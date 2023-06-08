Укусил Льюиса за ногу и плюнул в президента. Самое однозначное поражение Тайсона

Бой между Майком Тайсоном и Ленноксом Льюисом состоялся 8 июня 2002 года, но любители бокса ждали встречи двух легенд ещё с середины 90-х. Вокруг поединка были скандалы, драки, сорванные пресс-конференции. И он навсегда вошёл в историю мирового бокса.

Предыстория

В 1995 году Майк Тайсон вышел из тюрьмы и вернулся на ринг. Бывший абсолютный чемпион мира начал охоту за титулами, и через три победных боя Майк добыл титул по версии WBC, нокаутировав британца Фрэнка Бруно. Именно тогда Леннокс Льюис бросил вызов Тайсону, будучи обязательным претендентом по этой версии. Но Майка не интересовала защита пояса, он нацелился на титул WBA, которым владел Брюс Селдон. Тайсона лишили пояса WBC, но он всё равно добрался до Селдона, нокаутировал его в первом раунде и стал чемпионом уже по версии WBA.

Так дороги Люьиса и Тайсона разошлись. У Майка последовали поражения от Холифилда и дисквалификация за откушенное ухо. А Леннокс выиграл пояс WBC и защитил его девять раз, прежде чем неожиданно уступил Хасиму Рахману. Победив Рахмана в реванше и вернув себе титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и IBO, Льюис согласился на поединок с Майком Тайсоном в 2002 году.

«Я понимал, что Тайсон — последний соперник, с которым я должен был сразиться, чтобы укрепить своё наследие. Я не мог не встретиться с ним, позволив манипуляторам говорить, что я никогда не дрался с Тайсоном», — скажет уже спустя годы Леннокс Льюис.

Сумасшедшая пресс-конференция. Драка, укусы, плевки и угрозы

Интересно, что Льюис и Тайсон были знакомы ещё со времён любительского бокса. Более того, Леннокс готовился к юниорскому чемпионату мира в зале легендарного тренера Майка — Каса Д'Амато, а сам Тайсон был у него в спарринг-партнёрах. Было это почти за 20 лет до их очной встречи в Мемфисе, и кто знал, что через столько времени некогда приятели и спарринг-партнёры будут буквально ненавидеть друг друга.

Естественно, ненависть больше исходила от Железного Майка, Леннокс же просто включал защитную реакцию. В предпоследнем поединке до встречи с Льюисом Тайсон проводил бой с Анджеем Голотой, которому за два раунда нанёс сотрясение мозга и сломал челюсть. Голота отказался выходить на третий раунд и поспешил покинуть ринг, а раздосадованный Тайсон пытался напасть на Анджея за то, что теперь он не получит в статистику желанную победу нокаутом. В этом был весь Майк, поэтому всем было понятно, что разогрев боя с Льюисом будет жарким.

На деле же разогрев превзошёл все ожидания, а пресс-конференция, посвящённая поединку, была названа событием 2002 года. Не бой, а пресс-конференция! 22 января в Нью-Йорке Тайсон и Льюис устроили массовую драку. Конечно, зачинщиком был Майк, который попытался ударить Леннокса, как только британец появился на пресс-конференции. Затем Тайсон ударил охранника Льюиса, после чего началась настоящая заваруха, в которой участвовали и сами боксёры, и представители их команд. Досталось даже главе WBC Хосе Сулейману, который также попал под раздачу. Более того, Сулейман утверждал, что Майк плюнул в него и угрожал убить.

Если в Сулеймана Тайсон только плюнул, то вот своего будущего соперника Майк пожалел меньше: в момент, когда оба боксёра были на полу, Тайсон укусил Леннокса за ногу. Хорошо, что не за ухо.

«Да, я укусил Льюиса на пресс-конференции, но 8 июня я пойду ещё дальше: я размажу его мозги по всему рингу, вырву его сердце и отберу у него титул чемпиона», — сказал тогда Тайсон.

Досталось и журналисту Марку Малиновскому, который просил надеть на Тайсона смирительную рубашку. Майк стоял на подиуме и долго и нецензурно высказывался в адрес журналиста, показывая непристойные жесты.

Бой был под угрозой срыва после того, что натворил Майк. Тайсона лишили лицензии, но всё же после долгих разбирательств разрешили ему выступить против Льюиса. Никто не был вправе лишить любителей бокса такого события. Бой перенесли из Лас-Вегаса в Мемфис, только на билетах организаторы заработали $ 17 млн, а телезрители купили два миллиона платных трансляций почти по $ 55, что принесло организаторам ещё $ 125 млн. Поединок Тайсона и Льюиса стал на тот момент самым кассовым боем в истории бокса.

Майк Тайсон — Леннокс Льюис Фото: The Ring Magazine/Getty Images

Тайсона хватило на три раунда

В отличие от ярчайшей пресс-конференции и всего того, что окружало поединок, сам бой, который состоялся 8 июня 2002 года, получился предсказуемым. Льюис выходил на бой в статусе фаворита. Никто не отрицал сумасшедшую физическую мощь Тайсона и возможный вариант с нокаутом, но всё же на длинной дистанции Леннокс выглядел предпочтительнее. Ему необходимо было выдержать стартовый натиск Железного Майка, дать ему вымахаться, а затем спокойно перебить его.

Так и получилось. Тайсон вышел с огромным желанием нокаутировать Льюиса в самом начале боя. Майк набрасывался на чемпиона в своём стиле, использовал любимый маятник и пытался найти голову Леннокса. Британец вязал соперника в клинче, стараясь забрать как можно больше сил у Тайсона. Майка хватило на три раунда, дальше инициатива полностью была на стороне британца, который перебивал Тайсона с дистанции джебом и двойками, не давая тому сближаться. В седьмом раунде Леннокс выиграл по ударам со счётом 31:4, а в восьмом завершил бой досрочно. Сначала Льюис мощным апперкотом отправил Тайсона в нокдаун, Майк продолжил бой, но Леннокс достал соперника справа, и Майк вновь оказался на полу. Правда, теперь уже он не сумел подняться до окончания отсчёта рефери. Леннокс Льюис одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде, защитил свои чемпионские титулы и завоевал вакантный пояс чемпиона журнала The Ring.

Увы, этот бой состоялся, когда Ленноксу было 36 лет, а Майку – 35. У них были громкие имена, поэтому и интерес к поединку был запредельный. Но давайте признаемся честно: Тайсон был уже совсем не тем, которого все знали. После освобождения из тюрьмы восстановить феноменальную форму Майк так и не сумел. Если бы Тайсон и Льюис подрались до 1991 года, шансов у Леннокса было бы катастрофически мало. Но в 2002 году Льюис сохранил гораздо лучшую физическую форму, был готов пройти всю дистанцию, а вот Майк испытывал финансовые трудности и выходил на бой за чеком. Шансов победить у него практически не было.