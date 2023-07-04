«Некомпетентных судей в США нет. Это предвзятость». Интервью с главой российского UFC

Ural Fighting Championship – российский промоушен, который развивается семимильными шагами. А его сокращение совпадает с названием лучшей лиги на планете UFC. И руководство прикладывает большие усилия, чтобы стать похожими на зарубежных собратьев. Мы поговорили с президентом Ural Fighting Championship о совместном турнире с NAIZA, возможных поединках Дацик – Емельяненко и Ермеков – Шлеменко, а также о предвзятости в отношении россиян.

– Ural Fighting Championship активно развивается. С чем вы связываете такой стремительный рост промоушена?

– Во-первых, хочу подчеркнуть неоценимый вклад и энергию в развитие стратегии лиги со стороны наших генеральных спонсоров и руководителей, акционеров, совета директоров. Во-вторых, это работа нашей команды, нашего коллектива. В-третьих, это любовь к этому виду спорта, единоборствам. И безудержное желание развивать это не только в России, но и с коллегами из других стран.

Нами движут большое желание и правильная идея развивать спорт. Что касается совместного события с NAIZA, мы сами себе бросили вызов. Хотели проверить, как сможем отработать совместное мероприятие в другой стране. Хотя понимали, что наши партнеры – очень компетентные, одни из ведущих на рынке развития спортивных бойцовских лиг, особенно азиатских. Мы столкнулись с определёнными трудностями, которые пришлось преодолевать по ходу. У нас не было времени, чтобы обдумывать что-то. Стратегические решения принимались в моменте. Это всё, что движет нами, к чему мы стремимся.

– Сотрудничество с NAIZA будет носить постоянный характер? Или это была разовая акция?

– Мы с NAIZA правильным образом провели работу над ошибками и подвели итоги. Работать с их командой очень комфортно. Нам очень понравилось проводить совместные турниры. Возможно, поменяем какие-то форматы: представления спортсменов, Гран-при. Но вообще, NAIZA – очень хороший, стабильный, а главное — честный партнёр. Работать с такими лигами – одно удовольствие. Я это видел и по отзывам нашей команды, и собственными глазами. Получилось здорово, это было круто.

Радмир Габдуллин Фото: из личного архива Радмира Габдуллина

– То, что в октагоне бились представители России и Казахстана, добавляло принципиальности?

– Мы вообще стремимся к тому, чтобы делать поединки не только с представителями страны, в которой проходит мероприятие. Мы не говорим о том, кто дружественен, кто недружественен. Мы готовы работать с любыми спортсменами из разных стран. Хотим представить в нашей лиге его величество спорт в самом явном его проявлении.

– Не было ли идеи провести совместный турнир с каким-нибудь промоушеном в России?

– Мы обсуждали такую идею с нашими друзьями из RCC. Пока только на уровне переговоров. Закинули как идею. Сейчас наши матчмейкеры и менеджеры над этим работают. Пока итогового заключения от них мы не получили. Но вообще, почему нет? Сейчас для этого очень благоприятное время. Мы не хотим зацикливаться только на себе и готовы к сотрудничеству. И это не потому, что нам не хватает собственного пороха. Интересно всегда посмотреть, как два больших партнёра объединяются, чтобы произвести на свет новых чемпионов. Это всегда интересно. А возможность быть чемпионом сразу двух лиг привлекает интерес и мотивирует спортсменов.

– Очень крутой бой получился у Дацика с Галымом, однако многие посчитали странным судейское решение. Что вы думаете по этому поводу?

– Я считаю, что бой был близок к ничьей, но по количеству ударов, которые дошли до цели, Галым совсем немножко был поточнее и побыстрее.

– Планируете в будущем провести новые бои Дацика, может, кто-то есть на примете?

– Есть планы по всем спортсменам, которые у нас бились. Но конкретно сейчас уверенно сделать какое-то заявление по нему я не могу. Для нас Слава – это пример того, как через спорт человек может изменить себя, трансформировать своё поведение, образ жизни. Никто не знал, не понимал и не показывал это, а у него есть семья. Он один из самых востребованных бойцов в России и странах СНГ. Слава давно поменял мнение о себе. О том, кем он был и кем является сейчас. Он показывает, что спорт благоприятно влияет на любого человека и несёт большую пользу. И репутационную, и культурную, и финансовую. Он выходит в ринг, чтобы подарить фанатам незабываемые эмоции, зрелище, и получает за это очень хорошие деньги.

