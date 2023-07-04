«Хочу помнить имена дочерей». Обидчик Пакьяо отказался от бокса, чтобы спасти мозг

Экс-чемпион мира по версии WBO Джефф Хорн объявил о завершении карьеры. 35-летний австралиец доходил до четвертьфинала Олимпийских игр в Лондоне, становился чемпионом мира в профессионалах, побеждал Мэнни Пакьяо и делил ринг с Тимом Цзю, а теперь официально повесил перчатки на гвоздь.

35 лет – возраст, в котором ещё можно боксировать, причём делать это на высоком уровне. Но с годами у профессиональных спортсменов появляются проблемы со здоровьем, травмы, особенно если вид спорта связан с единоборствами. И Хорн не стал в этом плане исключением. Джефф заявил, что мог бы ещё радовать публику своими выступлениями в ринге, но из-за проблем с памятью вынужден уйти в отставку.

«Я мог бы принять предложение в миллион долларов за ещё один бой, но моё физическое здоровье важнее финансового состояния. Честно говоря, есть свои опасения. У меня были некоторые проблемы с памятью. Я прошел обследование, и мне сказали, что, если продолжу драться, существует высокий риск ухудшения ситуации и что мозг пострадает ещё больше. Я должен защищать себя и мозг, потому что хочу помнить имена своих дочерей и великие моменты их жизни. Результаты показали, что память у меня ниже среднего для нормального человека моего возраста», — объяснил Джефф Хорн.

А вспоминать Хорну действительно есть что. Начинал карьеру Джефф в любительском боксе и имел неплохие успехи. В 2012 году он представлял Австралию на Олимпиаде, добрался до четвертьфинала, где уступил будущему серебряному призёру турнира – украинцу Денису Беринчику. После этого Хорн перешёл в профессионалы, где боксировал в основном на родной земле – в Австралии. Там же Джефф провёл и свой главный бой в карьере, благодаря которому стал известен во всём мире. В 2017 году Хорн единогласным решением судей победил легендарного Мэнни Пакьяо и стал чемпионом мира WBO в полусреднем весе. Конечно, та победа и решение судей даже спустя годы вызывают недоумение, но факт есть факт: тогда Хорн одержал свою главную победу в карьере.

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Долго удерживать титул Джефф не смог, вскоре Хорн провёл ещё один громкий бой — против небитого американца Теренса Кроуфорда. На этот раз судьи не могли помочь австралийцу, поединок в Лас-Вегасе завершился в девятом раунде, когда Кроуфорд финишировал соперника и забрал титул.

После этого карьера Джеффа пошла на спад, он чередовал победы и поражения. Последний поединок Хорн провёл три года назад, и не против кого-нибудь, а против старшего сына Кости Цзю – Тима, который только набирал обороты. Цзю одержал победу техническим нокаутом после восьми раундов, и с тех пор Хорн не появлялся в ринге. Но сама карьера Джеффа поражает: он делил ринг с Пакьяо, который дебютировал в профессионалах аж в 1995 году, а также с Цзю, который родился за год до дебюта Мэнни.

Спустя три года после боя с Цзю Джефф решил официально завершить карьеру. Интересно, что именно в этот день шесть лет назад он победил Паккьяо и в значимую для себя дату ушёл на пенсию. Хорн, кстати, уже определился, чем будет заниматься в будущем. Нет, он не станет тренером или промоутером, его новая деятельность не будет связана с боксом. Джефф заявил, что собирается преподавать тактику борьбы с буллингом в школах Квинсленда. Не тренировки по боксу, но, по мнению Хорна, занятия куда более значимые для общества. Хочется верить, что проблемы с памятью не скажутся на эффективности работы австралийского боксёра.

«Я наслаждался своим временем, это точно, как боксёр, но теперь у меня есть более важная работа. Мой следующий полёт — определённо самый большой, он личный и заключается в том, чтобы попытаться защитить каждого ребёнка. Я просто вижу в глазах детей, что они верят в то, что я говорю, и это меняет их жизнь. Так что это очень важное послание, которым делюсь с ними. Многие дети просто не знают, что делать в ситуации с буллингом. Или у них есть родители, которые говорят: «Просто дай ему в нос». Знаю, так говорил мне мой отец в своё время, но это не всегда срабатывает. Я не выигрывал бои, в которые вступал в старших классах. Так что это научит их правильно управлять ситуацией», — приводит слова Хорна BoxingScene.