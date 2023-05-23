Никита Цзю — Бенджамин Боммбер: наследник легендарного чемпиона изобьёт новую жертву. LIVE

24 мая на «Маргарет Корт Арене» в Мельбурне (Австралия) состоится боксёрский турнир. Он вызывает особенный интерес у фанатов из России. В одном из событий Никита Цзю (5-0) проведёт шестой поединок в карьере. До этого его жертвами становились Аарон Стал, Мэйсон Смит, Бен Хорн (единогласным решением) и Даркон Драйден. Теперь в качестве оппозиции для сына Кости Цзю выступит непобеждённый австралиец Бенджамин Боммбер (5-0). А в главном бою турнира сразятся Джозеф Паркер и Файга Опелу.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Никита Цзю отреагировал на поражение украинца Ломаченко в бою с Хейни
Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, поделился мнением о поединке за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг), в котором встречались украинец Василий Ломаченко и американец Девин Хейни.
«Это было ужасно. Как же мне жаль Ломаченко! Я чувствую, будто победу у него просто украли. Мне кажется, было бы справедливо, если бы судьи зафиксировали ничью. Не мог представить, что победит Хейни», — сказал Никита в интервью на канале Sporting News Australia в YouTube.
Где смотреть турнир с боем Никита Цзю – Бенджамин Боммбер
Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.
Братья Цзю — абсолютно разные боксёры! Не верите?
Братья Цзю — абсолютно разные боксёры! И мы готовы это доказать.
Когда состоится турнир с боем Никита Цзю – Бенджамин Боммбер
24 мая на «Маргарет Корт Арене» в Мельбурне (Австралия) состоится боксёрский турнир с главным боем Джозеф Паркер – Файга Опелу. Он стартует в 12:00 по московскому времени. Поединок Цзю — Боммбер начнётся не раньше 15:00 мск.
Костя Цзю уже объяснял, почему не хочет, чтобы его сын бился с российскими боксёрами
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю рассказал, почему не хочет, чтобы его сыновья проводили бои с российскими боксёрами.
«Мне повезло, что в моё время никого из наших не пришлось бить. Понимаете, в чём дело? Я жил за рубежом, и, проведя бой здесь с россиянином, я бы потерял часть своей аудитории. Кто-то из моих болельщиков стал бы болеть за него, то есть против меня, а так получилось, что на протяжении всей карьеры все болельщики из России всегда болели за меня. По этой причине я не хочу, чтобы мой сын боксировал с русскими. Определённое количество нашей аудитории будет болеть против него, а я хочу, чтобы вся Россия болела за моих сыновей», — приводит слова Цзю MMA.Metaratings.ru.
Полный кард турнира с боем Цзю – Боммбер
- Джозеф Паркер – Файга Опелу;
- Джейд Митчелл – Макс Ривз;
- Никита Цзю – Бенджамин Боммбер;
- Джоэль Тэйлор – Бен Хорн;
- Дэвид Ньика – Луи Марстерс;
- Кэмпбэлл Сомервиль – Исайяс Сетте;
- Люк Герсберк – Джек Мур;
- Камерун Муни – Том Белчамберс.
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