– Не было ли идеи провести реванш с Александром Емельяненко?

– Они уже противостояли друг друга по правилам бокса? Матчмейкеры как-то приносили идею, чтобы Александр мог выступить у нас. Но я не вижу и не понимаю с кем. Как фигура, как спортсмен – он интересный. Но кому он будет противостоять, по каким правилам? Тут нужно обсуждать, конечно.

– А поединок Александра Шлеменко и Даурена Ермекова? Это просто разговоры или ведётся предметная работа?

– Даурен сделал очень правильную вещь. Он показал, как в спорте можно уважительно отнестись к своему потенциальному оппоненту, вызвать его красиво на бой, а не сделав это грязно, оскорбив его. Мы со своей стороны всячески поддерживаем такого образа приветствия и заявления. С Александром мы общались на эту тему, готов обсуждать. У него в июле состоится поединок в Омске. До того, как пройдёт этот бой, мы не можем обсуждать детали и рассматривать стратегию раскрутки.

Радмир Габдуллин Фото: gabdradmir.ru

– Насколько этот бой будет конкурентным? В последнем поединке Даурен все пять раундов деклассировал соперника в партере.

– Почему нет? Даурен может пробовать разные тактики, работать в стойке и в борьбе. Он очень интересный и высококлассный спортсмен. И Александру будет интересно выйти в ринг с Дауреном. Лично я за то, чтобы бой состоялся. А в ходе переговоров мы уже выясним, реально ли его сделать в рамках нашей лиги.

– Как вы относитесь к тому, что наших ребят на международном уровне заставляют менять спортивное гражданство?

– Отрицательно отношусь, я уже свою позицию по этому поводу высказывал. Считаю, что спортсмен обязан представлять свою страну, его нельзя этого лишать. Что меняется, когда спортсмену запрещают выступать под своим флагом и гимном? Что это может поменять с точки зрения экономики, крупного бизнеса, политики? Ничего не изменится же. Считаю, что лишать спортсменов души – нельзя. Для них это душа, они этим мотивированы.

Я на себе это испытывал. Когда ты заходишь в клетку и у тебя идёт бой, тебе тяжело, ты устаёшь, тело уже гудит, и мозг начинает давать сигнал, что всё, хватит. Мысли о том, что ты выступаешь за свою страну, что на тебя смотрит огромное количество молодёжи, патриоты страны, мысли о том, что, если ты победишь, будет звучать гимн… Это ускоряет, как дополнительный ракетный носитель с полными баками. И ты прёшь, рвёшь. И силы появляются, и второе дыхание.

Я не одобряю все эти санкционные дела и решения. Считаю их абсолютно несправедливыми и неправильными. Мы же никого не ограничиваем. Спортсмены из других стран к нам приезжают, мы их приветствуем, чествуем, делимся гостеприимством, теплом, уютом, комфортом. Деньги им платим, гонорары оплачиваем неплохие. Я считаю, что это абсолютная и бестолковая трата времени – ограничивать спортсменов. Посмотрите на нас, на российский спорт. У нас никаких ограничений. Приезжайте и выступайте. Никто вам слова не скажет.

Радмир Габдуллин Фото: gabdradmir.ru

– А как вы оцениваете ситуацию, которая происходит в любительском боксе?

– Я тоже из сферы спорта. Я не достиг тех результатов, к которым стремился, рано закончил из-за травмы. Но всё по воле бога и происходит вовремя. Но у меня вопрос: «Зачем они это сделали?» Мне хочется им задать вопрос: «Вы хоть понимаете, что вы наделали?» Вы лишили членства ту организацию, которая на протяжении многих десятилетий развивала этот вид спорта по всему миру.

Вопрос в том, сможет ли новая федерация удовлетворить потребности спортсменов и всего мирового боксёрского сообщества. Это же не только проведение соревнований. Есть много других вещей, которые федерация должна выполнять. Это и воспитание, и идеология, и следование кодексу спортсмена. И здесь очень много составных частей, о которых нельзя не говорить. И нельзя не критиковать тех, кто сейчас это сделал.

