Герой войны против дезертира. Каким получился самый первый «бой века» в боксе

Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Александр Усик… Тяжёлый вес уже продолжительное время не является вотчиной американских боксёров. А ведь первые 30 лет XX века именно представители этой страны никого не подпускали к чемпионскому титулу (были, правда, британцы и канадцы, но, скорее, это исключение).

Один из ярчайших боксёров того времени – Джек Демпси, правление которого продлилось более семи лет. Пожалуй, главный хайлайт его карьеры – поединок с французом Жоржем Карпантье. Их встреча первой в истории получила титул «бой века»? Почему? Здесь и нереальные для тех времён заработки, и 80 000 человек на стадионе. Кроме того, это первый чемпионский поединок, санкционированный WBA.

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Шёл 1921 год, относительно недавно закончилась Первая мировая война. Джек Демпси – чемпион мира в супертяжёлом весе. Его все обожают, очень агрессивный стиль ведения поединка не оставляет никого равнодушным. Но по его репутации наносится удар бывшей женой, с которой он развёлся в 1920-м. Максин Кейтс рассказала, что боксёр часто посещал бордели, вместо того чтобы быть прилежным мужем и отцом. Но главный момент – заявила, что отсрочка Джека от армии была незаконной.

Джек Демпси Фото: Getty Images

Именно на этом факте и построили раскрутку боя с Карпантье, потому что француз как раз воевал и представлялся полной противоположностью американцу. Чемпион мира в полутяжёлом весе ещё до Первой мировой был одним из лучших боксёров Европы, а затем пошёл на войну лётчиком, награждался высшими медалями.

У него был примерно такой уровень популярности, как у ведущих актёров того времени. Достаточно сказать, что популярная американская светская львица и иллюстратор Нейса Макмейн назвала его портрет «Гордость Парижа». Она заявила, что Микеланджело «упал бы в обморок от радости от красоты этого профиля».

Вообще, этого боя могло и не быть. В ноябре 1919 года Демпси подписал контракт на поединок с британским чемпионом Джо Беккетом. Всё пошло не по плану, когда Карпантье нокаутировал Беккета в первом раунде.

Максимальный контраст между бойцами. Добро и зло, именно так раскручивает этот поединок промоутер Текс Рикард. Он кстати, предложил шикарные суммы боксёрам на то время – $ 300 тыс. Демпси, $ 200 тыс. – Карпантье. Встречу назначили в Нью-Джерси на 4 июля. Для неё специально построили стадион, который вместил более 80 000 человек. Затратили 600 тонн гвоздей. Безопасность обеспечивали более 2000 сотрудников полиции, а швейцары выявляли наличие поддельных билетов.

На билетах сделали $ 1,7 млн, так что Рикард не прогадал с затратами, хотя изначально ему пришлось взять в долг громадную сумму. По итогу чистая прибыль составила $ 400 тыс. Впоследствии промоутер жалел, что не поднял цены в два раза.

К тому же это один их первых боксёрских поединков с прямой радиотрансляцией.

«Впоследствии последовал поток телеграмм и более 4000 писем. Принимающие операторы были полны энтузиазма. Приёмники чётко доносили до аудитории пошаговый счёт. Болельщики, которые слышали описания по радио, узнали о результате раньше, чем те, кто зависел от любых других средств связи. Первый раз, когда радио использовалось для новостей, оно себя оправдало», – вспоминал Эндрю Уайт, комментировавший ту встречу.

Артисты, политики, знаменитости – все были тут. А в Нью-Йорке толпа в 10 000 человек следила за результатами. Примечательно, что перед началом встречи в раздевалке Демпси появился Рикард, который попросил не вырубать оппонента слишком рано. Кстати, за несколько месяцев до боя сам Джек говорил, что он продлится более четырёх раундов.

«Сегодня здесь собрались лучшие люди мира. И это только начало. Не срывай шоу, не убивай его, Джек», – сказал тогда Рикард.

Небольшим фаворитом (2 к 1) считался Демпси, который перевесил своего оппонента более чем на 7 кг. Правда, у прессы того времени были вопросы к оппозиции американца.

«У Джека Демпси есть внушительный список нокаутов над бездельниками и бродягами, которые для него были не чем иным, как большими, медлительными, медленно думающими мешками. Он никогда не дрался с настоящим бойцом», – писали в октябре 1920 года в The Toronto Star Weekly.

Разница в габаритах начала сказываться с первого же раунда. Американец наступал, француз контратаковал. Во втором раунде он донёс удар справа, который в некоторых СМИ был назван ошеломляющим. Журналист Менкен перед этим насчитал 25 сильных ударов Демпси. Репортёр сказал, что любое предположение о том, что Карпентье нанёс Демпси какой-либо ущерб, было «апокрифическим, фиктивным, пустым и ничтожным, имбецильным, лишённым сути».

«Для нас было невозможно болеть за Демпси. Он был слишком методичен и слишком эффективен», – сказал журналист Хейвуд Браун.

Во втором раунде Жорж ломает два пальца на правой руке. Преимущества Демпси в силе и мощи позволили ему в третьем нанести сокрушительный удар по корпусу, лишивший соперника выносливости.

Джек отправляет «хорошего парня» в нокдаун, Карпантье находит в себе силы встать. Но падает почти сразу же после удара Демпси, на этот раз окончательно. Вышел не самый конкурентный поединок.

После того поединка француз выиграет шесть раз, а закончит карьеру в 1926 году. Всего у него более 100 боёв и 89 побед. После ухода из бокса несколько лет работал исполнителем песен и танцев, также в его послужном списке есть книга и полдюжины фильмов, а затем нашёл себя в ресторанном бизнесе.

Символично, что боксёры остались близкими друзьями. Посещали друг друга в Нью-Йорке и Париже, собирались вместе, чтобы отметить годовщину поединка, и поздравляли друг друга с днём рождения.

После того боя Демпси провёл ещё пять профессиональных поединков, тогда как выставочных встреч было не менее сотни. Больше наслаждался жизнью в это время, чем занимался карьерой. Их карьерные пути перекликаются с Карпантье – тоже есть книга (и не одна), кинокарьера, ресторанный бизнес. Известен как масон и филантроп, который дожил до 87 лет. А его схватками вдохновлялся сам Майк Тайсон.

Демпси (слева) после завершения карьеры Фото: Getty Images

А вопросы по поводу своего неучастия в войне Демпси снял во время Второй мировой. Был уволен с действительной службы в сентябре 1945 года и получил почётное увольнение из резерва береговой охраны в 1952 году, где занимался физической подготовкой бойцов.

Бой между Демпси и Карпантье стал одним из первых поединков, в котором промоутеры, которые ещё тогда так не назывались, начали манипулировать образами бойцов, лепить их, чтобы подключаться к огромной аудитории. К чему это привело — можете видеть сами на примере современного бокса.