Никита Цзю — Бенджамин Боммбер: наследник легендарного чемпиона изобьёт новую жертву. LIVE

24 мая на «Маргарет Корт Арене» в Мельбурне (Австралия) состоится боксёрский турнир. Он вызывает особенный интерес у фанатов из России. В одном из событий Никита Цзю (5-0) проведёт шестой поединок в карьере. До этого его жертвами становились Аарон Стал, Мэйсон Смит, Бен Хорн (единогласным решением) и Даркон Драйден. Теперь в качестве оппозиции для сына Кости Цзю выступит непобеждённый австралиец Бенджамин Боммбер (5-0). А в главном бою турнира сразятся Джозеф Паркер и Файга Опелу.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.