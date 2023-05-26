Любит водку и хочет паспорт России. Кого подсунули Олейнику для возвращения

Алексей Олейник возвращается в российские ММА выступлением на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» — бой нашего соотечественника состоится уже сегодняшним вечером, 26 мая. Удав завершил карьеру в UFC, а его первым соперником после ухода из главного промоушена мира станет 43-летний британец Оли Томпсон.

За плечами Томпсона 37 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, и его рекорд не поражает: 21 победа при 16 поражениях, при этом бóльшая часть его поединков прошла в достаточно слабых промоушенах. Как только Оли сталкивался с более-менее серьёзной оппозицией, то это заканчивалось плачевно.

В UFC британца хватило на два боя и, соответственно, два поражения — техническим нокаутом в дебюте от Шона Джордана и сабмишеном от Филипа Де Фриса. В Bellator Томпсон выступил примерно так же — два боя, два поражения, увольнение. Откровенно говоря, в ММА британец себе славы не снискал, а в последние годы проигрывает почти всегда, неизменно получая в голову. Томпсон идёт на серии из четырёх поражений, причём трижды улетал в глухой нокаут. Старт такой неудачной полосе дал россиянин Сергей Харитонов, вырубивший Томпсона в первом раунде.

Пожалуй, лучше всего Оли выглядел в далёком 2015 году. Тогда британец провёл сразу пять поединков в разных промоушенах и выиграл в каждом, при этом трижды делал это досрочно.

Оли Томпсон Фото: Josh Hedges/Getty Images

То, что у Томпсона всегда получалось хорошо — тягать железо и участвовать в различных силовых соревнованиях. Британец уже в юном возрасте боролся за звание сильнейшего человека Великобритании. В 2006 году Томпсон наконец завоевал этот титул, следом занял восьмое место в мировом первенстве, но это был последний значимый успех. Вскоре он получил разрыв бицепса и дальше уже не мог выступать на том же уровне. Томпсон понял, что с железом пора заканчивать, и подался в ММА.

Томпсон понимает, что его выступления в смешанных единоборствах не идут ни в какое сравнение с достижениями Олейника: «Алексея знают все по всему миру. Он обрёл успех в UFC, и у него интересный стиль. У него необычная подача, такое вы точно не видели в ММА, особенно среди тяжеловесов. Он на более высоком уровне, чем я».

Перед турниром Оли Томпсон успел отметиться ещё одним интересным высказыванием и признался, что был бы не прочь получить российский паспорт: «Да, почему нет? Если это случится, у меня не будет никаких проблем с визой. Это отлично. Чем больше паспортов, тем лучше. Кстати, каждый раз, когда я приезжал в Россию, пробовал русскую водку — и, честно говоря, не хотел бы рассказывать о последствиях».

Любовь к России — это, конечно, замечательно, но вряд ли добавит шансов Оли Томпсону с соперником, который 78% своих поединков завершил победой сабмишеном. Британцу стоит показать нечто большее, и далеко не факт, что он на это способен.