Я считаю, что это большая и роковая ошибка МОК — лишать членства организацию, которая на протяжении многих лет развивала этот вид спорта. Вопрос в другом: что они сделали плохого, чтобы их лишить этого статуса? Раньше МОК всё устраивало, а теперь не устраивает. Они не провели соревнования, нарушили кодекс или устав? Это абсурд. Как можно было? Кто там в этом МОК работает, если они принимают такие роковые решения, которые скажутся на десятках, сотнях, тысячах судеб людей.

IBA контролировала и активно развивала профессиональный бокс. Это очень плохая новость. Абсолютно неправильное решение, которое противоречит всем канонам, которые закрепил идеолог и создатель МОК Пьер де Кубертен.

– В последнее время получается следить за UFC?

– Знаете, когда там есть наши спортсмены, а особенно те, кого я лично знаю, всегда стараюсь смотреть. Мне интересно, как они проводят мероприятия, какие новшества используют. Их можно назвать законодателями, на протяжении долгих лет они удерживают лидерство в плане развития смешанных единоборств. И каждый раз хочется почерпнуть для себя новые инструменты, веяния. Они красавчики, молодцы. На них приятно смотреть, у них приятно учиться.

– Прошлый год ознаменовался очень странными судейскими решениями. «Ограбление» Анкалаева, постоянные раздельные решения не в пользу Яна. Как вы считаете, это предвзятость или некомпетентность?

– Думаю, что это предвзятость. Я много соприкасался и сотрудничал и даже пересекался с судейским корпусом UFC. Там некомпетентных нет. А предвзятость эту было видно. У меня однажды была такая же ситуация, как у Анкалаева. В Сеуле победил, считаю, своего оппонента. Но он был местной звездой, а я молодым и зелёным спортсменом, поэтому победу отдали ему. Мы пытались вызвать на повторный поединок, он отказался. Когда ты приезжаешь выступать туда, к русским спортсменам всегда будет предвзятость. Если будет равный бой, всегда отдадут в другую сторону, лишь бы не отдать российскому спортсмену.

Помню одну из своих встреч с Абдулманапом Нурмагомедовым. И там он сказал, что нужно побеждать явно, чтобы у судей не было вопросов. Я сначала не понял его, а потом он объяснил мне более подробно, что нужно выходить и полностью своего соперника разбирать без каких-либо шансов. Он должен думать только о защите. Ты не должен давать ему никаких шансов. Я советую всем нашим спортсменам, которые выступают за границей, выстраивать на бой такую тактику, чтобы потом не было обидно. Нужно сразу показать соперникам, что ни судья, ни ваши кондиции вам не помогут.

Радмир Габдуллин Фото: gabdradmir.ru

– Сейчас у России один чемпион UFC – Ислам Махачев. Как считаете, кто станет следующим?

– Шансы хорошие у Сергея Павловича, я считаю. Ему нужно правильно тактически подойти к поединку с Джоном Джонсом. И не силами мериться, а просто тактически и ментально его переиграть. У Сергея сегодня есть абсолютно всё, чтобы стать чемпионом UFC. У него очень большие шансы. Если у Анкалаева появится такая возможность в ближайшее время, он тоже её реализует.

– Что случилось с Петром Яном, какие у него шансы вернуться в чемпионскую гонку?

– Что случилось, сказать не могу. Но Пётр Ян является одним из самых зрелищных и эмоциональных спортсменов. За его боями всегда интересно смотреть. Помните Вандерлея Силву? Он проигрывал, побеждал, но его бои всегда были зрелищем. Такие красивые и зрелищные бои показывает и Пётр. То, что было в последнее время, что он проигрывал, это не значит, что он должен взять и слиться сразу. У него есть все шансы, он провёл большую работу над ошибками и поменял что-то. Я очень жду его возвращения, его восхождения на олимп UFC и его победы. Он имеет очень много шансов вновь стать чемпионом. И мне очень интересно наблюдать за тем, как дальше будет двигаться Ислам Махачев. Он уникальный спортсмен.