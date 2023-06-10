Россиянин — чемпион США по боксу! Теперь Измайлов придёт за Бетербиевым?

Полутяжёлый дивизион профессионального бокса находится под полным контролем российских спортсменов. Сразу три чемпионских пояса удерживает прославленный Артур Бетербиев, ещё один титул находится в руках Дмитрия Бивола. Но беспощадный нокаутёр Артур и гениальный технарь Дмитрий — далеко не единственные крутые россияне в полутяжёлом весе. Например, сегодня свой 11-й бой в профессиональной карьере проводил Али Измайлов. Интересно, что наш соотечественник обещает однажды сбросить с трона Бетербиева и Бивола.

Но пока ему нужно было пройти боксёра попроще — опытного американца Чарльза Фостера с рекордом 22-0. Да, цифры Фостера могли поражать воображение неискушённого болельщика, но большая часть побед Чарльза добывалась в поединках с откровенными джорнименами. Тем не менее Измайлова ожидало непростое испытание, учитывая, что на кону стоял пояс чемпиона США по версии IBF USBA. Да, в профессиональном боксе можно добывать титул чемпиона США, будучи гражданином России.

Первый раунд получился чрезвычайно унылым, причём по вине американского боксёра. Он вообще не отходил от канатов, а единственной тактикой Фостера было бесконечное затягивание в клинч. Измайлов шёл вперёд, но вместо атакующего боя постоянно был в объятиях оппонента. Впрочем, уже во втором раунде Фостер стал действовать более смело, хотя и не отказался от тактики регулярных клинчей. Россиянин же никак не мог подобраться на удобную для него дистанцию.

Чарльз не показывал ничего особенного, но его скользкий стиль не позволял Измайлову контролировать бой. Как только наш соотечественник хорошо попадал, он тут же оказывался в клинче. А потом Фостер сразу находил способ донести до цели пару неуклюжих ударов, набирая очки в глазах судей. Смотреть такой поединок, мягко говоря, было не очень интересно. С другой стороны, Измайлову нужны именно такие непростые испытания, чтобы потом выйти на действительно крутых боксёров.

Ближе к середине поединка россиянин начал откровенно злиться. Он агрессивнее пошёл вперёд, и Фостеру начали всё чаще прилетать крепкие удары. В самой концовке пятого раунда американец оказался в нокдауне, пропустив попадание с правой. Американец понял, что надо спасаться: он окончательно сделал ставку на грязный бокс, начал бить Али по затылку и отказывался вылезать из клинча. А вот Измайлов неожиданно уменьшил обороты, словно наблюдая, что придумает оппонент.

Впрочем, в восьмом раунде наш соотечественник снова включился. Он успешно ловил Фостера двойками, после которых тот с трудом оставался на ногах. В одном из эпизодов Чарльза и вовсе бросили через бедро, но это был, скорее, борцовский приём от Али. Заключительные два раунда прошли в обоюдоострой борьбе, где Измайлов выглядел точнее и эффективнее. Россиянин окончательно подобрал ключи к клинчам американца — стал бить точно в тот момент, когда Фостер начинал сближение.

Перед судейским решением была определённая тревога: Фостер — местный боксёр, который в большей части раундов навязывал достаточно равный, пусть и грязный бой. Вероятность того, что вердикт будет в пользу американца, была немалой. К счастью, ограбления не случилось. Россиянин победил единогласным решением судей (96-93, 96-93, 95-94), сохранив пояс IBF USBA! Дальше — Артур Бетербиев? Именно он владеет полноценным поясом IBF, и на него нацеливался в интервью Измайлов.