«Клянусь, я ничего не делал!» Ночь, навсегда изменившая жизнь Майка Тайсона

Имя Майка Тайсона давно стало нарицательным. Каждая домохозяйка слышала про легендарного боксёра, «откусывающего уши» и бьющего с чудовищной силой. Спортивные достижения Железного Майка грандиозны: самый молодой чемпион в истории тяжёлого веса, один из самых жёстких нокаутёров планеты и член Всемирного зала боксёрской славы. Однако настоящую всемирную известность Тайсону принесли всё-таки укусы ушей Холифилда и многочисленные похождения за пределами ринга. Уроженец Нью-Йорка регулярно попадал в скандалы и становился фигурантом полицейских сводок. В главный уголовный переплёт Тайсон угодил ровно 29 лет назад.

Летом 1991 года Тайсон был в отличном настроении, победив Донована Раддока и приблизившись к возвращению чемпионских поясов. Спортсмен вёл разгульный образ жизни, увлекаясь алкоголем, наркотиками и бесконечными вечерниками. 18 июля Майка пригласили на конкурс красоты «Мисс Чёрная Америка» для записи приветственного слова. Там боец общался с кокетливыми красавицами, привлечённых его сумасшедшей популярностью. Самой активной была юная Дезире Вашингтон: «В середине первого дубля записи я обнял Дезире, и сказал, что хотел бы встретиться с ней позже. Она кокетничала со мной и была не против вместе потусоваться. Я даже попросил её захватить с собой свою соседку по номеру, чтобы я мог организовать у себя вечеринку втроём».

Тайсон за 38 секунд нокаутировал соперника и врезал судье. 20 лет скандальному бою Бой, после которого «Железный Майк» произнёс одну из самых своих знаменитых и в то же время неадекватных речей.

Поздно вечером Тайсон заехал за своей знакомой и они сразу отправились к нему в отель. Как утверждает боец, парочка начала обниматься ещё в лимузине. Попав в шикарный номер Майка, они некоторое время поболтали на отвлечённые темы, после чего произошёл половой акт. Далее показания разнятся, но Тайсон в любом случае повёл себя неосмотрительно. Дезире попросила отвезти её в свою гостиницу, на что уставший боксёр ответил отказом и оскорблениями. Взбешённая девушка вышла из номера, спустилась вниз и попросила шофёра лимузина Тайсона доставить её домой. Как вспоминала потом женщина-шофёр, Вашингтон буквально тряслась от злости на Майка, повторяя, что тот «себя кем-то возомнил». Через неделю Тайсон узнает, что его обвиняют в изнасиловании.

Дезире подала заявление в полицию, став героиней газетных полос. Девушка активно пользовалась известностью, раздавая интервью. Промоутер Железного Майка, знаменитый Дон Кинг, пообещал бойцу полностью уладить вопрос. Однако попытка потушить скандал вручением крупной суммы денег провалилась, в чём был виноват сам Кинг. Дело принимало серьёзный оборот и Тайсону понадобилась команда адвокатов. Кинг вмешался и здесь: пользуясь неопытностью Майка, промоутер договорился со своим адвокатом Винсом Фуллером. Тот был хорошим специалистом по финансам, но ранее никогда не работал в окружных судах. Кинг просто был должен денег Фуллеру и подкинул тому возможность заработать.

Даже сторона обвинения была не совсем уверена, что изнасилование произошло на самом деле. Слишком много обстоятельств говорили не в пользу Дезире. Девушка отправилась ночью в номер Тайсона, но утверждала, что даже не думала о сексуальном интересе со стороны Майка. Почувствовав исходящую угрозу от боксёра, она почему-то не ушла, а продолжила общение. Дезире не получила повреждений, хотя имела дело с одним из самых сильных людей мира. К тому же Вашингтон давала показания слишком артистически, каждый раз делясь новыми подробностями произошедшего. С другой стороны, она была хорошей актрисой и отлично вызывала жалость. СМИ поддерживали девушку и «накачивали» общественность против Тайсона, чья репутация уже была сильно испорчена. Всё зависело от судебного процесса, начавшегося 9 сентября 1991 года.

Майк был уверен, что сядет в тюрьму. По совокупности обвинений, куда входили также «извращённые преступные действия» и «удержание силой», боксёру грозило до 60 лет лишения свободы. Судить Майка должны были в Индианаполисе, городе, известном непростым отношением к темнокожим людям. Судья Патриция Гиффорд имела прозвище «Вешатель» за свою жёсткость и непреклонность. На стороне обвинения работали мастера своего дела, к тому же получившие возможность сделать себе имя. Среди присяжных был только один темнокожий, что особенно расстроило Майка, уверенного в расистской подоплёке обвинения.

Майку Тайсону предложили $20 млн за бой на кулаках. Неужели деньги перевесят разум? В 53 года таких рискованных предложений обычно не получают. И дело вовсе не в сумме.

Сторона Тайсона выступила откровенно бездарно. Несмотря на потраченные на защиту миллионы долларов, адвокаты не использовали шансы изменить ход дела. Фуллер, которому сразу не понравился Тайсон, никак не контролировал выступление подопечного, наговорившего много глупостей. Адвокат, которому платили огромные деньги, открыто называл Майка «животным и дураком». К заседанию не допустили несколько свидетелей со стороны защиты. Зато обвинение отработало великолепно. Прокурор Грег Гаррисон устроил настоящее представление, напирая на свою глубокую религиозность, которая «не позволяет говорить об этом деле без искренней дрожи». Суд подразумевает состязательный фактор, но в деле Тайсона игра шла в одни ворота.

Майку дали сказать заключительное слово: «Моё поведение было несколько бестактным, согласен. Но я никого не насиловал, клянусь! Я ничего не делал! Я сожалею. Моя личная жизнь лишена свободы, она стала похожа на какой-то беспробудный кошмарный сон. Я уязвлен. И я здесь не для того, чтобы просить у вас снисхождения. Я готов к худшему. Меня смешали с грязью, я опозорен на весь мир. Я не пример для подражания. Я не говорю детям, что надо стремиться быть Майком Тайсоном. Только родители всегда являются лучшим примером для подражания». Двенадцать присяжных уединились для вынесения вердикта. Вскоре они единогласно подтвердили, что Тайсон виновен по большинству пунктов. Принимая в расчёт смягчающие обстоятельства и другие факторы, судья приговорила Тайсона к шести годам лишения свободы. В апелляции ему было отказано. Великий боксёр отсидел три года и получил досрочное освобождение. Он вернулся в спорт, заполучил звание чемпиона мира, но уже не был тем самым Майком Тайсоном.



Он потерял в скорости и мощи, так и не вернув себе былую потрясающую форму. Впереди были поражения от Холифилда, новые проблемы с законом и многое другое. Сейчас у Железного Майка всё хорошо: он легально выращивает коноплю и хочет вернуться в спорт ради выставочных боёв. Он до сих пор утверждает, что невиновен: «Я буду утверждать это до конца своих дней: я не насиловал Дезире Вашингтон. Ничего такого не было. Она знает это, и Всевышний знает это, и это останется на её совести до конца её жизни».