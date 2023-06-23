Дацика «ограбили» в Казахстане? Сопернику Тарзана отдали победу за осторожность

Вячеслав Дацик — один из самых ярких бойцов в российских единоборствах. Хотя на счету Рыжего Тарзана практически нет побед серьёзного масштаба, его знает едва ли не любой поклонник спорта. Всё дело в скандальной жизни Дацика: он грабил салоны сотовой связи, незаконно переходил российскую границу, учил морали жриц любви и отметился ещё десятком странных правонарушений. Неудивительно, что Вячеслав провёл немало лет за решёткой и даже в психиатрических клиниках.

Но несколько лет назад Дацик окончательно взялся за ум. Боец сбросил примерно 30 килограммов лишнего веса и начал выступать с завидной частотой. Вячеслав словно пытается компенсировать упущенные годы: его графику боёв может позавидовать любой молодой спортсмен, причём Тарзан, в отличие от того же Александра Емельяненко, показывает неплохие результаты по своим меркам. На этот раз Дацик отправился в Казахстан на объединённый турнир промоушенов Naiza и Ural FC, чтобы подраться с крепким, но не хватающим звёзд с неба Галымжаном Жаслановым по прозвищу Галым ТТ.

Дацик, кстати, выглядел намного крупнее своего соперника. Оно и неудивительно: на весах Рыжий Тарзан перевесил казахстанского бойца сразу на 20 килограммов. Зато удивило начало поединка, где Вячеслав, против своего обыкновения, абсолютно не форсировал события. Жасланов и вовсе не шёл в атаку, что вызвало усмешку Тарзана, в какой-то момент откровенно опустившего руки из-за отсутствия опасности. План Галыма ТТ был предельно понятен — измотать российского великана, а потом перебить его за счёт скорости.

Второй раунд сложился значительно интереснее. Галымжан, как и его оппонент, донёс до цели немало точных ударов — парни постоянно шли в атаку. Лица обоих спортсменов стали красными, сложно было сказать, на чьей стороне преимущество. Однако Дацик записал в свой актив нокдаун, хотя Галым и спорил с тем, что Тарзан сбросил его на канвас именно ударом. За казахстанского бойца говорила неплохая скорость, зато россиянин бил намного сильнее за счёт физической мощи.

Заключительная трёхминутка стартовала в том же стиле: Дацик упорно шёл за Жаслановым, который всячески старался не попасть под колотушки Вячеслава. Темп поединка снова упал, из-за чего зрители в какой-то момент стали недовольно свистеть. В концовке Тарзан приглашал соперника зарубиться, но тот благоразумно отказался. Исход поединка должны были решить судьи, которые отдали победу Галыму ТТ. Очень странный вердикт, особенно если вспомнить нокдаун. Дацика ограбили? Впрочем, он не расстроился.