с ним есть. Но суть вызовов вот в чём. Когда человек вызов бросает, он автоматически готов на любые условия. У меня немного другая ситуация. У меня есть интерес подраться с Рыжим. Но соглашаться на всё, что он выдвинет, я точно не стану. Если в промежутке перед следующим боем подраться с ним, это было бы просто отлично для меня.

– Ты уже пробовал лично обсуждать поединки с Кратосом или Штырковым?

– С Сергеем у меня не было личного общения. Но я уверен, что мы друг друга знаем. Но мне кажется, что в медиа люди уже об этом поговорили, до Кратоса это дошло. А с Ваней есть непосредственное общение. Видимся, здороваемся, уважуху проявляем. Он приходил на RCC Hard в качестве гостя и сказал, что ему интересно было бы подраться со мной. Это очень круто, что он хорошо принял этот вариант. Наши интересы совпадают. Было бы здорово это провернуть.

Иван Штырков Фото: RCC

– Достойно уважения, что человек, который никогда не дрался на голых кулаках, хочет драться не с новичком, а с опытным и матёрым бойцом.

– Да! И мне кажется, что это очень круто. Это вызовет интерес у людей.

– Магомед Исмаилов резко высказывается против кулачных боёв. Не задевает ли это?

– Если честно, вообще никак не задевает. Магомед имеет право на своё мнение, это абсолютно нормально. А если вспомнить, как в нашей стране зарождались MMA? Двое мужчин дрались без перчаток в подвалах. 90% людей говорили, что это никогда не будет интересно. Но времена меняются. Я не говорю, что у Маги будет точно так же. Но то, что он уже вовлечён в эту индустрию в роли ведущего, это уже плюсик для нас. А вообще меня никак это не задевает.

У меня семья тоже изначально против была. А сейчас они поддерживают, смотрят. Но я же не злился на них. Хотя были очень громкие высказывания от моего отца. Так же и Магомед. Он наш старший товарищ. Обижаться – это вообще стыдно, я считаю.

– А если смотреть на будущее в боксе, с кем бы хотел зарубиться?

– Я в боксе особенно не знаю никого. Но бой Дэвиса с Гарсией смотрел. И всё-таки плотного понимания бокса нет. Но мне любое имя из рейтингов было бы интересно. Кроме тех, кто в самом низу, конечно.

Дауд Кельбиханов Фото: RCC

– А если Иван Штырков предложит провести реванш по правилам бокса?

– Мне с Ваней интересно в любой дисциплине биться. MMA, конечно, не так. Он бы не оставил мне шансов в борьбе. А вот в боксе и кулачке – да. Как мой менеджер скажет, что интереснее бокс, я начну к нему готовиться,

– А вы с Магой Исмаиловым уже пообщались под бой со Штырковым?

– Да, мы с ним пообщались, он давал советы. Мага со своим старшим братом Рамазаном подсказали, как он работает.

– А нет ли желания привлечь Магомеда в качестве тренера или аналитика?

– Не думаю, что ему это интересно. А вообще, привлечь его к подготовке было бы большим плюсом. Его и его брата. Рамазан тоже очень много понимает в боксе, единоборствах. Было бы здорово.

Магомед Исмаилов Фото: RCC

– У тебя контракт с RCC на два боя – один уже прошёл. Планируешь ли продлеваться?

– Это вопрос бизнеса. Я готов продлиться. И мне это будет интересно. Сейчас интересен Штырков. Если оставшийся бой по контракту будет с ним – здорово. Если это будет Кратос, подпишемся ещё на один поединок, чтобы с Ваней подраться. А дальше можно и в BKFC.

– Влад Туйнов наметил для себя цель – в BKFC он намерен бить Славески. Ты уже наметил для себя соперников?

– Соперников на примете нет. Ну, вот недавно у Кудряшова был бой с Кувалдой деревенской. Вот с ним было бы прикольно. Это был бы отличный стартовый бой для меня. А так, разницы нету, я готов сразу драться с чемпионом.

– Недавно проходит турнир BKFC, на котором подрались Перри и Рокхолд. А затем в октагон вошёл Конор и навёл шуму. Что ты об этом думаешь?

– К сожалению, турнир посмотреть не получилось, но хайлайты я видел. А то, что Конор выскочил. Макгрегор – бизнесмен. Он понимает, где можно поймать золотых рыб. Не удивлюсь, если он выйдет на голых кулаках. Для ирландцев это близкая тема. Если он влетит на голые кулаки, это поднимет индустрию. Я только за. Надеюсь, что это произойдёт.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

– Анатолий Сульянов заявил, что хочет купить TOP DOG. Как ты оцениваешь это высказывание?

– Как по мне, это по большей части хайп. Не могу сказать, что это плохо. Просто он хочет показать, что у него есть такая возможность. Но Регбист сказал, чтобы Анатолий разобрался со своими долгами. Поэтому думаю, тут больше хайпа.

– А как ты смотришь на возможный поединок между Сульяновым и Регбистом?

– Лично я хотел бы увидеть этот бой. Но мне кажется, что его никогда не будет. Анатолий в лиге состоялся, ему неинтересно драться. Если это и произойдёт, то с соперником, где все на 90% будут уверены, что Сульянов одержит победу. А Регбист проходит весь этот путь. Он дрался на «Стрелке», шёл через кровь и пот. И мне кажется, что в таком противостоянии 80 на 20 в пользу Регбиста. Анатолий не подпишется на такое.

– А как ты смотришь на возможный бой Шлеменко и Сульянова?

– Шлеменко вызвал Сульянова. Тот вроде как даже что-то ответил. Но мне кажется, этого боя тоже не будет. Всё это пока из разряда сказки.

Александр Шлеменко Фото: RCC

– Александр Емельяненко возвращается, но будет драться с блогером Женей Ершовым. Как ты это оцениваешь?

– Если Александр здраво понимает, что он не в тех кондициях, что это просто заработок денег, то это – нормально. Но если Емельяненко считает, что в любой момент может выйти против топового тяжеловеса и дать ему бой, это немного попахивает маразмом. А люди в любом случае будут смотреть. Им нужно только хлеба и зрелищ. Другой вопрос, как они это воспринимают. На улице про меня не говорят: «Пойдём, сфотографируемся с этим клоуном». Мне выражают уважение. А когда к тебе подходят сфотографироваться, как с клоуном, это плохо.

Конечно, Александру было бы хорошо заниматься чем-то другим. Потому что если этого не будет, всё равно нужно будет чем-то заниматься. Вот ему и приходится бить блогеров, артистов. Но Александр, видимо, не видит себя на другом поприще. Он, наверное, нигде не может получать столько, сколько за шесть минут боя. А я не вижу для него проблемы быть комментатором или судьёй.