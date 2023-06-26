«Это было ужасно и позорно». Легендарный Али не мог попасть по японцу, но придумал ММА

Неделю назад чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, что в UFC ему предложили провести поединок с обладателем титула в этой же весовой категории Джоном Джонсом. Формат – гибридный бой.

Формат не самый популярный, а его истоки отходят к прошлому столетию. Самый популярный пример – бой легендарного американского боксёра Мохаммеда Али и японского рестлера Антонио Иноки. Ровно 45 лет назад по особым правилам состоялся поединок, к которому было приковано внимание всего мира.

Как появился бой?

Шёл 1975 год. Карьера Али была на пике (буквально только что состоялись победы над Форманом и Фрейзером), а он не отказывал себе в различных визитах. Вот как-то раз и обронил фразу, что в Азии некому бросить ему вызов, даже предложил солидный гонорар в случае победы ($ 1 млн). Цитата мгновенно разошлась по азиатским СМИ. Желающий нашёлся, им оказался культовый японский рестлер Антонио Иноки. О серьёзности его намерений говорила финансовая поддержка – Али обещали $ 6 млн, стороны ударили по рукам в марте 1976-го. А в ринге сошлись через три месяца.

«У профессионального реслинга тогда была не самая лучшая репутация. Али, чемпион мира, всего через несколько месяцев после Триллера в Маниле отправился заниматься этим делом, люди не очень хорошо понимали, что это такое. Было ли это по-настоящему? Выставочный ли поединок?» — писал журналист Джон Гросс.

Правилам того поединка можно посвятить отдельную статью. Первоначально Али думал, что его ждёт выставочный поединок. Даже был готовый сценарий – по одной из версий американец случайно отправляет в нокаут рефери, наклоняется, чтобы помочь, и получает от Иноки удар ногой в голову. Судья приходит в себя и отдаёт победу японцу, но позволяет Мохаммеду сохранить лицо за счёт благородства.

«Бой Али в Токио был, по сути, придуманной Бобом Арумом аферой, которая должна была стать шуткой, будет много веселья. Но когда мы приехали туда, то обнаружили, что никто не смеётся», — вспоминал события того вечера доктор Али Ферди Пачеко.

Уже посещение тренировки будущего соперника говорило о том, что всё будет на самом серьёзном уровне. Это произошло за несколько дней до боя, и стартовал пересмотр правил, которые не должны были стать достоянием общественности по желанию команды Мохаммеда. К тому же у Али уже был назначенный бой против Нортона.

Иноки запрещалось много чего – нельзя было хватать Али, тем более бросать. Говорят, что инициатива исходила от окружения боксёра, а не от него самого. Впоследствии рефери Джин Лебелл заявил, что никаких ограничений по ударам не было.

Ваши ожидания – ваши проблемы

Ожидания от поединка были колоссальные, недаром его транслировали в 34 странах, а суммарная аудитория составила 1,4 млрд человек. Только увиденное вряд ли кого-то устроило. С первых же секунд Иноки стал ползать по рингу, за что Али насмехался над ним.

Такая картина продолжалась все 15 раундов, итог – ничейный результат, который устроил обе стороны. Судья-рестлер проголосовал за Али, боксёр – за Иноки. Стоит отметить, что японец вёл в три очка, но на такое же количество баллов он был оштрафован. Совпадение? Не думаю! Али затем произнёс речь, что он считает себя победителем из-за «трусости» соперника.

«Как, чëрт возьми, я мог ударить его или нокаутировать, если он и так лежит?? Я не мог к нему даже подобраться!» — сокрушался Али после боя.

Бой Али против Иноки Фото: AP/TASS

Иноки пытался бить Али по ноге, за подобную тактику его стали освистывать. С другой стороны, а что он ещё мог сделать? Боксёр, в свою очередь, нанёс всего десяток ударов, шесть акцентированных.

До седьмого раунда Али не нанёс ни одного удара, зато его ноги к этому времени были в гематомах.

От ударов Иноки, а их число перевалило за сотню, у Али в ноге впоследствии образовались тромбы, из-за чего встал вопрос о его дальнейшей карьере (даже говорили о возможной ампутации), у Иноки же диагностировали сломанную голень.

«В конце 15-го раунда рефери объявляет ничью. Это было ужасно, позорно. Но у Али идёт кровь из ног. Ему почти пришлось сделать ампутацию. Не только бой с Кеном Нортоном не состоялся бы, но и Али мог стать калекой на всю оставшуюся жизнь», — вспоминал Боб Арум.

А вот фанатов увиденное никак не впечатлило, поэтому работники арены целые сутки потом убирали мусор. Возможно, дело было в том, что публике не объяснили, что будет происходить. Фактически это был первый бой по смешанным единоборствам. В самом простом виде (хотя Пол Крэйг ведёт себе так же, как японец в 1976 году).

«Верните деньги! Верните деньги!» — скандировали тогда фанаты.

Что было дальше?

Трэш-ток перед поединком (Али вспоминал про Перл-Харбор и называл своего соперника пеликаном) не помешал спортсменам подружиться. Уже в 1977 году Иноки с женой были приглашены на свадьбу Али. Мохаммед даже побывал на последнем бое в карьере японца.

«На ринге мы были жёсткими противниками. После этого мы построили любовь и дружбу на основе взаимного уважения. Поэтому сейчас, когда Антонио закончил карьеру, я чувствую себя не таким одиноким. Для меня большая честь стоять на ринге с моим хорошим другом спустя 22 года. Наше будущее светло и имеет чёткое видение. Мы с Антонио Иноки приложили все усилия, чтобы установить мир во всём мире через спорт, чтобы доказать, что есть только одно человечество вне сексуальных, этнических или культурных различий», – заявил тогда Али.

Примечательно, что принявший впоследствии ислам Иноки получил имя Мохаммед Хусейн Кербела. Он стал настолько звёздной фигурой в своей стране, что в 1990 году его направили в качестве специального посланника для переговоров с Саддамом Хусейном по поводу освобождения японских граждан, удерживаемых в заложниках в Ираке.

Сам же поединок хоть и получился невыразительным, зато имел важное значение в спортивном плане. Ведь позже ученики Иноки основали промоушен Pancrase, который был примером для Pride. Дальше — уже история.

Фактически в 1976 году люди впервые увидели бой по правилам смешанных единоборств. Недаром мероприятие называлось «Война миров». Отличий от первых турниров UFC минимум.