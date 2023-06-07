Нуньес идёт по пути Шевченко? Не дралась год и растеряет всё величие

В ночь с 10 на 11 июня состоится огненный турнир UFC 289. В главном событии вечера сойдутся Аманда Нуньес и Ирен Алдана. На кону титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе, который принадлежит бразильянке. К слову, легендарная Львица обладает сразу двумя поясами. Также она доминирует в полулёгком дивизионе. И Нуньес решительно намерена остаться при своих. Но красивая сказка Аманды может завершиться.
Львица в свои 35 лет уже не может проводить бои в прежнем темпе. С 11 декабря 2021 года она выступила лишь дважды. Оба раза оппоненткой была Джулианна Пенья. Первый поединок закончился победой американки. Нуньес проиграла сабмишеном! Уже во втором раунде Пенья вышла на удушающий и смогла забрать бой. Реванш получился фантастическим. Девушки закатили пятираундовую рубку, а судьи отдали победу Аманде.
Бразильянка побеждает, но не убеждает. Раньше она преимущественно нокаутировала, буквально уничтожала соперниц. Теперь Львица действует в октагоне скромнее. И ещё поражение от Пеньи лишний раз показало всем остальным – Нуньес уязвима. Особенно опасной для Аманды может стать работа в партере. А ведь Алдана умеет бороться, трижды за карьеру она побеждала болевыми и удушающими приёмами.
Львица – настоящая легенда UFC, но постепенно всё её величие сходит на нет. Эта история очень похожа на ту, что произошла совсем недавно с Валентиной Шевченко. Пуля писала историю промоушена и била рекорды. Но год простоя дал о себе знать. Валентина проиграла Алексе Грассо и отдала свой чемпионский пояс. Аманда также простаивает почти год. И рискует повторить судьбу Шевченко против более заряженной и сверхмотивированной соперницы.
Аманда пресытилась доминацией. Она чемпионка двух дивизионов, первый номер женского рейтинга P4P. В такой ситуации очень сложно готовиться к новым вызовам. Поэтому Львица подходит к своим поединкам не в самой лучшей форме. Пенья уже дважды продемонстрировала, что с Нуньес можно и нужно бороться. А ещё победа над бразильянкой – реальность. Есть ощущение, что Алдана воспользуется этим опытом и снимет с Аманды один из поясов.
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