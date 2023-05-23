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Никита Цзю — Бенджамин Боммбер: где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию, live, когда поединок, где пройдёт бой

Никита Цзю — Бенджамин Боммбер: наследник легендарного чемпиона изобьёт новую жертву. LIVE
Сергей Сорокин
Никита Цзю — Бенджамин Боммбер
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Мясник получил в оппоненты непобеждённого соотечественника. Все подробности — в онлайне «Чемпионата».

24 мая на «Маргарет Корт Арене» в Мельбурне (Австралия) состоится боксёрский турнир. Он вызывает особенный интерес у фанатов из России. В одном из событий Никита Цзю (5-0) проведёт шестой поединок в карьере. До этого его жертвами становились Аарон Стал, Мэйсон Смит, Бен Хорн (единогласным решением) и Даркон Драйден. Теперь в качестве оппозиции для сына Кости Цзю выступит непобеждённый австралиец Бенджамин Боммбер (5-0). А в главном бою турнира сразятся Джозеф Паркер и Файга Опелу.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

История прогресса Никиты Цзю:
Был мясником, а стал блестящим технарём. Никита Цзю победил в стиле своего отца
Был мясником, а стал блестящим технарём. Никита Цзю победил в стиле своего отца
Где смотреть турнир с боем Никита Цзю – Бенджамин Боммбер Когда состоится турнир с боем Никита Цзю – Бенджамин Боммбер Полный кард турнира с боем Цзю – Боммбер
Live Сергей Сорокин

Никита Цзю отреагировал на поражение украинца Ломаченко в бою с Хейни

Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, поделился мнением о поединке за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг), в котором встречались украинец Василий Ломаченко и американец Девин Хейни.

«Это было ужасно. Как же мне жаль Ломаченко! Я чувствую, будто победу у него просто украли. Мне кажется, было бы справедливо, если бы судьи зафиксировали ничью. Не мог представить, что победит Хейни», — сказал Никита в интервью на канале Sporting News Australia в YouTube.

20:03 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с боем Никита Цзю – Бенджамин Боммбер

Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.

20:03 Сергей Сорокин

Братья Цзю — абсолютно разные боксёры! Не верите?

Братья Цзю — абсолютно разные боксёры! И мы готовы это доказать.

Текст о карьерах Никиты и Тима:
Это вам не «клонированные» Кличко. Братья Цзю — абсолютно разные боксёры
Это вам не «клонированные» Кличко. Братья Цзю — абсолютно разные боксёры
20:02 Сергей Сорокин

Когда состоится турнир с боем Никита Цзю – Бенджамин Боммбер

24 мая на «Маргарет Корт Арене» в Мельбурне (Австралия) состоится боксёрский турнир с главным боем Джозеф Паркер – Файга Опелу. Он стартует в 12:00 по московскому времени. Поединок Цзю — Боммбер начнётся не раньше 15:00 мск.

20:02 Сергей Сорокин

Костя Цзю уже объяснял, почему не хочет, чтобы его сын бился с российскими боксёрами

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю рассказал, почему не хочет, чтобы его сыновья проводили бои с российскими боксёрами.

«Мне повезло, что в моё время никого из наших не пришлось бить. Понимаете, в чём дело? Я жил за рубежом, и, проведя бой здесь с россиянином, я бы потерял часть своей аудитории. Кто-то из моих болельщиков стал бы болеть за него, то есть против меня, а так получилось, что на протяжении всей карьеры все болельщики из России всегда болели за меня. По этой причине я не хочу, чтобы мой сын боксировал с русскими. Определённое количество нашей аудитории будет болеть против него, а я хочу, чтобы вся Россия болела за моих сыновей», — приводит слова Цзю MMA.Metaratings.ru.

20:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с боем Цзю – Боммбер

  • Джозеф Паркер – Файга Опелу;
  • Джейд Митчелл – Макс Ривз;
  • Никита Цзю – Бенджамин Боммбер;
  • Джоэль Тэйлор – Бен Хорн;
  • Дэвид Ньика – Луи Марстерс;
  • Кэмпбэлл Сомервиль – Исайяс Сетте;
  • Люк Герсберк – Джек Мур;
  • Камерун Муни – Том Белчамберс.
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