Боец Bellator пережил остановку сердца — как футболист Эриксен. Увы, врачей не было рядом

В июне в мире единоборств произошла откровенно страшная ситуация: боец Bellator Крис Ленчиони во время тренировки перенёс остановку сердца.

«Это жена Криса, Марка. 8 июня произошёл инцидент – когда Крис тренировался, у него случилась остановка сердца. Спортсмены в тренажёрном зале были прекрасны и сразу же позвонили в 9-1-1, сделав всё возможное, чтобы сохранить его жизнь, пока не прибыли врачи. Сейчас мы находимся в другом штате. Крис под опекой отличных врачей. Здесь я и бóльшая часть нашей семьи. Мы все надеемся на прогресс, которого, как мы уверены, мой муж обязательно добьётся. Будем благодарны, если вы помолитесь за нас. Если ваши дети хотят сделать открытку или что-то в этом роде – принесите её в спортзал, и мы позаботимся о том, чтобы Крис всё получил. Мы находимся на неизведанной территории и живём изо дня в день. Спасибо за постоянную поддержку», – написала жена бойца.

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Благодаря другим бойцам из зала, где тренировался Ленчиони, а также быстрым действиям врачей, жизнь Криса удалось спасти. Правда, ситуация развивалась крайне тяжело. Доставленный в больницу боец несколько недель не приходил в сознание, врачи давали неутешительные прогнозы. Лига Bellator попросила всех помолиться за здоровье бойца, ведь в таких ситуациях неважно, какую организацию ты представляешь, какого статуса ты боец, чемпион ты или новичок. Всё это остаётся в стороне, когда человек ведёт свой главный бой, награда за победу в котором – не титул и деньги, а жизнь.

И Крис продолжает борьбу. После нескольких недель без сознания из клиники, в которой находится боец, появились хорошие новости: Ленчиони пришёл в себя и реагирует на внешние стимуляции. На видео, которое было опубликовано в социальных сетях, Крис едва заметно улыбается после поцелуя жены. Конечно, состояние бойца по-прежнему крайне тяжёлое, но это были первые позитивные подвижки.

Дальше Крис уже перехватил инициативу в этом поединке и стал стремительно возвращаться к жизни. Вчера боец сделал первые шаги с посторонней помощью. Жена Криса сообщила, что у него улучшились когнитивные функции и он даже пытается разговаривать, хотя у Ленчиони установлена трахеостома в шее.

Впереди ещё очень долгий процесс реабилитации и восстановления. По словам врачей, Крис получил повреждение мозга из-за недостатка кислорода. Но от самых страшных прогнозов врачи уже отказались, прогресс Криса в последние дни даёт надежду на благоприятный исход.

По данным СМИ, Ленчиони установят кардиостимулятор, который поможет в дальнейшем избегать проблем с сердцем. Такой же устанавливали футболисту сборной Дании Кристиану Эриксену, который перенёс аналогичную остановку сердца во время матча чемпионата Европы. Да, ситуации немного разные: Эриксену оказали моментальную медицинскую помощь, поэтому последствия были куда менее серьёзные, чем в случае с Крисом. Но Ленчиони демонстрирует настоящий характер бойца и стремление к жизни.

Сейчас Крис продолжает борьбу вне октагона, борьбу за своё здоровье, а это намного важнее и значимее, чем все победы, которые он одержал в клетке. Рядом с ним семья, близкие, друзья, бойцовское сообщество и тысячи людей, которые, возможно, никогда раньше и не знали его имени. И благодаря этой поддержке и несгибаемому характеру Ленчиони идёт к главной цели – восстановлению и к возвращению к нормальной жизни.